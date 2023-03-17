Гаага пришла за Путиным 17 марта, 18:05

Чем жила страна 17 марта 2023 года

● Гаага прийшла по Путіна. Міжнародний кримінальний суд (МКС) у Гаазі видав ордери на арешт Путіна, якого звинувачують у скоєнні воєнних злочинів в Україні, а також так званої дитячої омбудсмена Росії Марії Львової-Бєлової. У МКС заявили, що вони «імовірно, несуть відповідальність за воєнний злочин незаконної депортації населення (дітей) і незаконного переміщення населення (дітей) з окупованих територій України на територію Росії» з 24 лютого 2022 року. «Є підстави вважати, що пан Путін несе індивідуальну кримінальну відповідальність за вищезгадані злочини», — сказано в повідомленні суду.

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Палата досудового провадження II МКС, яка і видала ордери, зазначила, що вважає їх таємними «з метою захисту потерпілих і свідків, а також з метою забезпечення розслідування». «Тим не менш, беручи до уваги, що поведінка, про яку йдеться в цій ситуації, ймовірно, триває, і що поінформованість громадськості про ордери може сприяти запобіганню подальшому вчиненню злочинів, Палата вважає, що в інтересах правосуддя — уповноважити Секретаріат оприлюднити наявність ордерів, імена підозрюваних, злочини, за які видані ордери, і міри відповідальності, встановлені Палатою», — оголосив виконувач обов’язків президента МКС Пйотр Гофманський.

● Український генпрокурор Андрій Костін написав у ФБ: «Є ордер на арешт путіна! Відтепер російський президент має офіційний статус підозрюваного у скоєнні міжнародного злочину — незаконної депортації та переміщення українських дітей. Це означає, що за межами росії путіна мають заарештувати та передати до суду. А світові лідери тричі думатимуть, перш ніж тиснути йому руку або сідати з ним за стіл переговорів. Світ отримав сигнал, що російський режим є злочинним і його керівництво та поплічники будуть притягнуті до відповідальності. Це історичне рішення для України та всієї системи міжнародного права». І додав, що Офіс генпрокурора передав МКС понад 40 томів відповідних матеріалів — більше 1 тис. сторінок.

● Україна (як і РФ) не ратифікували Римський статут, отже, для неї це рішення МКС формально не являється таким, що потрібно виконувати.

● Зустріч двох. Глава КНР Сі Цзіньпін 20−22 березня на запрошення Путіна відвідає Москву — вперше з початку розв’язаної РФ повномасштабної війни проти України. За версією Кремля, сторони обговорять «актуальні питання» подальшого розвитку партнерства, стратегічну взаємодію між Пекіном і Москвою та поглибленя російсько-китайської співпраці на міжнародній арені. Також в РФ анонсував підписання двосторонніх документів.

Судячи з того, що з цього приводу заявила китайська влада, візит буде частиною реалізації запропонованого Пекіном раніше «мирного плану»:

● У Кремлі Сі почне схиляти Путіна до миру. Глава КНР Сі Цзіньпін під час своєї поїздки до Росії займе «об'єктивну та неупереджену» позицію щодо повномасштабної війни проти України, а сам візит націлений на «мир». Про це заявив речник МЗС КНР Ван Веньбінь. За його словами, економічна і торговельна співпраця між Пекіном та Москвою «відкрита і прозора», а Сі Цзіньпін завжди контролював експорт військових і цивільних товарів подвійного призначення, як того вимагає закон. «Пропозиція Китаю зводиться до одного речення — закликати до миру і сприяти переговорам», — сказав Веньбінь.

Також речник китайського МЗС звинуватив деякі країни у «подвійних стандартах» щодо продажу зброї й заявив, що Пекін виступає проти «односторонніх санкцій і довгострокової юрисдикції без підстав у міжнародному праві і без дозволу Радбезу ООН».

13 березня WSJ повідомила, що після зустрічі з Путіним Сі Цзіньпін матиме онлайн-бесіду з Володимиром Зеленським. Офіційно цю інформацію поки що не підтвердили, но з’явились додаткові свідчення на її користь:

● Зеленський готується до розмови з Сі. Робота з підготовки розмови президента Володимира Зеленського із лідером Китаю Сі Цзіньпіном триває, повідомив УП Сергій Никифоров, речник керівника української держави. «Конкретних домовленостей щодо такої розмови ще немає. Але цю тему, зокрема, обговорювали міністри закордонних справ України та Китаю. Тому можна сказати, що робота триває», — зазначив він.

Вчора глава МЗС України Дмитро Кулеба провів телефонні переговори з китайським колегою Цінь Ганом. «Я наголосив на важливості формули миру Зеленського для припинення агресії та відновлення справедливого миру в Україні», — написав український дипломат у Twitter. А його китайський колега відповів, що Китай стурбований ескалацією війни та хоче, щоб Москва та Київ провели мирні переговори.

● А сьогодні Дмитро Кулеба заявив, що наразі Китай не готовий озброїти Росію.

● Остання відчайдушна спроба. Обороняючи Бахмут, українські військові випускають тисячі артилерійських снарядів за день. Американські та європейські чиновники вважають, що це може поставити під загрозу весняний контрнаступ ЗСУ, і готують допомогу. Про це повідомила The New York Times, посилаючись на джерела. Два американські чиновники розповіли газеті, що нещодавно Пентагон висловив Києву занепокоєння після кількох днів інтенсивних обстрілів на тлі рішення України продовжити утримання Бахмута. За словами одного з них, американці застерегли «від марної трати боєприпасів у ключовий момент».

Союзники вважають, що майбутній контрнаступ може стати «вирішальним», тож США та Британія готують відправити тисячі артилерійських снарядів і ракет натовського й радянського зразків, щоб зміцнити запаси України. Однак високопосадовець із Пентагону заявив NYT, що це «остання відчайдушна спроба» для ефективного наступу через брак боєприпасів у Заходу. Країни нарощують виробництво, але знадобиться багато місяців, щоб нові постачання почали задовольняти попит. Росіяни використовують більше боєприпасів, ніж ЗСУ — їм також їх бракує.

А ось як розвивається історія з героєм ще однієї західної публікації щодо війни:

● Захистити Купола. Військові, побратими та волонтери стали на захист комбата 46-ї окремої аеромобільної бригади Анатолія Козела (позивний Купол), який дав інтерв'ю WP про ситуацію у ЗСУ (у статті йшлось про низьку якість підготовки мобілізованих на фоні зменшення кількості досвідчених бійців, нестачу боєприпасів і висловлювались сумніви щодо можливості проведення контрнаступу), після якого його понизили у посаді. Сам Купол написав рапорт на звільнення. У Десантно-штурмових військах заявили, що він не мав права на спілкування з журналістами.

● Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

● Ресурс «великого наступу» вичерпано? За даними британської розвідки, російська окупаційна армія тимчасово вичерпала наступальний потенціал і буде прагнути його поповнити. Наразі окупанти не здатні навіть на локальний наступ. І хоча вони тепер контролюють частину Бахмута, однак, як зазначили у розвідці, у більш широкому сенсі Росія демонструє одні з найнижчих показників локальних наступальних дій (принаймні із січня 2023 року).

● Мінус 760 окупантів. В Україні за добу ліквідували близько 760 російських окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати РФ дорівнюють 163 320 військових. Це дані Генштабу на ранок.

Крім того, українці знищили: танків — 3506 (+2 за добу), бойових броньованих машин — 6823 (+13), артсистем — 2552 (+13), РСЗВ — 504 (+1), засобів ППО — 265 (+0), літаків — 305 (+0), вертольотів — 290 (+1), БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2145 (+0) і багато іншого.

● Словаччина схвалила передачу Україні 13 винищувачів МіГ-29. В.о. прем'єра Едуард Хегер заявив, що все вирішили «у конституційно чистій формі». «Ми надаємо винищувачі Україні, щоб вона могла захищатися», — сказав він.

Вчора президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Варшава передасть Україні перші свої чотири винищувачі МіГ-29 найближчими днями (решту — а всього у Польщі 22 МіГи — Варшава передасть пізніше). Таким чином, на цей час відомо, що Україна отримає 17 МіГ-29.

● Історичні обсяги допомоги. США й надалі підтримуватимуть Україну, надаючи допомогу «в історичних обсягах», повідомила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр. Вона наголосила, що всім партнерам Києва важливо продовжувати докладати подальших зусиль, аби допомогти Україні у боротьбі з РФ.

● РФ хоче використати Казахстан для обходу санкцій. Російські компанії протягом останніх тижнів «засипали» партнерів із Казахстану проханнями допомогти з обходом західних санкцій, імпортувавши «вкрай необхідні товари». Про це повідомило Reuters із посилання на сім джерел. На думку двох співрозмовників, такий підвищений інтерес Росії може бути пов’язаний із інформацією про плани Туреччини посилити контроль за транзитом санкційних товарів.

Джерела розповіли, що у росіян «дуже довгий» список покупок, який включає промислове обладнання, залізничні підшипники, сучасну електроніку, радіоапаратуру, турбіни, деталі для літаків, сировину і навіть матеріали для банківських карток.

● Справа яєць живе та квітне. Журналісти Схем отримали всі вісім контрактів на харчування армії, які Міноборони уклало з приватними фірмами у грудні 2022 року. Вони з’ясували, що після скандалу з закупівлями більшість постачальників знизили вартість у каталозі на продукти для ЗСУ, але багато з ключових позицій досі завищені. Журналісти переконались, що «дорогою» у військові частини вартість продуктів для армії часто зростає удвічі-тричі, порівняно із закупівельними та ринковими цінами.

І насамкінець:

● Комендантську годину у Києві і області планують скоротити. Влада Києва оголосила про плани скоротити комендантську годину в українській столиці. У Київській міській військовій адміністрації поки що говорять про робочий варіант рішення. Скорочення комендантської години у Києві планують запровадити з неділі, 26 березня. Зміни набудуть чинності о 00:00 годині. З цього моменту комендантська година в українській столиці діятиме щодня з 00:00 до 5:00 ранку.

За словами столичного мера Віталія Кличко, метро і наземний транспорт працюватимуть на годину довше. «Магазини, торговельні центри та ресторани також подовжать свою роботу. З урахуванням часу, аби їх працівники могли дістатися додому до початку комендантської години», — зазначив він.

Кличко додав, що в Київській області комендантська година також триватиме з 00:00 до 05:00.

Пам’ятайте, що принесло вчора, живіть сьогоденням і вірте в майбутнє - своє та країни.