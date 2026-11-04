Каждая серия записей НАБУ и САП пробивает дно из старых пленок

Скажу так: меня не шокировало, что некие «шишки» из СБУ, Офиса Генерального прокурора, Национальной полиции и представители криминальной среды сообща курировали мошеннические кол-центры и магазины по продаже вредных веществ U420.

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Шокирует, что бандиты, которых «крышевали» сотрудники СБУ, обсуждают, как похитить [журналиста-расследователя] Дениса Бигуса, чье издание и разоблачило эти «магазины сувениров».

И, безусловно, шокирует то, что фигуранты Мексиканец (Буркин) и Криминал обсуждают… избиение или нападение с кислотой на защитника Мариуполя, собиравшегося ликвидировать магазины U420. На записях также звучат фразы «забить молотками». И в итоге они решают всё же забить ветерана молотками.

Вот и ответ, почему решили нанять этот цирк на Борщаговке и обос*али бренд Азов

(«Мексиканец» — по данным следствия, основатель и руководитель транснационального наркокартеля Химпром; гражданин РФ, сбежавший в Украину после объявления его в розыск в 2016 году; с 2019 года находится в розыске и в Украине. Криминал — основатель и руководитель преступной организации; трижды судим — NV)

Для собственной информационной кампании члены преступной группы подключили пророссийского… блогера Шария.

Вот и ответ на вопрос, почему решили устроить этот цирк с псевдомедиком Валентиной и обос*ли бренд Азов. Вчера Ольга Решетилова сообщила, что в том самом доме [в Петропавловской Борщаговке под Киевом, где 2 ноября произошли столкновения] находились и бывшие пленные из Мариуполя, планировавшие вернуться на службу.

Тыловые решалы обеспокоены тем, что ветераны, прошедшие плен, борются с наркотиками, которые продают детям в тылу.

Кстати, напомню, что эту дрянь рекламировали Анна Алхим и Тарас Цымбалюк.

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Текст публикуется с разрешения автора