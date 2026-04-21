Классическая ловушка. О стратегическом тупике в иранской войне

На фоне проваленных переговоров, двойной блокады и стратегического тупика в иранской войне вынужден повторять: «Стратегия должна предшествовать действиям». До февраля 2026 года закрытие Ормуза было элементом сдерживания — угрозой, которая имела ценность именно потому, что ее никогда не применяли. Как только табу было сломано и рынки, страховые компании и флоты отреагировали — эта карта навсегда изменила свою природу. Она больше не является «ядерной кнопкой», которую страшно нажать. Она стала инструментом, который уже использовали и пережили. Теперь Иран имеет доказанную способность, которую ранее позиционировал только как теоретическую угрозу.

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Иранский режим приобрел новые признаки, и по своей сути это новый режим — Исламская республика 3.0. В чем-то Трамп прав, когда говорит, что он «сменил режим». Проблема в том, что не в лучшую сторону.

Иран выжил, закрыл пролив и получил новые рычаги

Парадокс консолидации здесь проявляется в том, что хотя военное и экономическое давление обычно должно ослаблять систему, в этом случае оно дало «обновленное ощущение цели». Это не новый феномен: так работала иранская система с 1980-го по 1988-й, так было в 2019-м после убийства Сулеймани и после ударов по ядерным объектам в 2025-м. Внешнее давление активирует механизм «осадной ментальности», который консолидирует базу режима вокруг идеи выживания.

Но «3.0» — точное определение еще и потому, что это не просто та же система под большим давлением. Это система с качественно новым руководством: КСИР как доминирующий актор, Моджтаба Хаменеи как потенциальный наследник — и с новой операционной рамкой: готовность эскалировать и готовность говорить одновременно.

Иран очень хорошо считает издержки и выгоды — просто его функция полезности иная, чем у рационального актора западной системы. Выживание режима весит больше, чем благосостояние населения. Идеологическая легитимность весит больше экономической эффективности. Это не отсутствие расчета — это другой расчет. Эта разница принципиально важна практически: если расчет есть, то он поддается воздействию. Если его нет — нет и переговорного пространства.

Можно согласиться с целым рядом экспертов, которые утверждают, что США сейчас находятся «в худшем положении», чем до начала войны. Раньше США и Израиль могли угрожать эскалацией как рычагом давления. Но сейчас эскалация уже произошла — и Иран выжил, закрыл пролив и получил новые рычаги. Угроза «мы ударим еще раз» теперь звучит менее убедительно, потому что первый удар не достиг декларировавшихся целей.

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Это классическая ловушка эскалационной логики: каждый следующий шаг вверх либо требует еще больших ресурсов, либо демонстрирует несостоятельность. Иран это понимает — отсюда и новая готовность к разговорам параллельно с готовностью к эскалации.

То, что «серебряного шара» в этой войне нет, кажется, понятно всем заинтересованным сторонам. Но остается открытым вопрос: какая архитектура сделки позволит каждой стороне подать ее своей аудитории как победу? Для США — «мы остановили ядерную программу». Для Ирана — «мы выстояли, закрыли пролив и теперь получаем гарантии». Эта асимметрия в определении «успеха» и является реальным переговорным пространством — если кто-то сумеет его использовать.

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Текст публикуется с разрешения автора