Экономический эффект подрыва Каховской ГЭС и снова самый богатый Маск 16 июня, 11:07 NV Премиум

Илон Маск вернул себе звание самого богатого человека мира на фоне очередного бурного роста акций Теслы. Но это еще не все

Мировые рынки остаются очень сильными. И желание расти перебивает все другие желания. В результате чего мы видим ралли летом, что крайне редко происходит на классических фондовых рынках, когда управляющим активами и спекулянтам положено отдыхать, плавать на яхте и ездить в Париж или Рим в ожидании сентября. Впрочем, рынок остается не совсем классическим, ведь там по-прежнему слишком важную роль играют деньги розничных инвесторов. А они бегают табунами за модными акциями. Которые значительно опережают акции классических эмитентов. Один из глобальных банков даже сделал отдельную корзину «акций-мемов», чтобы лучше отслеживать эти самые табуны. Неудивительно, что в такой ситуации Илон Маск вернул себе звание самого богатого человека мира на фоне очередного бурного роста акций Теслы. Ведь, какую бы дичь он ни творил в Twitter и вокруг него, почему-то он все еще остается героем прогрессивной общественности и американской молодежи, которая активнее всего играет на рынке. Раздувая и раздувая пузыри.

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