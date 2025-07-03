Почему важно экспортировать победы Украины

Несколько дней после операции Паутина, которую провела СБУ, я ходил с мыслью «Как бы хорошо было написать об этой и других подобных операциях книгу, ориентированную на западную аудиторию»

Чтобы показать эффективность украинских спецслужб и иметь больше аргументов в поддержку нашего государства.

Такие размышления навели меня на более широкий контекст — о важности экспортирования наших побед в целом. Выстраивание большого нарратива об Украине как сильном и креативном государстве, которое может действовать далеко за пределами границ во всех смыслах этого слова. И особенно — через форматы, которые создают длительную ценность.

Книга как важный инструмент выстраивания стратегических нарративов

Эталонный пример книг об успешных операциях спецслужб — Моссад Михаэля Бар-Зохара. Только в Украине она вышла уже несколькими тиражами. Более того, книг о Моссаде на украинском рынке уже три. Все они построены на личных историях агентов и агенток этой спецслужбы. И поэтому формируют представление об Израиле, его силе и непоколебимости через эмпатию, а иногда — и симпатию.

Да, ты не можешь не сопереживать, когда один из агентов, поймавших нацистского преступника Адольфа Айхмана, вспоминает об этой операции на смертном одре матери:

— Мама, я взял Айхмана. За Фруму (сестру, погибшую в Холокосте — прим. Д.С.) отчитался.

— Я знала, что ты не забудешь сестру.

Хорошим инструментом могут быть также мемуары участников военных операций. Тем более, в США развита традиция подобных книг. Например, мемуары участника операции по ликвидации Бин Ладена No Easy Day вышли тиражом в более чем миллион копий. Но по опыту No Easy Day и в условиях продолжающейся войны важно очень тщательно оценивать: какую информацию можно разглашать, а какая остается чувствительной.

Шоумен Саймона Шустера — не мемуары, а взгляд на президента Зеленского со стороны

Важно также, что уже есть пример выхода на иностранных рынках книг о персоналиях украинского сопротивления. Шоумен Саймона Шустера — не мемуары, а взгляд на президента Зеленского со стороны. Книга показывает украинского лидера с разных сторон. В то же время оставляет довольно положительное впечатление о нем. Мне, например, особенно запомнилась история о поездке Зеленского на передовую, в Шумы, в 2021 году. И его желание поговорить напрямую с военными на позициях, несмотря на все опасности. Книга уже имеет статус бестселлера New York Times и Wall Street Journal.

Наработка библиотеки украинских побед для иностранного потребителя может быть интересной задачей и с точки зрения творчества, и с точки зрения коммуникаций. И главное — работать в интересах Украины в долгосрочной перспективе.

Кинематограф как максимизация влияния

Находясь в своих размышлениях о книге, увидел пост Натальи Емченко об инструменте, который может дать еще больше влияния. Вот короткая цитата: «Должны сделать все возможное чтобы как можно скорее „Паутина“ превратилась в сформулированный, описанный и показанный сотням миллионов полный метр».

В контексте кинематографа израильский опыт снова может быть релевантным. Например, об агенте Моссада Эли Коэне, который стал одним из самых влиятельных людей Сирии, есть сериал Шпион с Сашей Бароном-Коэном в главной роли. Также в 2018 году вышел фильм об одной из самых сногсшибательных израильских операций — Энтеббе. Она длилась 90 минут, а ее замысел и география поражают: израильский спецназ освободил заложников из захваченного палестинскими и немецкими террористами самолета в Уганде.

Эталоном здесь могут быть и США. В начале полномасштабного вторжения один мой друг показал фильм Падение черного ястреба. Это история о солдатах, которые после сбития вертолетов, фактически оказались в тылу врага. И об их спасении. Похожее послевкусие остается после просмотра уже классического Спасти рядового Райана. Оба фильма созданы на реальных событиях и формируют примерно один и тот же нарратив как для внутренней так и для внешней аудитории: американцы не бросают своих. Превращение подобных историй человечности и храбрости солдат США в полнометражные фильмы выглядит как системная работа. Ведь похожих кинокартин, убежден, гораздо больше.

Украинские режиссеры, в свою очередь, достигли большого успеха на международной арене с документальными фильмами об этой войне. Это и 20 дней в Мариуполе, и Фарфоровая война, и много других примеров. Безусловно, производство художественного фильма — гораздо более затратный процесс (слово гораздо — здесь ключевое). В то же время, это то, что формирует устойчивые знания и даже культуру. Поэтому нам точно надо думать и действовать в этом направлении.

За длинными форматами не забыть о ежедневном

За 3,5 года полномасштабной войны мы очень хорошо научились коммуницировать на Запад террористическую природу действий России и проводить адвокационные кампании. И первая, и вторая задачи очень хорошо привлекают широкое поле украинцев. Только по хэштегу #russiaisaterroriststate можно найти более 505 тыс. сообщений в Инстаграм.

А масштабный флешмоб FreeTheLeopards, как по мне, остается одним из самых удачных примеров коммуникационных кампаний. Большинство американцев и европейцев, с которыми я общался, также вспоминают о мемах первых дней большой войны. И то как они формировали лояльность и эмпатию к нашему государству. Эти мемы также очень активно распространяли украинцы.

Похоже, что большинство лидеров стран-союзников осознали силу и креативность Украины и ее Сил Обороны. Например, Дональд Трамп, по данным Axios, был поражен уже упомянутой операцией Паутина, хотя и остался более холодным и сдержанным в публичных оценках. Это мнение подтверждает и публикация Севгиль Мусаевой после Гаагского саммита НАТО: «Теперь нас видят, и говорят об этом вслух, как производителя безопасности. Как страну, которая не просто отражает российскую агрессию, а задает новые стандарты ведения войны».

В то же время формирование этого знания среди обществ союзных государств остается и нашей задачей в том числе. Каждый имеет знакомых за рубежом. Не стоит «штурмовать» их ежедневно, но поделиться важнейшими успехами — важно. Тем более, уже есть довольно развитая система украинских англоязычных медиа. Например, United 24 media. Можно не генерировать контент самостоятельно, а использовать качественный продукт, созданный другими.

Кроме того, если вы видите большие флешмобы в поддержку Украины и распространение ее побед — пожалуйста, присоединяйтесь. Это совсем небольшая инвестиция времени. В то же время все мы понимаем, что алгоритмы соцсетей реагируют на объемы и темпы взаимодействия с контентом / той или иной темой. Кроме того, флешмоб создает цифровую память об определенном моменте. Поэтому его результаты могут работать вдолгую.

На что обратить внимание, коммуницируя миру победы Украины

Безусловно, разные форматы коммуникации украинских побед с миром требуют адаптации подходов. Но зафиксирую в этом тексте основные принципы:

— Объяснять контекст. Например, Крымский мост, который уже неоднократно успешно атаковали украинские спецслужбы — это не просто какой-то там инфраструктурный объект, а справедливая военная цель. Среднестатистический иностранец может и не знать и не понимать этого.

— Помнить, что люди больше мыслят историями, чем фактами. Я хочу пересказывать историю агента, который поймал Айхмана, потому что она берет меня за живое. Я понимаю, что он чувствовал на разных этапах операции, и сочувствую ему.

— Быть искренними, рассказывая эти истории. Сила книги Шоумен в том, что она показывает президента Зеленского с разных сторон. Сложные и многослойные герои имеют свои внутренние конфликты, свои ошибки. И поэтому мы ассоциируем себя с ними.

— Быть внимательными к чувствительной информации. Любые детали враг будет пытаться использовать и просчитать подобные сценарии на будущее.

Силы обороны ежедневно делают огромную работу. Часто — это вещи, которые ранее казались маловероятными или невозможными. Поэтому крайне важно, чтобы истории этих побед запоминались в долгосрочной перспективе и становились частью представления об Украине. Если вы знаете подобные проекты — инвестируйте в них свое время и компетенции. Буду также рад присоединиться.