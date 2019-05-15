Они уже здесь. Шесть роботов, о которых вы не знали Вчера, 23:20 1458 Цей матеріал також доступний українською

Революция роботов, о которой часто говорят в медиа, уже происходит. Просто многие ее не замечают

Как вы думаете, сколько раз за прошлую неделю на вашу жизнь повлиял робот? Если у вас нет робота-пылесоса, скорее всего, вы ответите, что ни разу.

Но вы неправы. Давайте рассмотрим пару способов использования роботов, о которых вы, скорее всего, не знали.

Что такое робот?

Официального определения не существует, однако специалисты в робототехнике (такие как я) считают, что это машина, которая движется или имеет движущиеся части и принимает элементарные решения при взаимодействии с миром.

Поэтому ваш робот пылесос, который пока вас нет, делает свою работу – это робот. Он воспринимает окружающий себя мир и решает, куда ему переместиться в процессе уборки. А вот ваша стиральная машинка – не робот. Вы говорите ей, как стирать, когда выбираете цикл, и она просто выполняет команду. Есть серые зоны и об этом определении еще дискутируют, но давайте остановимся на нем.

Итак, на прошлой неделе:

Роботы, сортирующие еду

Если вы едите рис, есть все шансы того, что каждое съеденное зернышко было отсортировано с помощью машины-робота, оснащенного молниеносно быстрой системой зрения.

Машины для сортировки риса – это чудеса автоматизации, но большинство людей не представляют об их существовании. Вы думали, что рис растет таким же одинаковым (по цвету и форме), каким выглядит в пачке в супермаркете? Нет.

Доктора сейчас тренируются на роботах-пациентах

Каждое зернышко риса проходит через машину-робота, использующую высокоскоростные камеры, освещение и компьютер. Изображение каждого зернышка риса анализируется компьютером и в результате определяется его сорт. Включением и выключением потоков воздуха зернышко направляется и сбрасывается в правильную корзину. И это происходит сотни раз в секунду.

Вообще-то, рис – не единственная еда, сортируемая роботами. Рынок сортировки пищи стремительно растет. Такие роботизированные машины могут сортировать пшеницу, бобовые и семена.

Роботы для медицинских тренировок

Ходили ли вы к врачу? Если ходили, должно быть обратили внимание, был это человек или робот. Скорее всего, человек.

Но знаете ли вы, что многие медсестры, фельдшеры и доктора сейчас тренируются на роботах-пациентах.

Эти тренировочные роботы могут симулировать множество различных заболеваний и дают студентам-медикам возможность попрактиковаться в постановке диагноза и лечении до того, как встретятся с настоящим пациентом. Можете думать об этих пациентах-роботах как о симуляторе полета, который используют пилоты для своих тренировок.

Некоторые медицинские роботы сделаны в натуральную величину и выглядят как настоящий человек, другие же более специализированы и представляют собой лишь одну часть тела.

Роботы для полицейских учений

Держали ли вас в заложниках во время вооруженного ограбления? Надеюсь, что нет. Но если всё же да, и прибыла полицейская команда вооруженного реагирования, то снайперы, целящиеся красной точкой лазера в преступников, могли тренироваться на роботах.

Находящаяся в Сиднее компания Marathon Targets продает целый спектр очень способных мобильных роботов, в которых можно стрелять на военных и полицейских учениях. Эти роботы имеют бронированные пластины (по очевидным причинам) и могут быть использованы для имитации настоящих людей (целей) во время огневой подготовки.

Роботы, собирающие яд

Принимали ли вы лекарства? Если эти лекарства для профилактики малярии или для подавления иммунной системы, то в этих фармацевтических средствах мог использоваться яд скорпиона в качестве одного из ингредиентов. Довольно очевидно, что сбор скорпионьего яда довольно опасен для человека, но это идеальная работа для робота.

Роботы в канализации

Должно быть вы использовали туалет? Очень надеюсь! Мы нечасто думаем о нашей канализации, но, когда с ней случаются неполадки, мы конечно же об этом знаем.

Залежи жира в канализации стали основной проблемой во многих городах по всему миру. Канализационная инспекция и ремонт – сейчас важнее чем когда-либо и теперь у работников есть роботы для помощи в этом нелегком деле.

Роботы и ваши покупки

Вы ходили за покупками или покупали что-то онлайн? Знаете ли вы, что многие из ваших покупок были частично перемещены с места производства до того места, где вы их получили, роботами?

Некоторые грузовые порты сейчас частично автоматизированы. Огромные контейнеры выгружаются с кораблей людьми-операторами, контролирующими краны.

Но с этого момента контейнерами управляют огромные роботизированные краны на колесах – известные как автопогрузчики. Они перемещаются по порту, загруженные, разгруженные, вновь загруженные и как только все готово к транспортировке, они автоматически загружаются на грузовики для перевозки контейнеров и дальше транспортируются по дороге.

Так же на многих складах используются мобильные роботы. Самый известный пример складской автоматизации - это компания Amazon. Этот торговый гигант построил множество своих складов таким образом, чтобы мобильные роботы могли самостоятельно транспортировать стеллажи.

Amazon считал использование этих роботов настолько весомой составляющей своего успеха, что они купили компанию-производителя этих роботов за $775 млн в 2012 году.

Революция роботов – уже сейчас

Вот только шесть способов того, как роботы могли повлиять на вас на прошлой неделе. Конечно, есть еще дюжина способов того, как роботы скорее всего влияют на вашу жизнь. Этот список лишь начало.

Суть в том, что так называемая «революция роботов» о которой часто говорят в медиа, уже происходит. Просто большинство этого не замечает.

Перевод НВ

Новое Время обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок The Conversation. Републикация полной версии текста запрещена.

Оригинал опубликован на The Conversation

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