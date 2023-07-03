Две основные сложности ВСУ. Почему Украине необходимо все вооружение, которое есть у Запада 3 июля, 12:14 NV Премиум

Неделями и месяцами повторяем, что контрнаступление Украины — это не будет быстро. Это будет постепенная операция, много разных ударов, оперативных мероприятий

Вы нам нужны. Я приехал в украинскую столицу, участвовал в конференции, организованной аналитическим центром GLOBSEC, украинским Министерством иностранных дел и офисом НАТО, посвященной ожиданиям Украины от предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе, который состоится 11−12 июля. Там были представители Альянса, участники из Литвы, Соединенных Штатов, Великобритании и других стран, гражданские, военнослужащие и политики. Я выступал в панели о влиянии событий на поле боя. В частности, говорил о том, что статья пятая Договора — о том, что нападение на одного члена НАТО рассматривается как нападение на всех, — имеет два аспекта. До сих пор все говорили о том, как остальные страны НАТО могут помочь Украине. Однако в будущем будет так же важно, чтобы Украина помогла всем нам, поскольку до конца этого десятилетия Россия остается угрозой. Для меня было важным напомнить, что украинцы обладают знаниями, навыками и опытом, несравнимые с теми, которые есть у нас — во всяком случае, в Великобритании. Поэтому Украина нужна нам так же, как мы нужны ей.

Видео дня

Я не могу говорить о Бельгии, Нидерландах, Франции, Германии — у всех их собственные потребности. Но что касается Великобритании: у нас есть истребители, но нет ничего похожего на вашу систему противовоздушной обороны. Со временем она нам понадобится, и никто не поможет нам лучше, чем украинцы. Мы в основном знакомы с тем, как все устроено, но применение на практике — это другое дело. Когда же война в Украине закончится, может возникнуть другая угроза. Так что нет сомнений: вы нам нужны.

И еще одна вещь: скоро американцы могут бросить вызов Китаю. Они тоже не воевали с серьезным врагом, поэтому им также понадобится ваш опыт. Это будет другой тип сражений. Впрочем, если речь идет о разработке определенных способов защиты и практическом их применении, американцы не делали этого с 1945 года.

У меня весьма позитивные ожидания от саммита НАТО в Вильнюсе. Есть хорошие намеки от крупных стран — Франции, Германии, Великобритании, США.