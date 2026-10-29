«Зимой вас ждет заморозка». В чем ООН прямо обвиняет Россию

Систематические российские обстрелы гражданской энергосистемы Украины являются преступлением против человечности, говорится в свежем докладе ООН. Его детали были обнародованы 26 октября Независимой международной комиссией ООН по расследованию событий в Украине, изучавшей российские удары с 2022 года.

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В ООН прямо обвинили Россию в военных преступлениях из-за целенаправленных атак на мирных жителей. «Собранная доказательная база четко указывает на то, что удары по энергосистеме Украины были преднамеренными и являлись частью государственной политики, цель которой — оставить мирных жителей без света и других жизненно важных услуг, зависящих от энергоснабжения, обрекая таким образом людей на страдания», — констатируют авторы расследования.

Члены комиссии ООН обратили внимание на заявления президента России Владимира Путина, который призывал российские военные силы