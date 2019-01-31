Остановить боль. Почему Украина должна легализовать каннабис Сегодня, 18:32 695 Этот материал сейчас доступен только на украинском языке

Доступ пациентов к препаратам на основе каннабиса - это реализация их права на медицинскую помощь

Застосування наркотичних речовин в будь-яких цілях, навіть в медичних — складна тема. Тому нею легко маніпулювати, навіть коли йдеться про життєво необхідну допомогу пацієнтам.

Вчора на сайті Верховної Ради зареєстрували петицію з вимогою внести зміни до законодавства, щоб канабіс можна було використовувати у медичних та наукових цілях. Чи виправдане таке використання? Науковці, лікарі та пацієнти по всьому світу кажуть, що так.

Медичний канабіс допомагає полегшити страждання пацієнтів та нормалізувати самопочуття при низці тяжких захворювань і станів. Тому використовувати його у медицині, звісно з певними застереженнями, це нормальна світова практика.

Медичний канабіс має безліч доведених лікувальних та паліативних ефектів, і дозволений, наприклад, в 25 штатах США, Австралії, Канаді, його використання давно врегульовано в багатьох європейських країнах. В Ізраїлі, Румунії, Македонії та Пуерто-Рико канабіс заборонений, проте дозволений у випадках невиліковних хвороб.

Щодо України, то в нас повністю заборонено використання медичного канабісу в лікувальних та наукових цілях. Хоча застосування таких препаратів допомогло би майже двом мільйонам громадян, які страждають від хронічного болю та інших розладів.

Медичний канабіс має і побічні ефекти — запаморочення, байдужість

Чому канабіс дієвий у лікуванні? Науковою мовою це пояснюється так.

Рослини роду Cannabis містять активні речовини — канабіноїди. Найбільш вивченими є тетрагідроканабінол (ТГК) та канабідіол (КБД). Їхня дія відрізняється: ТГК має виражені психотропні ефекти і збуджує нервову систему, це активна речовина «трави» чорного ринку. КБД майже не має психотропної дії, знеболює, розслабляє і гальмує. В медичному канабісі переважає КБД.

Щоб речовина на нас подіяла, наші клітини мають бути до неї чутливими, тобто мати певні рецептори. Звідки в нас рецептори до наркотичних речовин? Наше тіло виробляє схожі молекули – ендоканабіноїди, себто внутрішні канабіноїди. До них чутливі різні типи клітин: нейрони, клітини кишківника, сполучних тканин, ендокринних залоз та імунної системи. Система ендоканабіноїдів залучена в процеси сну, апетиту, заспокоєння і пам’яті. Вважають, що мігрень, фіброміалгія і синдром подразненого кишківника є наслідком браку ендоканабіноїдів.

Є різні способи споживання канабіноїдів: масла, таблетки, мазі, куріння та вапоризація. Дітям в разі епілепсії прописують пероральний прийом канабіноїдів.

Медичний канабіс застосовують в таких випадках:

- Хвороба Альцгеймера. Є істотні докази того, що регулярне помірне споживання канабісу допомагає сповільнити прогрес хвороби Альцгеймера та інших нейродегенеративних хвороб.

- Рак. Головною цінністю медичного канабісу є паліативна допомога онкохворим. Втім, клінічні дослідження на людях наразі показали можливість використання канабісу у лікуванні базальноклітинного раку.

- Хронічний біль. Масштабні рандомізовані подвійні сліпі клінічні дослідження показали ефективність та безпечність канабісу при хронічному болі.

- Синдром подразненого кишківника, в тому числі хвороба Крона та виразковий коліт. 50% пацієнтів із хворобою Крона повністю одужали, а 90% відчули значні покращення.

- Множинний склероз (МС). Канабіс ефективний і безпечний паліативний засіб при цій хворобі. Крім того, дослідження вказують на можливий лікарський ефект канабісу у відновленні мієлінових оболонок нейронів при МС.

- Епілепсія в дорослих і дітей. Медичний канабіс знижує частоту і тривалість епілептичних нападів, в тому числі — в разі епілепсії, що не піддається медикаментозному лікуванню.

- Нудота і блювота внаслідок хіміотерапії.

- В США медичний канабіс призначають також в разі посттравматичного синдрому і глаукоми.

- Є низка робіт, що вивчали ефективність медичного канабісу в разі тривожності, порушення сну, покращення апетиту в ВІЛ-інфікованих людей, депресії.

Медичний канабіс має і побічні ефекти — запаморочення, байдужість, порушення пам’яті та звикання, вплив на серцево-судинні та респіраторні хвороби. Звісно, перед будь-яким призначенням лікар зважує користь та ризики застосування та виписує споживання таких препаратів лише за необхідності.

Доступ пацієнтів до препаратів на основі канабісу — це реалізація їхнього права на медичну допомогу. Важливо підтримати легалізацію застосування медичного канабісу в наукових цілях та медицині.

Сподіваюсь, що кампанія #ЗупинитиБіль не стане ціллю популістів і демагогів.

Текст опубліковано з дозволу автора

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