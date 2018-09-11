Олеся Волчик

В ближайшие недели в американском Конгрессе начнется рассмотрение законопроекта о жесточайших санкциях против России. Документ официально называется "О защите от агрессии Кремля"
Второй раз за год США и Россия подошли к возможности военной конфронтации
Геополитические амбиции РФ продолжают сталкиваться с внутренним застоем и разочарованием, которое усугубляет приевшееся правление Путина
В ближайшие недели в американском Конгрессе начнется рассмотрение законопроекта о жесточайших санкциях против России. Документ официально называется "О защите от агрессии Кремля"
Сегодня судьба русского триллиона в США становится важнейшим вопросом в российско-американских отношениях, то или иное решение которого определит характер этих отношений на долгие годы
Путин вряд ли поехал бы к Меркель, не рассчитывай он договориться. Иначе, зачем тратить время и в результате получить негативный имидж?
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