Сколько Европа платит за войну России в Украине 9 сентября, 16:37

Финансировать нашу победу странам ЕС было бы дешевле, чем оплачивать шантаж Путина

Европа ощущает развязанную Россией войну в Украине в первую очередь по платежкам за газ и электроэнергию.

В Morgan Stanley подсчитали, что расходы на газ и электричество в ЕС в этом году могут возрасти в 7 раз — до €1,4 трлн против €200 млрд в прошлом году.

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Конечно, каждое правительство европейских стран сейчас пытается снизить бремя для населения. Вот несколько примеров, сколько ориентировочно это обойдется их бюджетам:

Великобритания — более $115 млрд — примерно 4,3% ВВП

Германия — $65,5 млрд (€65 млрд) — 1,8% ВВП

Италия — $52,5 млрд (€52 млрд) — 2,5% ВВП

Франция — $64,5 млрд (€64 млрд) — 2,2% ВВП

Испания — $27,1 млрд (€27 млрд) — 1,9% ВВП

Польша — $8 млрд — 1,2% ВВП

Чехия — $7,2 млрд — 3% ВВП

Греция — $7 млрд — 4% ВВП

Нидерланды — $6 млрд — 0,6% ВВП

Норвегия — $2 млрд — 0,5% ВВП

Европа ощущает развязанную Россией войну в Украине в первую очередь по платежкам за газ

Сейчас наиболее распространена тактика стран по борьбе с растущими тарифами — замораживание цен на энергоресурсы, как это делает Франция или планирует делать правительство Трасс в Британии. Но дальше логическая цепочка выглядит так: большие заимствования — больший дефицит бюджета — более высокие процентные ставки — более дорогое обслуживание госдолга. Некий финансовый уроборос для госбюджетов.

Напомню, что причина все большего финансового бремени европейцев — война России против Украины. Это регулярно подчеркивают и аналитические статьи в ведущих экономических медиа типа Financial Times или The Economist.

Теоретически, стратегической целью европейских стран для уменьшения финансовой нагрузки на бюджет должна стать победа над Россией.

На практике цифры помощи некоторых из этих стран Украине во время войны (по состоянию на 6 сентября по данным Минфина) достижению стратегической цели не слишком способствуют:

ЕС — около $7 млрд;

Германия — $1,37 млрд;

Великобритания — $0,58 млрд;

Франция — $0,33 млрд;

Италия — $0,33 млрд;

Нидерланды — $0,12 млрд;

Норвегия — $0,02 млрд.

То есть страны ЕС планируют тратить в десятки, а иногда и в сотни раз больше на покрытие роста тарифов из-за российской агрессии, чем инвестируют в победу над Россией. Хотя, в общем, выглядит так, что финансировать нашу победу странам ЕС было бы дешевле, чем оплачивать шантаж Путина.

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