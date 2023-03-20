Что изменилось для российских элит, собиравшихся пережить Путина 20 марта, 12:33 Эксклюзив NV

Большинство сейчас взволновано

Ордер на арест Путина существенно меняет правила игры, которые еще, возможно, пока многие не осознают и будут осознавать постепенно в ближайшие месяцы. По моему мнению (возможно, это прозвучит несколько неожиданно), важность не в том, что ордер был выписан на Владимира Путина, потому что это неизбежно должно было произойти. Честно говоря, должно было случиться уже очень давно, возможно, даже после аннексии Крыма. Но было понятно, что Запад готов был с ним разговаривать и искать пути взаимодействия. А еще немаловажный факт, что вместе с Путиным в один пакет упаковали Марию Львову-Белову. Таким образом дали всему российскому господствующему классу, всему окружению Путина понять, что Путин уйдет, а вы останетесь преступниками. Причем персонально, индивидуально. И не сможете списывать по поручению начальства, по приказам, незаконным российским законам свои собственные преступления. Вот это, на мой взгляд, очень важная история.

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