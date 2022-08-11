В поисках налогового рая: почему все говорят об Ирландии 11 августа, 12:56

На фоне прогнозов мировой рецессии в западной прессе все чаще упоминают Ирландию

Экономика страны меньше сократилась в 2020 году и скорее возобновилась в 2021 году по сравнению со средними темпами по Евросоюзу. Во втором квартале 2022 года экономика Ирландии выросла на 6,3%, в то время как средний показатель по ЕС составил всего 0,6%. По факту прогресс страны искажает данные ЕС, хотя страна составляет менее 3% экономики региона. Продолжают расти и прямые иностранные инвестиции в ирландскую экономику — их объем за первые полгода на 9% превысил прошлогодний показатель этого периода.

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Такой динамикой Ирландия обязана благоприятному для бизнеса законодательству, в частности прославленному налогу на прибыль предприятий (сorporate tax). В 2021 году бюджет страны получил €15,3 млрд — на 30% больше, чем в 2020 году, и на €8 млрд больше, чем ожидалось. Следует отметить, что половину поступлений обеспечили всего 10 компаний, среди которых Apple, Google, Intel, Meta, Amazon и Pfizer.

За первые два квартала 2022 года страна уже собрала €8,8 млрд налога на прибыль предприятий (более чем вполовину лучший результат за предыдущий год).

Многие связывают такие результаты с низкими ставками корпоративного налога. Более того, экстраполирует эти выводы на всю налоговую систему страны. Когда речь заходит о налогообложении (и особенно о его снижении), многие начинают приводить Ирландию в качестве примера для подражания: мол, вот у них низкие налоги, компании идут в страну и обеспечивают рабочие места, инвестиции и поступления в бюджет. Но, если разобраться, налоговая система Ирландии не столь дружна с желающими экономить на налогах, как многим кажется. Стоит только посмотреть другие ключевые налоги в стране.

Налоги для физических лиц

Для среднестатистического ирландца ставка налога на доходы (НДФЛ в Украине) составляет 20%, если его годовой доход не превысит €36800. К разнице, превышающей эту сумму, применяется ставка 40%. При этом для одинокого содержателя ребенка максимальная сумма годового дохода составляет €40800, а для пары с одним работающим — €45800.

Также в Ирландии действует ряд налоговых скидок и льгот. Например, холостое физическое лицо может претендовать на годовую налоговую льготу в €1700, на такую же сумму льготы может претендовать наемный работник, а человек, который один воспитывает ребенка — на €1650, есть даже скидка на содержание собаки-поводыря. Таких скидок есть целый перечень, но что интересно, некоторые из них отменили после 2020 года, в частности, налоговые скидки для тех, кто покупает жилье.

Для среднестатистического ирландца ставка налога на доходы составляет 20%

Конечно, есть и не облагаемый налогом минимум дохода. Не состоящее в браке лицо или вдовец освобождается от налога на доходы, если его годовой доход не превышает €18000. Эта сумма определенным образом растет для зарегистрированных как официальных или гражданских супругов, одиноких содержателей детей и т. п.

Что интересно, налог на доходы не взимается с художников за продажу своих работ, если они отвечают определенным критериям оригинальности, креативности и общепризнанной ценности.

Помимо налога на доходы граждане платят также пенсионный взнос и универсальный социальный взнос (Universal Social Charge, USC).

Универсальный социальный взнос работник платит, если его годовой доход превышает €13000. Ставка составляет от 0,5% до 8% и начисляется кумулятивно, в зависимости от дохода: первые €12012 облагаются налогом по ставке 0,5%, следующие €9,283 — по ставке 2%, следующие €48,749 — по ставке 4,5%, на остаток начисляется ставка 8%.

Кроме того, работник платит взносы в социальное страхование (Pay Related Social Insurance, PRSI), из поступлений которого затем государство обеспечивает соцвыплаты и пенсии. Этот вклад похож на ЕСВ в Украине, но до сих пор взимается и с работодателя, и с работника. Наемный работник платит 4% своих доходов, а работодатель — 8,8% или 11,05% в зависимости от того, доход работника ниже или выше €21320.

К тому же, в Ирландии много лицензионных платежей и акцизов, которые в результате в той или иной степени ложатся на плечи потребителя. Например, наличие телевизора в доме или офисе стоит 160 евро/год, а с 2018 года для ирландцев повысилась цена на кока-колу и другие сладкие напитки из-за введения налога на напитки, содержащие сахар.

НДС

Говоря о налогах для граждан, следует сразу упомянуть и НДС, поскольку по факту его платит потребитель с купленных товаров или полученных услуг. Общая ставка НДС в Ирландии 23% — эта ставка применяется к большинству товаров и услуг.

Также есть пониженная и вторая пониженная ставки. Сниженная ставка составляет 13,5% и применяется в основном на услуги (например, услуги по ремонту, уборке или туристическим экскурсиям) и некоторые виды товаров (например, на определенные виды горючего).

Вторая пониженная ставка составляет 9% и обычно действует на очень ограниченный перечень товаров и услуг. В основном его можно свести к печатной и онлайн прессе, а также электронным книгам. Впрочем, с 1 ноября 2020 года по 28 февраля 2023 года перечень услуг, к которым применяется вторая пониженная ставка НДС, расширили на услуги общественного питания и кейтеринга, кинотеатров, театров, музеев и парков развлечений, а также парикмахерских — как раз те сферы, которые больше всего пострадали от пандемии COVID-19

НДС не платят с экспортных товаров, продуктов питания первой необходимости, некоторых медицинских услуг по уходу за полостью рта, а также с одежды и обуви для детей до 11 лет.

Налоги для самозанятых лиц

Самозанятое лицо платит налог на доходы в таком же объеме, как и наемный работник, и имеет право на некоторые налоговые льготы. Налог на доходы уплачивается раз в год до 31 октября, включая ожидаемые в следующем году доходы. Вместе с тем, до 31 октября происходит возврат разницы между уплаченным заранее налогом и фактическим финансовым результатом года.

Разница с наемным работником заключается в уплате социальных взносов. К примеру, взнос на социальное страхование (Pay Related Social Insurance) самозанятое лицо платит в размере 4% и только при условии, что его годовой доход превышает €5000. Относительно универсального социального взноса (USC), самозанятое лицо платит их так же, как и наемный работник, если годовой доход превышает €13000, впрочем на доход свыше €100000 начисляется ставка 11%.

Кроме того, налоговое законодательство Ирландии предусматривает, что ФЛП должен зарегистрироваться плательщиком НДС, если его годовой оборот превышает €75000 для снабжения товаров или €37500 для снабжения услуг.

Таким образом, средняя налоговая нагрузка работника (холостого и без детей) составляет около 30%. Для сравнения в Украине — примерно 34%. При этом ВВП на душу населения в Ирландии в 2021 году составлял около $99,2 тыс, в то время как в Украине этот показатель примерно $4,8 тыс. А для ФЛП в Украине так вообще гораздо более благоприятные условия.

Корпоративный налог

Относительно налога на прибыль предприятий он действительно ниже, чем в Украине, и составляет 12,5%, тогда как у нас это сейчас 18%. Но основные преимущества налоговой системы в Ирландии — это возможность получить 25%-й налоговый кредит на расходы на R&D, выгодные налоговые ставки при использовании активов интеллектуальной собственности, налоговые льготы для стартапов. Именно это, кроме ставки в 12,5%, привлекло крупных ІТ- и фарма-гигантов вроде Intel, Yahoo, LinkedIn, TikTok, Apple, IBM, Twitter и Pfizer открыть главные европейские представительства в Ирландии.

Кроме того, если сравнивать с Украиной, то стоит сказать, что 12% ставка корпоративного налога держалась в Ирландии 19 лет — постоянство и предсказуемость налоговой политики, которой украинский бизнес может только завидовать.

Что касается самой ставки налога, то она может повыситься до 15% в следующем году в соответствии с новым соглашением ОЭСР о минимальной налоговой ставке в 15% в 130 странах мира. Впрочем, еще когда Ирландия принимала решение о присоединении к этому соглашению, в правительстве страны отмечали, что повышение ставки налога вряд ли критически повлияет на транснациональные компании и их деятельность в Ирландии, поскольку шоковый момент страна прошла еще в 2015 году, когда ЕС заставила на законодательном уровне запретить схему оптимизации налогов, при которой транснациональные корпорации могли уплачивать только 1−2% из прибыли. Поэтому от введения такой нормы правительство прогнозирует лишь потенциальное сокращение налоговых поступлений на 2 млрд евро.

И даже несмотря на это Ирландию не обходят экономические проблемы. В июне инфляция составила 9,1%. Кроме того, на фоне глобальных финансовых проблем Центробанк страны уже предупредил о понижении темпов строительства жилья, а его стоимость повысилась вместе с другими ценами. Проблема с жильем достаточно критична для Ирландии: по подсчетам исследовательского центра, каждый третий житель в возрасте 35−44 лет не будет иметь собственного жилья на момент выхода на пенсию. И хотя пока власти Ирландии не слишком переживают о падении доходов госбюджета, но в случае глобальной рецессии это не может не сказаться на транснациональных корпорациях, а следовательно и на ирландской экономике, которая стала очень зависимой от них за последние десятилетия.

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