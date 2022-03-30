Новая игра диктатора. Остановит ли Путин поставки газа Европе 30 марта, 14:44 Цей матеріал також доступний українською

Прокачка газа по газопроводу Ямал-Европа упала до нуля. Значит ли это что-нибудь? Остановили ли россияне поставку газа после того, как немцы отказались платить рублями?

Во Львове и Киеве не осталось снега. Значит ли это что-нибудь? Значит ли это, что глобальное потепление одержало победу?

Если бы снега не осталось в феврале, то теоретически это что-то значило бы. Но если мы говорим об отсутствии снега в апреле, никакого сюрприза здесь нет.

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При чем здесь газ? Просто если бы еще неделю назад газопровод работал на полную, то мы бы констатировали, что россияне перешли от блефа к действиям. Но правда в том, что в этом газопроводе минимум газа последние где-то полгода. То есть, ничего почти не изменилось. Основные маршруты, украинская труба и Северный поток-1 не демонстрируют перемен.

Значит ли это, что россияне только блефуют? Что не остановят поставки газа в Европу? Еще полгода назад можно было сказать, что точно да. Ибо полагаться самим на себя эмбарго не очень разумно. «Им это не вигодно». Но тогда мы исходили с точки зрения, что Россией правит банда во главе с коррумпированным вором. А сейчас мы поняли, что Путин не только вор и коррупционер, но и лидер тоталитарной секты славянофилов-милитаристов. Короче говоря, аятолла Путин, лидер православного Ирана. Может ли аятолла Путин остановить газ европейцам? Даже если это экономически невыгодно? А вот на этот вопрос уже гораздо труднее ответить.

Тем более что до 24 февраля войска на украинской границе тоже считали блефом. Блефом коррупционера. Но оказались неправы те из нас, кто так думал. И сейчас даже понимая, что Путин зависит от экспорта в Европу гораздо больше, чем Европа зависит от российского газа, он может пойти на это.

Пока консолидированное решение ЕС — это жесткое «нет» идеи Путина рассчитываться в рублях. Равно как и консолидированная позиция ЕС, Россия больше не является надежным поставщиком топлива. ЕС может почувствовать себя на месте Украины в 2006 и 2015 годах. Также еще потому, что ЕС принял политическое решение отойти от покупки российских энергоносителей. И, собственно, Путину уже не важно, считает ли ЕС его надежным поставщиком или нет. Контракты продлевать не будут. Поэтому он может пойти на эскалацию.

Ослаблять ЕС — это любимое дело Путина

Что дальше? Теоретически Путин рассчитывает, что бизнес-лобби может продавить позицию политиков и вынудить власти согласиться на выплату рублями. Бизнесу безразлично, чем платить. К тому же, такая конфронтация должна привести к противоречиям в самом ЕС, где в некоторых странах лобби может быть сильнее. А ослаблять ЕС — это любимое дело Путина.

Понимают ли это в самом ЕС — да. И вряд ли будут рады подыгрывать Путину.

Зачем Путину эти рубли? Опять же, по логике ему лучше иметь доллары. Но это по логике коррумпированного вора. Во-первых, Путин хочет подорвать санкции против Центрального Банка России, а для того хочет, чтобы европейцы сами были вынуждены нарушить их. Во-вторых, Путин боится, что эти платежи могут быть заморожены полностью или частично, и поэтому хочет получать в своей валюте.

Удастся ли Путину? Сможет ли он, если перейдет от блефа к делу. А здесь есть сомнения. Все же 24 февраля он недооценил единство Запада, равно как недооценил стойкость Украины и силу украинской армии. Так что аналитик из него так себе. Фрау Анналена Бербок, второй человек в немецком правительстве, недавно сказала, что Запад платит цену за то, что усилил свою зависимость от России после 2014 года. Вряд ли признание этой ошибки может привести к новой ошибке посредством прогибания перед Путиным.

Что будет, если Путин приостановит поставки газа. Поначалу он сумеет заполнять хранилища в самой России. Но недолго. Затем придется жечь газ. Или «усыплять» скважины. И это самоубийство. Но опять же аятолла Путин может пойти на то, чтобы жечь газ и греть атмосферу планеты, передавая привет еще и Грете Тунберг, ради своих извращенных планов. Но сможет ли он этим прогнуть Европу? Он может думать, что если НАТО боится воевать, то Запад испугается и экономического кризиса.

Но фишка в том, что НАТО, страны Запада, не желают войны, потому что очень сильно ценят человеческую жизнь. А вот газовая война — это не о человеческих жизнях. Это об экономическом падении. О дискомфорте. А здесь уже на рычагах, где с одной стороны риск войны у будущего, ценности, а с другой — экономический ущерб. С одной стороны, бизнес-интересы отдельных лоббистов, с другой — коллективная позиция Запада, которую выразил Байден в своей речи в Варшаве. И политики в Европе уже могут выбрать именно ценности и единственную позицию, уже продемонстрированную в консолидированных решениях G7 и ЕС по предложению платить рублями.

Тем более что расчеты говорят, что война и так принесет в Европу экономические проблемы. И чем длиннее война, тем больше экономические проблемы, тем больше беженцев, тем больше дискомфорта в самой Европе. И если за счет самоэмбарго можно ударить по Путину, то это уже имеет экономический смысл. Это уменьшит время войны, это заставит Россию пойти на прекращение боевых действий, что очень полезно для европейской экономики. Долгосрочно это выгодно даже европейским экономикам. Политикам трудно отважиться на такие решения, но если это решение примут не они, то гораздо легче.

Да, мы не можем считать 100% вероятным сценарий, что в случае газового кризиса политики в Европе не пойдут на компромиссы с Путиным. Но, похоже, вероятность этих компромиссов не так велика.

ЕС слишком долго не решался ввести эмбарго против Путина. Потому что это больно самой Европе. И, похоже, только Путин может помочь им это сделать.

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