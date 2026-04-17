Эпической ярости недостаточно

Да. Причем достаточно быстро и масштабно. Но выполнение именно этой части операции еще раз продемонстрировало: традиционных методов ведения войны в наше время недостаточно. Дроны — то, что окончательно меняет современную войну и даже позволяет парализовать мировую экономику.

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«Иранский флот теперь покоится на дне Персидского залива», — заявил Пит Гегсет, министр обороны США. Это была первая неделя «Эпической ярости». Информация о количестве судов постепенно увеличивалась: семнадцать, пятьдесят, сто. Но среди всех был один из новейших военных кораблей Ирана — Iris Dena.

В начале марта британское издание The Independent писало о том, что «американская военная подводная лодка совершила удар по иранскому военному кораблю у побережья Шри-Ланки, в результате чего погибло более 80 человек, а еще десятки получили ранения». Это был первый корабль, потопленный американской подводной лодкой со времен Второй мировой войны. Потопили также «авианосец» типа Shahid Bagheri, который предназначался в том числе для запуска беспилотников с моря. Потоплены все, или почти все сверхсовременные ракетные катамараны типа Shahid Soleimani. Гордость флота стражей исламской революции, введенные в его состав в конце 2022 года. Супербыстрые и малозаметные. Не помогло.

Супербыстрые и незаметные. Не помогло

Эксперты акцентировали внимание на том, что подобный случай иллюстрировал одну из доктрин военно-морских сил стран НАТО времен Холодной войны. «Борьба с надводными боевыми единицами противника должна осуществляться подводными лодками и авиацией». Почему-то именно это высказывание особенно привлекло мое внимание. Наверное напомнил о том, что методы, которые работали полвека назад (и даже десять лет назад), сейчас не считаются панацеей. Поскольку другая сторона, не обладая фактически неограниченными возможностями вооружения, может наносить асимметричные удары, придерживаться стратегии истощения. Это прекрасно доказала военная операция в Красном море между ВМС США и хуситами, о которой уже писал.

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Штормовое предупреждение

Точной информации о том, из чего состоят, вернее состояли, ВМС Ирана нет, что и неудивительно. Особенно если говорить о безэкипажных катерах. Но согласно официальной информации, которая со стороны иранских чиновников появлялась в СМИ и оценкам экспертов, можно говорить о наличии субмарин, корветов, ракетных и патрульных катеров, малых десантных кораблей и тому подобное. По крайней мере, об этом еще два года назад заявлял командующий ВМС Ирана контр-адмирал Шахрам Ирани. Флот этой страны состоит из двух частей: регулярные ВМС и морские силы Корпуса стражей Исламской революции (правительства многих государств признают КСИР террористической организацией).

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Одна из задач ВМС Ирана — контроль ситуации в Ормузском проливе, расположенном между Ираном и Оманом. То, насколько она сверхважна в нефте-газовой и энергетической отраслях почувствовали миллионы людей чуть ли не во всем мире. Цены на бензин и дизельное топливо на украинских АЗС этому подтверждение. Поскольку пятая часть морской торговли нефтью проходит именно благодаря этому транспортному каналу.

Лауреат Нобелевской премии по экономике 2024 года Саймон Джонсон призвал «открыть пролив снова, поскольку через него проходит 20 миллионов баррелей нефти в день. В мире нет резервных мощностей, которые могли бы перекрыть эту нехватку». Но кроме очевидного повышения цен на нефть и топливо, есть еще другие неприятные последствия. Аналитики Bloomberg Economics писали о том, что под угрозой уже находится экспорт удобрений (потери фермеров и повышение цен на продовольствие), алюминия, цемента, драгоценных металлов и т. д.

Флот «покоится на дне», как заявили официальные источники, но это не мешает Исламской Республике терроризировать чуть ли не весь мир. «Добрый» помощник в этом — дроны (в том числе).

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Дроновый терроризм

Издание Defence Express посчитало количество дронов, которые Иран выпустил по странам Ближнего Востока. Для просчета взяли 31 день операции и открытые официальные данные (не все страны афишируют эту информацию). Иран атаковал ближневосточные страны беспилотниками в количестве 3767 единиц. К тому же это количество касается не всех стран Ближнего Востока, а только шести. Кстати, стоит упомянуть, что несколько БПЛА даже атаковали британские базы на Кипре - непосредственно на территории ЕС. Поэтому общая цифра будет значительно больше.

Украинцы хорошо знакомы с возможностями Исламской Республики. К сожалению. Это государство вовлечено в массовые поставки двигателей для дронов-камикадзе, который Россия выпускает по нашей территории, запуск завода в Елабуге, производящего беспилотники, обучение российских операторов в управлении летательными аппаратами подобного типа и тому подобное. Масштабность и эффективность этой техники нашим городам приходится ощущать чуть ли не каждую ночь.

Точное количество дронов, которые производит Иран, подсчитать трудно. Эксперты оценивают производственные мощности в 10 тысяч беспилотников ежемесячно. Учитывая относительную легкость в их изготовлении, специалисты неоднократно отмечали: республика может производить их даже в случае масштабных бомбардировок ее территории. Иран организовал производство популярных «птиц» для личных возможностей, а также как формат привлечения средств благодаря продаже, обмену технологиями, укреплению своих прокси. Для Украины это привело к трагическим последствиям. Для мира — может привести даже при отсутствии непосредственных дроновых атак.

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Наблюдая за ситуацией вокруг Ормузского пролива еще раз приходишь к выводу: методы ведения современной войны изменились. Как оказалось, даже уничтожение флота страны-врага недостаточно для того, чтобы первой армии мира достичь цели. Поскольку относительно дешевые беспилотники могут устроить настоящий террор, который отразится на разных странах. Иногда «Эпической ярости» мало.