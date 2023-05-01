Не проиграть после победы. Кто и как будет управлять деоккупированными Донбассом и Крымом 1 мая, 17:50 NV Премиум

Что дальше после освобождения оккупированных территорий? Какими должны быть следующие шаги? М главное, кто должен эти шаги делать?

С началом весны активизировались разговоры об украинском весеннем контрнаступлении. Эту тему подпитывают сообщения о поставках вооружения, намеки руководителя ГУР МО Кирилла Буданова. В конце концов, и сам президент Украины Владимир Зеленский в интервью и выступлениях вспоминает о подготовке к контрнаступлению. Министр обороны Алексей Резников неоднократно заявлял, что теперь целью Украины является полная деоккупация захваченных Россией территорий, включая Луганщину, Донбасс и Крым.

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Но что дальше, после освобождения оккупированных территорий? Какими должны быть следующие шаги? И главное, кто должен эти шаги делать?

Прежде чем давать ответы на эти вопросы, нам нужно принять тот факт, что деоккупированный Крым или Донбасс — это совсем другое, чем деоккупированный, например, Херсон. Город в оккупации находился менее года. На Киевщине, Херсонщине, Харьковщине, например, люди знали, что такое современная Украина, имели убеждения, доступ к правдивой информации. Они ждали возвращения к своей привычной, понятной, ценностно приемлемой для них и ментально близкой и понятной жизни в их независимой Украине.

В то время за почти десятилетие господства российского режима в Донбассе и Крыму выросло поколение новых украинцев, которые, к сожалению, никогда не знали Украины. Сегодня там проживает молодежь, которая и украинский паспорт никогда не получала, обрабатывалась идеологически врагом, не получала доступа к украинской культуре, а всю информацию и знания о стране получала в искривленном, искаженном виде.

Доверие к власти начинается на местах

Старшее же поколение временно оккупированных Донбасса, Луганщины и Крыма, выросшее еще в независимой Украине, до захвата российскими боевиками, не знает, как это — пользоваться Apple Pay в магазинах, участвовать в общественных инициативах или ездить за границу по безвизу. Не говоря уже о реформах децентрализации, диджилизации и евроинтеграции.

Конечно, в первую очередь деоккупированные населенные пункты должны иметь местное самоуправление или руководство, которое сможет координировать восстановление инфраструктуры, жилья, налаживание бюджетных выплат, доставку гуманитарной помощи.

Однако возвращение законных территорий Украины в правовом и административном аспектах означает одновременно и возвращение наших людей в цивилизованный мир.

Какими они будут в большинстве своем — запуганными Россией и в ожидании украинских «карателей» или сознательным проукраинским гражданским обществом?

Если первое — с этим нужно работать: на уровне культуры, образования, информационной политики. Очевидно, что эти направления будут нуждаться в особом подходе, который будет учитывать последствия «оккупационного заключения» продолжительностью в десятилетие. Как это делать — решать нужно немедленно. А дальше, после деоккупации, действовать деликатно. Иначе есть угроза отбросить результаты реинтеграции этих громад еще на десяток лет и спровоцировать появление прокремлевского подполья.

Если фундамент, теоретическую и идеологическую часть программ и политики может создать центральная власть, то внедрять это на местах будут управленцы уровня областного, районного, городского и поселкового. И именно от их решений, компетентности, менеджерских навыков и идеологической глубины устойчивости будет зависеть практически все. Какими должны быть эти кадры? Как их подготовить и чем мотивировать взять на себя огромный объем исторической ответственности?

В ХХ веке историк Марк Вебер сформулировал описание тогдашнего «идеального» госслужащего. Тогда еще бюрократа. Согласно его взгляду, госслужащий того времени боится риска, изменений, выполняет лишь то, что сказано, избегает ошибок, а наибольшим приоритетом считает безопасность. Проще говоря: «чтобы был мир и покой». Такая модель присуща советской управленческой системе. Такой же подход используется в современной России, а на оккупированных территориях тем более. Из личных наблюдений, к сожалению, приходится констатировать, что остатки такой модели есть и у современной Украины.

Очевидно, что такой госслужащий не то, что не сможет реинтегрировать и управлять деоккупированными громадами, а будет нести прямую угрозу национальной безопасности.

Общая тенденция XXI века — совершенно противоположные по качеству управленцы. Однако общие тенденции подойдут скорее для реформированных стран, которые не страдают от военной агрессии России и не вынуждены деоккупировать свои территории. Для Украины, страны с уникальным опытом позади и впереди, нужна собственная формула подготовки и мотивации таких кадров.

Во-первых, у Украины уже есть большой арсенал кадров, имеющий опыт обеспечения жизнедеятельности, восстановления, гражданской защиты в регионах, подконтрольных Украине. Эти люди обладают опытом восстановления, стабилизации жизни громад в условиях полномасштабной войны, были причастны или теоретически понимают суть ряда реформ за последние 10 лет.

Их опыт однозначно должен применяться на деоккупированных территориях.

Во-вторых, процесс обучения, подготовки, передачи опыта потенциальным управленцам освобожденных территорий не произойдет сам по себе, а на бирже труда не появятся очереди квалифицированных, идейных и хотя бы минимально опытных госслужащих.

Для этого нужна отдельная платформа, объединяющая лучших экспертов по государственному управлению. Такая платформа должна стать площадкой подготовки государственных кадров нового времени. В рамках обучения госслужащие должны получить не только теоретические знания и повысить уровень навыков менеджмента, а сфокусироваться во время этого процесса на особенностях освобожденных регионов. Вторым этапом должна стать практическая часть с участием управленцев, обладающих относительно релевантным опытом. Третий этап — прогнозирование, моделирование конкретных вызовов, которые появятся на Луганщине, Донбассе и в Крыму после освобождения.

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Эксперты Европейской группы государственного управления выделили 5 приоритетных качеств, которыми должны обладать госслужащие: 1) корректность и порядочность; 2) умение анализировать; 3) коммуникабельность; 4) политическая и социальная эрудированность; 5) творчество.

Остановлюсь подробнее на двоих — коммуникабельность и творчество. Эти качества крайне важны для восстановления доверия к власти со стороны местного населения, которое годами обрабатывали российские пропагандисты.

Доверие к власти начинается на местах, с каждого госслужащего. С учителя и директора школы, улыбки на регистратуре поликлиники, скорости и доступности элементарных государственных услуг, полной осведомленности населения и т. д.

Поэтому на качество коммуникационных стратегий и кампаний сразу нужно делать акцент на уровне социально важных категорий. Развивать эти навыки при подготовке управленцев и разрабатывать коммуникационные стратегии для деоккупированных громад.

Команда президента Зеленского задала тренд не только новым лицам, но и инновациям — как и в предвыборной кампании, так и во время президентства. Такой творческий и инновационный подход должен стать революционной альтернативой всему, с чем вообщеп сталкивалось население временно оккупированных территорий раньше. Творчество управленцев нового времени должно состоять в их способности принимать новые механизмы и инструменты управления, генерировать свои подходы и не бояться экспериментировать.

То есть впереди — трансформация государственного управления (как минимум в контексте освобожденных территорий), теоретическая, практическая подготовка новых кадров и беспрецедентный опыт управления деоккупированными громадами.

Вызов — исторический. Задача — сверхсложная. Возникает вопрос мотивации людей, которые должны оставить работу, дом и переместиться в освобожденные регионы, чтобы развивать Украину там, где ее уничтожали десяток лет.

Во-первых, как бы это ни звучало романтизированно, но идейность станет одним из важных столпов мотивации. Идейных нужно искать. Активно. Тестировать и испытывать. Наподобие кейса «Гвардии наступления».

Во-вторых, это могут быть выходцы из этих регионов, которые в 2014 выехали на подконтрольную Украине территорию с надеждой вернуться в будущем и строить родной Донбасс или Крым. Лично я знаю таких людей. И если создать для них соответствующие условия — это вполне реальная история.

В-третьих, нужно поднимать престиж государственной службы на местах и разрушить устаревший образ «бюрократа». Перенести инновационность подходов с национального на местный уровень. Образ украинского чиновника должен внушать уважение, доверие, ассоциироваться с ответственностью и человечностью.

В-четвертых, создать платформу не только подготовки и повышения квалификации государственных кадров, но и условный центр поддержки управленцев деоккупированных регионов, по крайней мере, на первый, переходный период. К этому могут быть привлечены как практики, так и теоретики, представители общественных организаций, занимающихся развитием управления. Возлагая историческую ответственность на этих людей, нельзя оставить их без понятной, надежной и оперативной поддержки.

Этот путь для Украины еще впереди. Главное — помнить, что одержав победу на поле битвы, мы можем проиграть войну в целом, если не будет дальнейшего эффективного управления.

Шанса исправить эту ошибку у нашего поколения не будет.

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