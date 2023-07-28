На расстоянии вытянутой рапиры 28 июля, 12:57

Это символ нового мирового порядка вопреки старым правилам, которые потеряли всякий смысл

Невероятно красивый, поистине рыцарский жест: достоинства и справедливости, границ цивилизации и брезгливости. Библейский, иконографический. Да не просто жест. Это символ нового мирового порядка вопреки старым правилам, которые потеряли всякий смысл.

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Украинская фехтовальщица, шестикратная чемпионка мира и восьмикратная чемпионка Европы Ольга Харлан победила россиянку в соревнованиях мирового чемпионата в Милане. Россиянку не хочу даже называть по имени. Пусть канет в лету вместе со своей путинской ушанкой, заменившей ей не только голову, но и всё остальное. Кажется, внутренние органы РФ это единственное, что определяет функционирование этих белковых тел.

По правилам фехтования поединок не считается законченным вплоть до рукопожатия. Его не было, потому что вместо руки Ольга Харлан протянула противнице рапиру: Не подходи. Noli tangere. Не оскорбляй своим прикосновением память и честь тех, кто защищает нашу страну от вашей дикой агрессии. Не смей приближаться. Воплощение самой Украины.

Российская спортсменка повела себя тоже предсказуемо— воплощение нынешней России: мелко-уголовной бесчестности и бессовестности, паразитировании на цивилизованном соблюдении старых правил:

Это победа будущего над прогнившим и проеденным рашизмом прошлым

1. Выступила под «нейтральным» флагом (ползучая экспансия и хамелеонство).

2. Осталась на ринге: если 50 секунд не уходить с ринга, то поединок при непожатой руке даже при ее проигрыше не засчитывается (проигрыш в открытом бою и злоупотребление правилами и укладом старого мира, рассчитанного на другие реалии).

3. Лжепобеда. Дисквалификация реальной победительницы не победой, а именно паразитизмом. И это звонок для всех тех, кто недооценивает информационную войну и то, какие силы, деньги и ресурсы вбухивал и сейчас с удвоенной силой продолжает это делать «русский мир». Тут хорошо всё: балеты и билеты, нетребки и непотребки, литературные фестивали, спорт, мелкие пакости.

4. И, конечно, мафия. Председательствовал в Международной федерации фехтования с 2008 по 2022 год… Алишер Усманов (ещё один символ: путинизм проникший десятилетиями во все щели, дискредитирует реального победителя, формально опираясь на правила).

Ольга Харлан, конечно, знала, на что идёт. Дисквалификация для чемпионки — огромная жертва. Но собственная человеческая дисквалификация была бы намного страшнее. Не только в глазах других, зная, какую цену платит прямо сейчас люди твоей страны, но и в своих собственных.

И стать ещё одним символом свободы и достоинства своей страны в глазах мира, пусть пока и не вполне осознавшего это, победа куда более существенная, чем спортивная.

Это победа будущего над прогнившим и проеденным рашизмом прошлым, пытающимся всеми силами выдать себя за настоящее и цепляющегося за прежнее уже доказавшее свою несостоятельность мироустройство и систему международной безопасности — от спортивной до ядерной. Эти правила больше не работают.

И правила вытянутой рапиры — минимальная гарантия, если пока и не справедливости, то хотя бы для начала гигиены.

Для мира (в обоих смыслах) жизненно важен глобальный пересмотр, необходимы новые справедливые правила. Они не возникнут сами собой. И дело каждого человека с совестью — не, играть в фальшивые рукопожатия, не поддерживать прогнившие и дискредитировавшие себя установления, сознательно или по инерции прикрывающие ложь и зло, а вытягивать рапиру при малейшем приближении рашизма. Только так можно победить эту многоголовую гибридную гидру-дракона в облике двуглавого орла.

Текст опубликован с разрешения автора

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