Давайте не ждать, пока проблемы ударят по нам. Чем недовольны украинцы 10 августа, 17:45 NV Премиум

Как так случилось, что за 16 месяцев войны существует огромный, можно назвать, кредит недоверия или презумпция вины по отношению к государству

Более 61% украинцев считают, что побеждать Россию больше всего мешает коррупция на закупках для ВСУ. Конечно, граждане не обладают всей полнотой информации. Все имеют представление о состоянии ВСУ, о нашей обороноспособности в основном из официальных источников, через средства массовой информации. Но тоже cледует иметь в виду, что много информации не сообщается, поскольку информация об объеме помощи и характере является чувствительной, и враг может ее использовать против нас. Поэтому здесь и возникает главная задача для государства — как организовать стратегические коммуникации с обществом. То есть подавить российскую дезинформацию, сохранить уверенность в том, что государство все делает правильно, с другой стороны, не выдать данные, которые позволят врагу наносить удары, нас ослаблять.

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Мы задали вопрос людям о тех проблемах, которые часто освещаются и в информационном пространстве. И мы увидели, что да, есть у нас проблемы с коммуникацией от власти, когда мы видим, что большинство называет одной из самых больших проблем, которая влияет на нашу способность оказывать эффективное сопротивление российским захватчикам — коррупцию при закупках. А дальше идут еще также очень весомые причины. Это и нехватка боеприпасов, нехватка критического оборудования, нехватка военной техники. То есть, это все то, что действительно лежит на поверхности. И эта информация не является секретной. Мы видим, что не предоставляется нашими западными союзниками достаточно боеприпасов.

И тут возникает вопрос, как так случилось, что за 16 месяцев войны существует огромный, можно назвать, кредит недоверия или презумпция вины по отношению к государству.