Очень большие перемены. Как украинцы воспринимают советское прошлое 23 января, 15:50

Свист российских ракет за окном побудил украинцев переосмысливать отношение к истории своей страны

Колонка написана в соавторстве с политическим аналитиком фонда Демократические инициативы Сергеем Шаповалом

Ко Дню Соборности: исследование фонда Демократические инициативы показали, что произошли существенные изменения в том, как украинцы воспринимают советское прошлое: сейчас большинство граждан (73%) положительно оценивают распад Советского Союза, а отрицательно — только 12%.

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Инфографика: Фонд Демократические инициативы имени Илька Кучерива

Главные изменения по сравнению с предыдущими годами заключаются именно в меньшей выраженности региональных отличий. Еще в 2020 году на Востоке и Юге Украины «тоска по союзу» преобладала.

Инфографика: Фонд Демократические инициативы имени Илька Кучерива

В настоящее время общественное мнение стало значительно более консолидированным. А значит, России уже вряд ли удастся доказать украинцам, что в СССР было лучше, и поссорить украинцев из разных частей нашей страны на основе оценки этого периода истории нашего народа.

Еще в 2020 году на Востоке и Юге Украины « тоска по союзу» преобладала

Относительно событий современной истории независимой Украины после 2014 года Россия тратила огромные ресурсы, чтобы дискредитировать Революцию Достоинства и убедить украинцев, что события на Майдане были «государственным переворотом». Имела ли успех российская пропаганда?

Как видим, сейчас большинство украинцев во всех регионах понимают события на Майдане Незалежности 2014 года как справедливое восстание народа против диктатуры. Действительно, на Юге и Востоке нашей страны до сих пор есть 22−25% граждан, разделяющих пророссийскую интерпретацию, но они уже не составляют большинство.

Инфографика: Фонд Демократические инициативы имени Илька Кучерива

Однако еще в 2020 году ситуация выглядела существенно по-иному. Ситуация в целом по стране была, к сожалению, «усредненной температурой по больнице», ведь наблюдались существенные региональные разногласия. На Востоке и Юге Украины чуть больше половины граждан (!) разделяли российскую интерпретацию исторических событий Революции Достоинства.

Инфографика: Фонд Демократические инициативы имени Илька Кучерива

К сожалению, российская пропаганда «имела частичный успех» в навязывании нашим гражданам искаженных интерпретаций украинской истории. Однако свист российских ракет за окном побудил украинцев переосмысливать прошлое своей страны и какую роль в прошлом нашей страны играла Россия в любых ее проявлениях (СССР, российская империя и т. п. ).

Текст опубликован с разрешения автора

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