Реальные пути. Как получить больше украинского оружия и денег на войну 19 июля, 15:53

Уже несколько месяцев вижу немало спекуляций на тему «военной экономики» и почему у нас она до сих пор не введена. Давайте наконец разберемся

Прежде всего отбросим понимание «военной экономики», заимствованное из фильмов о Второй мировой. Сейчас война другая, производство другое и экономика другая. Разъяснять разницу не буду, кто ее не видит — просто дальше не читайте.

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Входные условия:

1. Мы воюем оружием союзников, которого в определенный момент может не стать (политические изменения в разных странах и т. д. ), а того, что есть, — недостаточно. Есть или нет ограничений сейчас на применение оружия, нам доподлинно неизвестно, но в любой момент такие ограничения могут появиться.

2. Мы не можем тратить на войну деньги международной финансовой помощи, только собственные бюджетные.

Значит, нам нужно больше украинского оружия и больше украинских денег на войну. Это и есть военная экономика. Как это сделать?

Прежде всего поговорим о том, чего точно не надо делать.

Во-первых, надо отказаться от стремления перевести на военные рельсы хлебопекарные комбинаты, маникюрные салоны и кафе. Так же не надо воплощать привычное желание постсоветских чиновников регулировать цены. Как только начнут регулировать цены на хлеб — хлеб исчезнет, можете не сомневаться. С горючим это уже было. И самое главное — от этого не будет ни больше оружия, ни больше денег.

Во-вторых, надо отказаться от идеи увеличения налогов. Бизнес и так еле вытягивает. Как известно, есть определенный предел, за которым увеличение ставок приводит к уменьшению поступлений. Почитайте о кривой Лаффера.

В-третьих, надо отказаться от идеи ограбить местные бюджеты и вообще свернуть децентрализацию. У нас и так значительная часть управления страной сосредоточена в руках небольшого количества людей, которых никто не избирал и которые никому не подотчетны. А децентрализация и так сворачивается большими темпами, и это препятствие на пути к восстановлению и евроинтеграции.

Функция « слушать» в государстве сейчас не очень тренирована, но ради победы стоит начинать

Этих трех вещей не надо делать.

Теперь поговорим о том, какие есть реальные пути получить больше украинского оружия и больше украинских денег на войну, — что, собственно, и является сутью «военной экономики».

1. Начнем с оружия. То, что сегодня нужно ВСУ, и то, что способна производить украинская оборонная промышленность, — достаточно разные вещи. Не буду сейчас углубляться в реалии отечественного ВПК, это требует отдельной статьи, и не одной. Скажу лишь, что для производства нужны инвестиции. Поэтому первый стратегический шаг к собственному мощному ВПК — завершение корпоратизации Укроборонпрома и привлечение в те оборонные предприятия, которые на что-то способны, инвестиций от наших стратегических союзников. А для этого нужно наконец определиться, кто наши стратегические союзники. Западные деньги, технологии и менеджеры на украинских оборонных заводах изменят ситуацию в ВПК. Надо понимать, что это очень долгий путь, на годы и годы. Но Россия никуда не денется (она, конечно, распадется, но то, что останется в виде Московии, все равно будет агрессивным, хоть и меньшим образованием). Поэтому надо начинать как можно раньше, мы и так немало времени упустили.

2. Вторая часть ВПК — это частные предприятия, как инновационные (дроны, цифровые решения и т. п. ), так и производители продукции двойного назначения для фронта (например, аптечки). Частный бизнес по определению гибче государства. От чего страдают частные предприниматели? От ограничений, давления и недостатка оборотных средств. Если переводить экономику на военные рельсы, то это означает, что надо выделить частный ВПК в сектор, для которого применяются другие условия: (а) решительное снятие всех регуляторных ограничений, мешающих производству, прежде всего по импорту комплектующих, (б) я бы предложил отсрочку по всем налогам на 10 лет, пусть они накапливаются и со временем будут оплачены постепенно, (в) специальная программа кредитования государственными банками. И тогда мы увидим, как частный бизнес делает невероятные вещи за считанные месяцы.

3. Производство вооружений и военной техники само по себе не даст результата, если продукция не будет попадать в войска. Проблема здесь не столько логистическая, сколько человеческая: в штабах кое-где (а может, и преимущественно) сидят офицеры, очень далекие от реалий войны, дальше расшифровывать не буду, должно быть понятно, что подразделения на поле боя ничего не получают, имея такую преграду. Это нельзя изменить быстро, но с чего-то нужно начинать. Не буду писать деталей, но уверен, что механизмы известны тем людям, которые принимают решения, — значит, надо понять, каких нормативных актов не хватает, и быстро их принять.

4. Теперь о деньгах. В первую очередь надо пересмотреть государственный бюджет на предмет уменьшения расходов, которые можно отложить. Это очевидная вещь. Также надо упростить процедуру переброски денег на военные нужды.

5. Если уж переводить экономику на военные рельсы, то надо прежде всего заткнуть дыры, через которые утекают деньги из бюджета. Подавляющее большинство таких дыр сосредоточено в налоговой и на таможне (различные схемы), остальные — в государственных предприятиях (они списывают на расходы астрономические суммы). Если мы не способны это сделать под угрозой поражения в большой войне на выживание — значит, мы не достойны и собственного государства. Кстати, единственная логичная причина, почему сейчас стали воровать как бешеные, заключается в том, что все эти люди надеются в ближайшее время сбежать из Украины. То ли они не верят в победу, то ли уже связывают свою дальнейшую жизнь с другими странами — не знаю, но так выглядит.

6. Теперь о местных бюджетах. Идея все забрать в центр, как я уже писал, ошибочна, тем более что центр и сам не может справиться с наведением порядка. Есть города, которые систематически помогают своим ТрО и другим военным частям, а есть такие, которые скорее будут перекладывать брусчатку. Но как надавить на местные власти в условиях ограничения свободы слова и собраний? Во-первых, надо упростить переброску денег на военные нужды. Во-вторых, надо инициировать внеочередные сессии городских советов для пересмотра бюджетов. В-третьих, политическое лидерство Президента здесь было бы очень кстати: призвать города пересмотреть расходы и больше направить на войну, но сделать это так, чтобы выглядело не политической атакой, а лидерством военного времени.

7. И главное — спросить тех, кто знает. Собрать срочно государственных и частных производителей военной продукции, волонтеров, военных (главные сержанты вам очень четко расскажут состояние дел и что делать), специалистов в сфере публичных финансов и тому подобное. Собрать не ради политического пиара, а чтобы послушать тех, кто знает лучше. Функция «слушать» в государстве сейчас не очень тренирована, но ради победы стоит начинать.

Это лишь черновик, набросок ключевых тезисов. Приглашаю к комментированию людей, которые, в отличие от меня, глубоко знают те или иные аспекты проблемы.

Текст опубликован с разрешения автора

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