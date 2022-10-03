Что получит Украина в рамках ленд-лиза, который начал действовать с 1 октября 3 октября, 11:03

Закон о ленд-лизе позволяет предоставлять Украине военную технику в аренду или в лизинг в соответствии с упрощенными процедурами экспортного контроля

Изучив массу источников, пришел к субъективным выводам, которыми и поделюсь:

1. Напоминаю, Джо Байден заявил, что США передадут Украине оружие для возвращения всех территорий.

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2. Официальной информации о ленд-лизе пока нет, но известно, что это пакет на $40 млрд, более половины которого предназначены для военной помощи и связанных с ней расходов.

3. Закон о ленд-лизе позволяет предоставлять Украине военную технику в аренду или в лизинг в соответствии с упрощенными процедурами экспортного контроля.

4. Программа ленд-лиза предусматривает возврат средств за полученное оборудование, в то время как другие программы, в рамках которых США оказывают помощь Украине, такие как USAI (Инициатива содействия безопасности Украины) и программа президентских полномочий, не предполагают возврата.

5. Интересен путь поставки вооружения. Скорее всего, это будет морской путь в европейские порты, далее наземным транспортом в Украину. Но если США захотят поставлять через Черное море. Это будет очень любопытно.

Сроки поставки вооружения в Украину могут быть не раньше ноября — декабря 2022 года

6. Физически, с учетом сроков начала работы ленд-лиза, сроки поставки вооружения в Украину могут быть не раньше ноября — декабря 2022 года.

7. В первую очередь мы ожидаем от США:

— большое количество различных боеприпасов для РСЗО.

— реактивные системы залпового огня (M270 MLRS и M142 HIMARS).

— большое количество боеприпасов для ствольной артиллерии, гаубиц и САУ 155-мм и других калибров.

— большое количество боевых бронированных машин.

— дальнобойных ракет MGM-140 ATACMS, способных поражать цели на расстоянии 300 км.

— американские танки Abrams.

8. В США понимают, что если ВСУ не будет иметь огневого влияния на глубокий тыл врага, наше продвижение, контрнаступление будет тормозиться. Поэтому нужно оружие, способное оказывать это влияние. А это ракеты ATACMS до 300 км.

9. США уже выделяли $100 млн на обучение украинских пилотов работе с F16.

10. О поставках в Украину американских самолетов пока речь не идет. Я ни на что не намекаю, но США собираются списать: 47 истребителей F-16 серий C и D, 48 истребителей F-15 двух серий с такими же индексами. Такое количество F-16 позволило бы укомплектовать три-четыре украинских эскадрильи.

Мы, конечно, по аналогии с ленд-лизом времен Второй мировой войны, можем рассчитывать еще и на получение невоенного оборудования — сельхоз, строительной и гражданской техники, локомотивов и многое другое. Но это все взаймы, кроме потерянного в боях.

Главное, что у нас растут возможности для очищения нашей территории от армии России и быстрого восстановления Украины после победы.

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