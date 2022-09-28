Западная стратегия для Украины. Как победить в войне 28 сентября, 12:17 Эксклюзив НВ

Это вторая из четырех статей о стратегии Запада в отношении Украины, посвящённая обеспечению военной победы

Первую часть о том, как спасти украинскую экономику, читайте здесь

Мужество и решительность украинского народа обеспечили будущее страны как суверенной, независимой, европейской демократии. Огромные проблемы все ещё остаются, но Украину не победить. Боевые действия сейчас должны определить границы Украины, а также состояние российской армии и режима, который останется после войны.

Видео дня

Такой результат был бы невозможен без более чем $15 млрд военной помощи США, предоставленной в этом году, наряду с поддержкой со стороны многих других союзников. Несмотря на медленное начало и ненужные ограничения, администрация Байдена заслуживает огромной похвалы за спасение Украины.

Однако обеспечение выживания Украины — это не то же самое, что наличие военной стратегии и достижение долгосрочной украинской и европейской безопасности. Такая стратегия требует четкой цели, обеспечения средств, необходимых для достижения этой цели, разработки планов дальнейших действий, снижения рисков, которые все еще представляет Россия, и создания структур для долгосрочной безопасности страны и Европы.

Какой должна быть западная цель в Украине? Президент Владимир Зеленский и украинское руководство уже много раз озвучивали: украинская победа. Для безопасности Европы необходимо, чтобы Украина победила российскую армию и восстановила контроль над всей своей оккупированной территорией. Любая меньшая цель вознаградит путинскую агрессию и оставит на месте российские вооруженные силы, которые перегруппируются и снова атакуют.

Фашистская и империалистическая Россия, готовая применить силу для расширения своей территории и устранения воображаемых исторических обид, представляет угрозу для всей Европы, а не только для Украины. Европа будет в безопасности только тогда, когда Россия согласится с тем, что она должна жить в своих собственных границах.

Однако, несмотря на очевидную личную заинтересованность в подобной позиции, западные лидеры редко, если вообще когда-либо, формулировали такую ​​четкую цель. Вместо этого из-за рефлексивных опасений по поводу «эскалации» и «провоцирования» России западные лидеры говорят только в ответных терминах — помогая Украине защищаться. Соответственно, несмотря на оказываемую массированную помощь, нет четкого понимания, что еще нужно сделать для победы Украины. Западной помощи всегда как раз достаточно, но на самом деле ее никогда не бывает достаточно.

Один из способов смягчить путинские угрозы — проткнуть пузырь дезинформации

Путин уже ведет масштабную агрессивную войну. Не нужно беспокоиться о том, чтобы спровоцировать его. Скорее, западные лидеры должны признать, что последнее, что может себе позволить Путин, — это втягивать другие страны в войну. Российские военные уже проигрывают войну, но решили продолжать воевать. Расширение конфликта просто ускорит разрушение России. Путин угрожает эскалацией, чтобы вызвать страх на Западе, но реальность такова, что его собственные силы боятся эскалации еще больше.

Чтобы Украина победила — причем как можно быстрее и с минимальными человеческими жертвами — США и их союзники должны обеспечить стабильные и бесперебойные поставки Украине боеприпасов и оружия. Но они также должны скорректировать свою военную помощь следующим образом:

Прекратить накладывать ограничения на помощь. В частности, мы должны немедленно предоставить Украине самые дальнобойные артиллерийские снаряды из нашего арсенала, чтобы они могли более эффективно уничтожать российские линии снабжения, включая связанные с боеприпасами, топливом, другую логистику и передовые командные позиции. Поставляемая в настоящее время дальность стрельбы в 80 км (50 миль) не позволяет Украине поражать российские силы в Севастополе, других местах в Крыму, мосту через Керченский пролив или большей части Донбасса.

Аргумент о том, что это ограничение не позволяет Украине атаковать цели в самой России, является ложным. Украинцы уже могут атаковать на территории России, используя существующие системы вооружения, если захотят. Они не делают это не из уважения к запросам США и из-за того, что рассчитывают на постоянные поставки боеприпасов и оружия из США. Они в равной степени будут уважать пожелания США в отношении снарядов с дальностью стрельбы 300 км (186 миль).

Обеспечить Украину боевыми самолетами и танками. С помощью дальнобойной артиллерии Украина постепенно сможет вывести из России средства для поддержания своих сил в полевых условиях. Мы видели это уже восточнее Харькова и под Херсоном. Но Украине нужно будет сражаться с воздуха и продвигаться вперед с бронетехникой, чтобы быстро и с минимальными потерями отвоевать территорию. США могут заменить других союзников, которые могли бы пожертвовать истребители советского производства или предоставить бывшие в употреблении самолеты F-16 и A-10. Украинские пилоты обладают высокой квалификацией и легко адаптируются к различным типам самолетов. Некоторые уже прошли обучение на западных планерах. Тем более это касается бронетехники.

Усилить ПВО вокруг украинских городов. Россия исчерпала свои возможности для проведения наступательных операций для того, чтобы отобрать территорию у украинских защитников. Одним из немногих оставшихся способов причинить страдания Украине является бомбардировка ее городов ракетами и бомбами. У России осталось относительно немного высокоточных боеприпасов, так что это неуправляемые бомбы, которые оказывают неизбирательное воздействие на гражданское население. Запад должен сделать все возможное, чтобы помочь Украине создать свой собственный «железный купол» вокруг городов для спасения жизней, особенно сейчас, когда беспилотники иранского производства используются против городских целей.

Укрепить внутреннюю логистическую сеть Украины. По мере того, как Украина продвигается в оккупированные Россией районы, ей нужно будет продвигать свою логистическую систему дальше. Это будет все более сложной задачей, и западные вооруженные силы и подрядчики должны будут обучать украинцев и помогать им в создании надежной внутренней логистической сети для выполнения этой задачи.

Предоставление необходимого оборудования имеет важное значение для реализации Украиной наилучшей стратегии на местах по возвращению своей территории, а также для восстановления работы порта в Одессе и прямого воздушного сообщения.

Украина должна использовать дальнобойную артиллерию и истребительную авиацию, чтобы значительно ослабить способность России поддерживать развернутые ею силы. Этой осенью Украина должна отбить Херсон и западный берег Днепра, а также добиться дальнейших успехов на Донбассе. Ухудшив за зиму российские пути снабжения, Украина окажется в относительно более сильном положении, чтобы в следующем году вернуть себе больше территории.

В частности, Украина должна вывести российскую военную инфраструктуру из Крыма, которая позволяет России продолжать поддерживать свой черноморский флот и угрожать судоходству в западной части Черного моря. Как и в случае с островом Змеиный на западном выходе из Одессы, уничтожение военно-морских объектов в Севастополе на восточном входе лишит Россию возможности базировать свои военно-морские силы и пополнять их запасы в этом районе. Им нужно будет отправиться в Новороссийск на территории России для стоянки и пополнения запасов. Это позволит Украине вновь открыть Одессу не только для отгрузки зерна, но и для всего спектра коммерческих перевозок, необходимых для того, чтобы снова поставить свою экономику на ноги и обеспечить Украине возможность помочь удовлетворить глобальный спрос на продовольствие.

По мере нарастания успехов Украины Путин уже реагирует и проявляет признаки слабости. Покупка военной техники в Северной Корее и Иране и мобилизация 300 000 резервистов гораздо более низкого качества, чем уже деградировавшие регулярные войска, — все это признаки того, что Путин знает, что его вооруженные силы терпят неудачу.

Крайне важно, чтобы в такой опасный момент Запад послал Путину четкие сигналы, как это сделал 25 сентября советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан — о том, что любое применение ядерного оружия (или другого оружия массового уничтожения) будет иметь разрушительные последствия для России. Стратегическое ядерное сдерживание по-прежнему работает, поскольку любое стратегическое ядерное применение приведет к уничтожению России. Но российские военные должны знать, что даже применение тактического ядерного оружия в Украине приведет к разрушительному ответу с помощью обычного оружия против военного потенциала России.

Сам Путин постарался ясно дать понять, что его недавняя угроза применить ядерное оружие была связана с защитой территориальной целостности России. Хотя он пытается намекнуть, что украинская территория, которую он хочет аннексировать после фиктивных референдумов, также будет защищаться с помощью ядерного оружия, реальность такова, что он и его военные знают, что на самом деле это не российская территория и не стоит риска применения ядерного оружия.

Один из способов смягчить путинские угрозы — проткнуть пузырь дезинформации, который создает его режим. Необходимо, чтобы западные лидеры постоянно повторяли, что самой России ничего не угрожает: никто не нападает на Россию, не бомбит русские города, не убивает российских мирных жителей, не захватывает российские территории и так далее. Россия нападает на Украину, но на Россию никто не нападает и не нападет.

Точно так же Запад должен постоянно стремиться донести до россиян правдивую информацию о войне. Информационная стена Путина проницаема. Массовый исход в ответ на объявленную им мобилизацию ясно показывает, что россияне осознают, что все не так, как представляет Кремль. Им нужен доступ к надежной информации, которая, если она будет предоставлена, усилит давление внутри страны для того, чтобы ускорить отвод Россией войск.

Наконец, не будет преждевременным начать планирование долгосрочных структур украинской и европейской обороны. Украинские вооруженные силы нуждаются в серьезной внутренней реформе, в том числе в области тылового обеспечения, внутренней связи и обучения. Их нужно будет оснастить самым лучшим западным военным вооружением в составе современных воздушных, сухопутных и морских сил полного спектра. Им нужно будет коренным образом реформировать оборонно-промышленный комплекс, разделить «Укроборонпром», его государственного оборонного производителя, лицензировать и создать совместные предприятия для военного производства внутри Украины, а также избавиться от коррумпированных или малоэффективных отраслей оборонной промышленности. Западная помощь здесь также имеет решающее значение.

Наконец, судя по решениям Швеции и Финляндии о вступлении в НАТО ясно, что нейтралитет в Европе больше не является жизнеспособным вариантом. Украине потребуются гарантии безопасности на будущее, и единственная гарантия, которая до сих пор доказала свою эффективность, — это НАТО. Еще слишком рано делать какие-либо шаги к членству Украины в НАТО, но в зависимости от того, чем закончится война, Соединенным Штатам и Европе придется посмотреть на это по-новому.

Это второе из четырех эссе, описывающих стратегию Запада в отношении Украины на ближайшие месяцы и годы. Они касаются: восстановления украинской экономики; победы в войне, долгосрочной перспективы России; и долгосрочной перспективы создания единой, свободной и мирной Европы.

Перевод НВ

НВ обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонки Курта Волкера. Републикация полной версии текста запрещена

Оригинал на cepa.org

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Погляди НВ

