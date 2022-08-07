Дружба с границами и без. В какую игру решили сыграть Китай и Россия 7 августа, 07:13 Эксклюзив НВ Лоуренс Фридман: Владимир Путин и Си Цзиньпин пообещали, что их дружба не будет «иметь границ» (Фото:REUTERS)

Опыт России должен предупредить Китай о ловушках, сопровождающих любые военные действия, даже когда шансы выглядят очень благоприятными. Однако и здесь не все так просто

В начале февраля Владимир Путин совершил паломничество в Пекин, где встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Поводом послужило начало зимних Олимпийских игр, событие, за которым почти сразу последовало вторжение России в Украину. Точно так же, как за зимними Олимпийскими играми, организованными Путиным в Сочи восемью годами ранее почти сразу последовала аннексия Крыма. Независимо от того, сообщил ли Путин Си о своих планах, важной частью его стратегии в отношении предстоящих действий против Украины было привлечение Китая на свою сторону. Его также устраивала встреча с Си на равных, что подтверждало статус России как великой державы, и было одним из главных предметов его озабоченности. На практике, конечно, они были далеко не равны. Если когда-то Китай был младшим партнером Советского Союза в коммунистическом интернационале, то теперь Россия является в этом тандеме более слабым партнером.

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Пока Китай соперничает с США за первое место в международном экономическом рейтинге, Россия больше не входит даже в первую десятку.

Дружба без границ

Эти двое пообещали, что их дружба не будет «иметь границ». Они подписали длинное коммюнике, в котором охарактеризовали свои страны как поддерживающие основополагающие принципы Организации Объединенных Наций, следующие международному праву, подтверждающие права человека, подлинно демократические, готовые уменьшить роль ядерного оружия в своей политике безопасности и разделяющие решимость бросить вызов американским претензиям на мировое господство. Украина в коммюнике не упоминалась, упоминались лишь предложения Российской Федерации «создать долгосрочные юридически обязывающие гарантии безопасности в Европе», которые поддержала китайская сторона. В ответ российская сторона подтвердила «свою поддержку принципа одного Китая» и выступила против «любых форм независимости Тайваня».

Неудивительно, что эти двое мужчин, которым сейчас по 69 лет, могут многим восхищаться друг в друге. Они оба нашли способы укрепить свое автократическое правление, обойдя конституции, которые обеспечивали ротацию лидеров, ограничивая президентов двумя сроками. Они оба подавляли независимые СМИ, не допуская диссидентских мыслей и отражая недовольство. Они оба используют ультранационализм наряду с регулярными ссылками на Вторую мировую войну как средство мобилизации общественной поддержки. (В коммюнике резко осуждались «действия, направленные на отрицание ответственности за зверства гитлеровских агрессоров, милитаристских захватчиков и их пособников, очерняющие и порочащие честь стран-победительниц».) Лидеры с возможностью действовать решительно и смело. Они оба находятся как раз в процессе демонстрации того, как автократии (предоставляющие как раз верховным лидерам возможность действовать решительно и смело) приводят к катастрофически плохой политике, от которой потом будет трудно отказаться.

Как бы иллюстрируя это, с тех пор как эти двое в последний раз встречались, Путину не удалось подчинить себе Украину, а Си так и не смог укротить COVID-19. С точки зрения смертности на душу населения — если верить официальной статистике — Китай добился большего успеха, чем большинство других стран. Но Си пообещал нулевой уровень COVID-19, а это оказалось невыполнимым. Из-за стойкости болезни и невысокого качества китайских вакцин коронавирус продолжает себя проявлять. Власти опасаются, что COVID-19 может выйти из-под контроля и таким образом выставить Си в глупом свете. Чтобы этого не произошло, как только в той или иной местности появляются даже бессимптомные случаи, вводятся драконовские карантины. Каждый раз, когда это происходит, народное недовольство растет, а экономика замедляется.

Это усугубляет и без того плачевную экономическую ситуацию, отражая глобальные проблемы (усугубляемые российскими перебоями в поставках энергоносителей) и внутренние трудности, во многом связанные с коллапсом сектора недвижимости из-за огромных долгов. Поскольку легитимность Коммунистической партии стала зависеть от регулярных высоких темпов роста, этот экономический спад стал нежелательным фоном для проведения 20-го съезда партии, запланированного на конец этого года. Здесь Си попытается убедить своих товарищей назначить его пожизненным президентом. Лучшим предположением было и, вероятно, остается то, что это будет одобрено просто из-за того, что Си крепко держит рычаги власти, но теперь это может пройти не так гладко, как он ожидал.

Дружба с границами

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