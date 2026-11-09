Нечасто сейчас в Киеве можно включить свет в комнате. И к этому трудно привыкнуть.

Но в то же время мы как-то привыкли к всеобщей темноте в стране. И очень удивляемся, когда НАБУ включает этот свет.

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Каждое новое расследование НАБУ вызывает у многих людей приступ апатии и отчаяния. Хотя должно быть с точностью до наоборот. Ведь чтобы навести порядок в комнате, нужно сначала включить свет, увидеть тот срач, который там царит, и только потом убирать.

А этот бардак творился там годами. Неужели кто-то думает, что СБУ только недавно начала крышевать гангстеров? Неужели кто-то уверен, что «смотрящие» в госкомпаниях появились лишь недавно? Что десятилетиями на финансовых потоках там не сидели политические назначенцы, подталкивая политиков твердить, что «время для приватизации еще не пришло»?

Мы все знали, что страна коррумпирована. Однако почему-то примеры коррупции многих удивляют. Как и тот факт, что коррупцией в стране занимаются неприятные персонажи. И, конечно, они уверены в себе. Ведь они привыкли считать, что это их страна. Ведь они, словно тараканы, — короли тьмы. Но не выносят жизни на свету.

Они привыкли считать, что это их страна. Ведь они, словно тараканы, — короли тьмы

И да, основа нашего коррумпированного дипстейта — это силовики. А основа силовиков — это СБУ. Именно они стали тем шлагбаумом, который годами не пускал в страну инвестиции. Блокировали изменения. Саботировали реформы. А в итоге — обеспечили Украине «почетное» последнее место в Европе по уровню бедности. Поэтому список ключевых реформ, за которые нам еще и деньги дают, включает в себя перезапуск этих институтов. Кстати, почему же никак не появится политическая воля за них проголосовать…

Но когда НАБУ включает свет — мы почему-то не радуемся. А стоило бы. Ведь это начало уборки. Да, её можно и не завершить. Но начать иначе невозможно.

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Причем свет включает государственный институт. Молодой, но все же украинский институт. Демонстрирующий такую эффективность и эффектность, что порой уже всерьез начинают говорить: Вашингтону тоже не помешало бы свое НАБУ.

У которого еще недавно политики хотели отобрать выключатель. Казалось бы, почему…

И мы только начинаем уборку. К которой нас побуждает евроинтеграция. И уже слышны голоса политиков, утверждающих, что не так уж нам эта Европа и нужна. Что от нас требуют слишком многого. А еще у них мигранты. Да и Париж разрушен.

Всё ради того, чтобы снова выключить свет. И жить как всегда. Бедно. Но счастливо. Бедно — для людей. Счастливо — для политиков и подотчетных им коррупционеров. Когда никто не заставляет включать свет, видеть себя в зеркале, наводить порядок и заниматься спортом.

Хорошо жили. К чему всё это…

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Текст опубликован с разрешения автора