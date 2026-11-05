Мы просто еще не поняли, что произошло. О новом Карфагене

Колл-центры, фальшивые деньги и наркосиндикаты под прикрытием силовиков. Это треш

Дважды пересмотрел новое видео НАБУ об операции «Карфаген». Честно говоря, я понимаю, что страна просто еще не смогла осмыслить произошедшее.

Да, о том, что такая система существует, знали в узких кругах. Но то, насколько всё прогнило, выглядит страшно.

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Нацполиция. Служба безопасности Украины. Госслужащие. Судьи. Министры. Наркоторговля, кол-центры, печать фальшивых денег, рэкет, «крышевание», миллионные заработки на криминале в то время, когда страна истекает кровью, — причем заработок совместно с наркосиндикатом, связанным с ФСБ России.

Не дай бог, власть выпустит хоть кого-то, как Кравченко, за границу

Теперь особенно интересно задать вопросы комитету [Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности] Бужанского и самому [нардепу от «Слуги народа» Максиму] Бужанскому, которые якобы препятствовали разоблачению этой схемы.

Просто трэш.

Если бы не война, то на днях начались бы весьма драматичные события. У Верховной Рады и зданий спецслужб собирались бы люди, которые в те времена, когда упыри наживались на наркосиндикате, воевали и теряли своих близких.

Много.

С картонками, плакатами и файерами.

А потом кто-нибудь закричал бы: «Банду — геть!»

И началось бы.

Но нельзя — сейчас война.

То, что обнародовали, — это ужас. И не дай бог власти выпустят хоть кого-то из них за границу — как [бывшего генпрокурора] Кравченко. Это готовые кадры для ФСБ, имевшие доступ к секретной и особо важной информации. Надеюсь, правоохранители сделают всё как надо.

Но это… Нет слов.

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Текст опубликован с разрешения автора