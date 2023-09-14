Нептуны прорубают окно в Крым 14 сентября, 18:53

Чем жила страна 14 сентября 2023 года

● Нептуны прорубают окно в Крым. Взрывы в районе оккупированной Евпатории в ночь на четверг, 14 сентября, — спецоперация контрразведки СБУ и Военно-морских сил ВСУ. Был уничтожен российский комплекс ПВО С-400 Триумф, сообщили источники NV в СБУ.

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По словам собеседников издания, цель атаковали беспилотники и крылатые ракеты Нептун украинского производства. Сначала дроны СБУ поразили «глаза» комплекса — радары и антенны. Когда из строя вывели радиолокационные станции, подразделения ВМС двумя ракетами Нептун ударили по пусковым комплексам С-300/400 Триумф.

С-400 Триумф — российская зенитная ракетная система большого и среднего радиуса действия, ЗРК нового поколения. Ее используют для поражения авиации и баллистических ракет. Цена одного комплекса — около $1,2 млрд.

Еще один Триумф был уничтожен на мысе Тарханкут в оккупированном Крыму 23 августа. Тогда секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что это сделала новая украинская ракета, которая «показала себя абсолютно безупречно».

● В ВСУ подтвердили удар в районе оккупированной крымской Евпатории, где был уничтожен комплекс С-400 Триумф рашистов.

Подобные удары по вражескому ПВО в Крыму позволяют проводить операции, подобные вчерашней мощной атаке на Севастополь.

● Не восстановят. Россияне вряд ли смогут восстановить большой десантный корабль Минск и подводную лодку Ростов-на-Дону, которые были поражены в результате вчерашнего удара ВСУ по главному судоремонтному заводу вражеского флота в Севастополе. Об этом заявила пресс-секретарь Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

В Саратовской области РФ прогремел мощный взрыв — на местном газопроводе произошла разгерметизация с последующим возгоранием .

● В ночь на 14 сентября РФ снова массированно атаковала шахедами отдельные регионы Украины. Оккупанты ударили несколькими группами ударных БПЛА типа Shahed-136/131 с трех направлений: мыс Чауда — Крым; Ейск; Курск. Всего было зафиксировано пуски 22 шахедов в направлении Николаевской, Запорожской, Днепропетровской и Сумской областей. По результатам боевой работы этой ночью ПВО уничтожила 17 вражеских БпЛА.

● РФ блокирует Болгарию в Черном море. Болгария проводит переговоры с союзниками по НАТО о том, как реагировать на провокации РФ в Черном море — а именно на частичную блокаду Россией ее черноморской исключительной экономической зоны.

Болгарский министр обороны Тодор Тагарев сообщил, что Россия объявила часть болгарской экономической зоны в Черном море закрытой для судоходства до конца сентября из-за военных учений в этом районе. И подчеркнул, что Болгария считает эти действия провокацией.

● Есть успех к югу от Бахмута? Защитники Украины освободили Андреевку на Бахмутском направлении, написала в ТГ заместитель министра обороны Анна Маляр.

Маляр рассказала, что Силы обороны продвигаются вперед на Бахмутском направлении. На северном фланге российские оккупанты пытаются восстановить утраченные позиции, а на южном успешно идут вперед защитники Украины. Основные бои продолжаются в районах Андреевки, Курдюмовки и Клещеевки.

Тем не менее:

Третья штурмовая бригада опровергла заявление Анны Маляр об освобождении Андреевки. «Заявление о взятии Андреевки ложное и преждевременное. Сейчас продолжаются серьезные и тяжелые бои в районах Клещеевки и Андреевки», — говорится в сообщении бригады в ТГ.

● Сбой. После этого Маляр уточнила в ТГ, что не публикует такую информацию без согласования с военными, но на этот раз произошел «коммуникационный сбой» между несколькими источниками информации, которые докладывают непосредственно с места событий. «В Андреевке есть определенный успех и по состоянию на сейчас продолжаются тяжелые бои», — уточнила заместитель министра.

● На юге — «динамичная ситуация». На юге российские войска в обороне, но пытаются вернуть позиции, заявила заместитель министра обороны Анна Маляр. «Даже если новости похожи каждый день, на самом деле ситуация очень динамичная», — сказала она.

● Минус 620 оккупантов, 15 танков и 42 артсистемы. В Украине за минувшие сутки ликвидировали 620 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения составили 270 970 военных. Это данные Генштаба ВСУ на утро.

Кроме того, украинцы уничтожили: танков — 4599 (+15 за сутки), боевых бронированных машин — 8810 (+18), артсистем — 5944 (+42), РСЗО — 769 (+3), средств ПВО — 517 (+0), самолетов — 315 (+0), вертолетов — 316 (+0), БПЛА оперативно-тактического уровня — 4697 (+47) и многое другое.

● Главная цель Вашингтона в отношении Киева. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что конечная цель поддержки Украины со стороны США состоит из двух частей: лишить Россию возможности добиться стратегического успеха в Украине и помочь Украине «крепко стоять на ногах».

● Украинцы примерились к шведским истребителям. Украинские пилоты завершили подготовку на шведских истребителях Gripen. Об этом сообщил министр обороны этой страны Пол Йонсон. «Ориентационная подготовка завершена, и согласно докладу, который я получил от Сил обороны, она прошла хорошо», — сказал он.

По словам шведского министра, Стокгольм не исключает предоставления Gripen Украине, «но опыт, полученный во время учебной программы, сейчас должен стать основой для текущей работы по определению условий для этого».

● Шольц будет говорить о войне. Агрессивная война России против Украины и ее негативные глобальные последствия станут главной темой выступления канцлера Германии Олафа Шольца на заседании Совета Безопасности ООН в следующую среду. Об этом сообщила немецкая Deutsche Welle.

● Трибунал приблизился к Путину. В Киеве открылся полевой офис Международного уголовного суда (того самого, который выдал ордер на арест Путина). Об этом заявили генпрокурор Украины Андрей Костин и прокурор МУС Карим Хан в ходе брифинга в украинской столице. Костин заявил, что работа офиса позволит усилить взаимодействие между Украиной и МУС, повысить эффективность и оперативность реагирования на российские преступления на территории Украины.

Полевой офис МУС в Украине — крупнейшее представительство этого суда за пределами Гааги.

По данным Офиса генпрокурора, в Украине зарегистрировано более 104 тысяч военных преступлений и их количество увеличивается ежедневно.

И о другом:

Несколько дней назад президент начал говорить о необходимости реализации в стране «военной экономики», когда все госденьги будут направлены на оборону. Сейчас к продвижению этой идеи присоединился руководитель фракции СН в Раде:

● Год без ремонтов улиц. Лидер фракции Слуга народа в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что в 2024 году местные бюджеты ждут радикальные изменения. «Мы с нового года переходим на военные рельсы, как говорится… До этого были военные рельсы, но около 80% денег, которые зарабатывает Украина, шли на оборону, а где-то 15−20% — в виде НДФЛ в местные бюджеты, и они их тратили согласно своим правилам. Этого уже не будет. Мы заберем все эти деньги и пустим только на производство украинского оружия: дроны, артиллерия, боеприпасы, патроны и все остальное», — сказал он.

● Очередное дело по схемам. Высший антикоррупционный суд заочно арестовал бывшего министра здравоохранения и экс-директора ГП Полиграфкомбинат Украина Максима Степанова.

21 июля НАБУ сообщило Степанову, который был министром уже во времена Владимира Зеленского, о подозрении. Следствие заявило о разоблачении масштабной схемы завладения средствами госпредприятия Полиграфкомбинат Украина на сумму более 450 млн грн. Степанов возглавлял его с 2011 по 2016 год. Кроме него, подозрение получили еще четыре лица.

И напоследок:

● Новый праздник. Сегодня Украина впервые отмечает День танковых войск — это новый праздник, который учредил президент Владимир Зеленский вместо Дня танкистов, ранее отмечавшегося по советской традиции ежегодно во второе воскресенье сентября.

Помните, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.