Это вам не «Вивальди». Еще один пример того, как украинские Сухопутные силы сумели перехватить инициативу и сохранить ее за собой

Операция «Медвежий капкан». Еще одно украинское контрнаступление

Украинские Сухопутные войска завершают год на подъеме. Только сейчас стали известны подробности еще одного успешного контрнаступления ВСУ. 20 ноября, после двух месяцев информационной тишины, 475-й отдельный штурмовой полк, известный как Code 9.2, рассказал об операции «Медвежий капкан» на севере Харьковской области.

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Замысел состоял в том, чтобы остановить и сорвать уже российское наступление, которое должно было получить название «Медвежий коготь».