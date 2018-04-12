Петр Олещук

Суд над Януковичем – шоу продолжается

Если бы процесс не проходил перед камерами, возможно, и результат был бы другим

02 апреля, 19:03
0
Дело Савченко. Давайте суд и приговор

Озвученные Луценко обвинения очень серьезные. Но не все обратили внимание на одну деталь

23 марта, 16:05
7
Украинская хаотичная борьба с коррупцией

Баланс существования новых антикоррупционных структур должным образом не выстроили. Многие из них превращаются в пятое колесо

21 марта, 15:52
2
О "зраде" с картой Украины без Крыма

Пока украинцы занимаются привычным делом – фантазиями на тему возвращения Крыма, россияне работают

19 марта, 13:28
5
Путин демонстрирует "оскал"

Вырисовывается стратегия внешнеполитической коммуникации РФ

12 марта, 11:03
7
Между украинским официозным патриотом и российским

Чем они отличаются

07 марта, 13:11
3
Игра в кошки-мышки. О чем заговорил Янукович

Очевидно, цель пресс-конференции Януковича – легализация нового текста его же обращения в адрес Путина

02 марта, 18:03
1
Досудились. Янукович и страусы

Процесс над Януковичем превратился в процесс о сомнительной роли первых лиц Украины

28 февраля, 15:41
3
Токсичные братские объятия

Один спортсмен выиграл золото. Сразу раскопали несколько "зрад"

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Адский стыд за страну

Депортация Саакаашвили означает, что государство страдает острой шизофренией

13 февраля, 14:27
21
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Россия с помощью наемников может решать разные задачи, формально не вступая в войну

12 февраля, 15:03
1
Луценко и Сейшелы. Свой среди своих

Украинская политическая элита часто использует такую коммуникационную стратегию, как "довести все до абсурда". И Луценко придерживается этой схемы

31 января, 16:41
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Щедрость Путина и оружие в Крыму

Россия никогда не отказывалась от идеи вернуть оружие

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Ограничения в 50 км/ч. Или ты лох, или нарушитель

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10 января, 17:01
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О карго-культе революции

Какой смысл в захвате административных зданий?

18 декабря 2017, 18:23
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О Вакарчуке и президентстве

Если вы считаете, что Вакарчук — ваш президент, я не отрицаю, но вы должны учесть несколько обстоятельств

11 декабря 2017, 18:25
10
История с НАБУ. Это еще не конец

Думаете, они прекратят попытки протолкнуть эти нормы?

08 декабря 2017, 06:00
2
Страшная государственная тайна. Что показала история с Саакашвили

У государства все же есть, как ни странно, мощный и эффективный репрессивный аппарат

05 декабря 2017, 17:03
30
Как Россия готовится к украинским выборам

Украинские силовики заявляют, что Кремль ведет работу по фальсификации выборов президента Украины в 2019 году

29 ноября 2017, 05:03
1
Говорит и показывает Луганск. Какой сигнал посылает Кремль

Что спровоцировало последние события в так называемой Луганской народной республике

23 ноября 2017, 18:15
6
К чему приведет скандал Украины с Польшей

Возможны два формата отношений: либо Украина признает себя младшим партнером, либо это партнерство будет равнозначным

09 ноября 2017, 04:17
2
Что стоит за обвинениями сына Авакова

31 октября СМИ сообщили об обысках у сына Арсена Авакова Александра в рамках дела о закупках рюкзаков для МВД

02 ноября 2017, 23:57
2
Главная цель закона о Донбассе

Рассматриваемый документ укрепляет власть президента, удовлетворяет патриотический электорат внутри страны, а также декларирует, что Россия является агрессором

06 октября 2017, 14:34
3
Взрывы в Калиновке. Кто виноват?

Теперь мы будем наблюдать, как ответственность за случившееся перебрасывается между разными органами власти 

29 сентября 2017, 19:13
1
Начало подготовки к выборам и разрыв с МВФ?

Недавно со стороны МВФ были озвучены очередные критерии получения Украиной нового транша кредитов. В частности, об этом заявил директор по коммуникациям МВФ Джерри Райс на брифинге в Вашингтоне

18 сентября 2017, 14:04
0
Миротворцы Путина. Что задумал российский президент

Почему я считаю, что речь именно о "замораживании конфликта"

13 сентября 2017, 07:13
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Порошенко в тупике. Что делать дальше с Саакашвили

Просто напомню последовательность событий

11 сентября 2017, 12:17
19
Предвыборная речь Порошенко

Выступление президента перед парламентом больше напоминало предвыборную речь. По сути, это неформальный, но содержательный старт его кампании

07 сентября 2017, 22:27
0
Единственное, что могли обсуждать Волкер и Сурков

После вступления в силу санкционного законодательства США не могут предложить России ничего, что ей нужно. То есть, торговаться с Кремлем невозможно, потому что отсутствует предмет торга

22 августа 2017, 13:11
4
Продать все

Я – сторонник уменьшения доли государственной собственности в экономике Украины

10 августа 2017, 14:57
7
Гибридная подпись Трампа

С одной стороны – Трамп подписал закон о санкциях, с другой – не ясно, насколько полным будет воплощение его положений

04 августа 2017, 16:11
1
Москва в любом случае проиграет

У РФ пропадает даже теоретическая возможность того, что она каким-то образом – подкупом, давлением, агрессией – повлияет на позицию США

01 августа 2017, 18:22
3
Три причины, почему новые санкции США такие важные

Это решение – важнее 10 резолюций Совбеза ООН и нескольких международных судов

28 июля 2017, 14:03
3
О Саакашвили и "разведении котят"

Глупость лишения Саакашвили гражданства – многомерна

27 июля 2017, 14:03
13
Застой в деле об убийстве Шеремета. Что пошло не так

Ситуация для нашей страны не новая

20 июля 2017, 17:30
4
5 причин запуска проекта "Малороссия"

Россия начинает новую идеологическую игру, смысл которой заключается в создании другой Украины

18 июля 2017, 16:03
13
Корпорация "Украина". Кого лишат неприкосновенности

Такие депутаты, как Довгий, воспринимаются другими депутатами, как часть корпорации

05 июля 2017, 17:11
2
Как Украина рискует потерять безвиз

ЕС может расценить закон о спецпроверках как дискриминационный

23 июня 2017, 15:37
4
Первые три: чего достиг Порошенко

Ряд сопутствующих проблем часто перечеркивает достижения президента в глазах миллионов простых украинцев

08 июня 2017, 09:03
12
Шухевич, пиар и национальная идентичность

Причиной поляризации является не Шухевич или Бандера, а российская агрессия, которая продолжается, и в условиях которой каждый должен определиться, ты «за наших, или за их»

06 июня 2017, 12:03
6
Тень над НАБУ

Оценка работы "профессиональных антикоррупционеров" в глазах общественности будет зависеть от оценки, которую им предоставят "антикоррупционеры непрофессиональные"

31 мая 2017, 14:03
0
Главная претензия к Луценко

Сразу после назначения Луценко я назвал его генпрокурором от пиара. И объективно мне кажется, что за первый год он на 110% подтвердил этот тезис

24 мая 2017, 18:32
2
Вопрос возвращения Крыма закрыт

Фактически, мы предоставляем Путину железобетонные аргументы для легитимизации своего присутствия в Крыму

19 мая 2017, 10:27
25
Как Порошенко планирует остановить Путина?

После вчерашней пресс-конференции президента хотелось бы обозначить некоторые ключевые позиции, которые, на мой взгляд, являются важными

15 мая 2017, 11:00
2
Зачем Меркель поехала к Путину

Текущие заявления Путина свидетельствуют о том, что он не желает отступать ни в чем и не готов идти на какие-либо мирные инициативы

03 мая 2017, 14:21
9
Особенности национальной борьбы с коррупцией

Это удивительное мастерство. Так бороться с коррупцией, чтобы ни один коррупционер не пострадал, но все были убеждены, что борьба идет

26 апреля 2017, 13:22
1
Еще один шаг России к тоталитаризму

Они уже не стремятся к переустройству мира на коммунистических началах, а просто отвергают все западное в плане идей

21 апреля 2017, 15:11
8
Что даст Украине победа в суде ООН

Если даже Украина выиграет, а Россия решение не выполнит, то единственное, что нам остается - обращаться в Совбез ООН, где у России есть право вето

20 апреля 2017, 13:03
3
Амплуа Путина и Трампа

Подергавшись в начале срока, Трамп, очевидно, вынужден примерить на себя роль «президента–республиканца–ястреба»

14 апреля 2017, 15:03
2
Что касается Дорна

А вам в голову не приходило, что те, которые «против» – они высказываются так, потому что это вызывает столь бурную реакцию?

12 апреля 2017, 12:11
3
Вопрос безвиза окончательно не решен

Есть нюансы, которые могут если не остановить процесс, то сдвинуть его реализацию по срокам

06 апреля 2017, 17:43
0
Кому в Украине нужен безвиз с ЕС

Мы можем сколько угодно говорить, что безвиз не имеет значения, но в Москве так не думают

30 марта 2017, 15:21
2
Не нравится Луценко? Вот вам Шокин

Такая рокировка может стать одним из вариантов для замены Луценко, но пока все же рассматривается как запасной

28 марта 2017, 17:23
2
Послание в Россию. Что означает убийство Вороненкова

Этот месседж должен был показать перебежчикам, что прятаться негде

23 марта 2017, 19:03
10
Простая идеология войны России против Украины

Воевать должны украинцы и за украинские же деньги. Поэтому Путину не нужна блокада ОРДЛО

13 марта 2017, 11:37
9
О "зраде". Кто же виноват в проблемах Украины

25 лет показали: делать вид, что "все хорошо", когда на самом деле все плохо – не самая умная тактика. И оттягивать изменения просто нельзя

10 марта 2017, 11:03
8
Как блокада Донбасса изменила правила войны

Блокада ничего не разрушила. Она вскрыла нарыв, который теперь заливает всех гноем, что, конечно, неприятно, но что с этим делать?

02 марта 2017, 16:05
19
Кому мешает блокада Донбасса

Это государственная шизофрения, и она не может не вызывать недовольства в обществе

17 февраля 2017, 18:42
7
Зачем Трамп заговорил о Крыме

Думаю, назначение заявления представителя Белого дома по Крыму и Украине  – внутреннее

15 февраля 2017, 11:49
3
Смерть Гиви. Россия меняет парадигму войны

Кремль убирает наиболее одиозных персонажей

08 февраля 2017, 14:27
16
Обстрелянный самолет: что задумала Россия

Если наша реакция будет вялой, Москва пойдет дальше – в одесском направлении

03 февраля 2017, 07:03
18
Зачем Порошенко референдум по НАТО

Украина показывает, что не намерена придерживаться неформальных обязательств перед Россией, если та не выполняет своих

02 февраля 2017, 15:03
6
Украина глазами поляков

Мы обречены на постоянные скандалы и взаимные обвинения

31 января 2017, 14:11
4
Что означают слова Савченко о Крыме

Россия ищет оптимальный для себя механизм выхода из войны в Украине

18 января 2017, 16:53
7
"Мюнхен" для Украины

"Широкое соглашение" между Россией и США действительно рассматривалось и рассматривается на уровне людей, которые отвечают за внешнюю политику в администрации Трампа

13 января 2017, 09:43
13
Хватит мечтать о возвращении Крыма и Донбасса

Вера целой страны в то, что нам кто-то что-то вернет - это вера в то, что вор расчувствуется и рано или поздно вернет кошелек

10 января 2017, 13:21
57
Почему россияне так ждут сочувствия?

Почему в России такую роль отводят этому "состраданию"? Очевидно, это вопрос морального состояния в рамках самого российского войска

27 декабря 2016, 14:33
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Обострение на Донбассе. Чего добивается Москва

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23 декабря 2016, 17:34
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16 декабря 2016, 14:15
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Если мы не начнем работать – трезво, реалистично, с использованием имеющихся ресурсов – Россия сместит баланс в свою пользу

13 декабря 2016, 12:43
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Россию накачивают деньгами, Сирию сдают

Американцы демонстрируют готовность "сдать" Сирию, цена на нефть растет, украинцам советуют забыть о Крыме. Что происходит?

08 декабря 2016, 13:58
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Провал проекта "безвиз"

Нужно становиться богатыми. Если перестанем быть столь ярко выраженными нищебродами, от нас, по крайней мере, перестанут шарахаться как от покрытого лишаем маргинала

29 ноября 2016, 13:17
11
Возвращение ростовского беглеца

Чтобы внедрить в общественное сознание идею, которая считается неприемлемой, ее сначала нужно сделать приемлемой, допустимой

26 ноября 2016, 11:13
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Что показал саммит Украина-ЕС

Кризисному Евросоюзу кризисная Украина не очень-то и нужна

25 ноября 2016, 16:25
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Российско-украинская война была неизбежной

На Майдане лишь выбирался вариант ее реализации: финляндский или балтийский

21 ноября 2016, 12:37
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Москва ждет нашего возвращения в «русский мир»

Россия, очевидно, считает, что вышла из "украинского кризиса" победителем

18 ноября 2016, 09:03
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Любовь Трампа и Путина. Чего стоит опасаться

Нас ждут не слишком приятные месяцы, когда Путин и Трамп будут клясться друг другу в любви. Но вряд ли это продлится долго

09 ноября 2016, 11:58
3
Отставка Саакашвили: что дальше

Экс-президент Грузии не просто заявил об отставке – он выступил с громкими обвинениями в сторону президента и его окружения

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«Лишний фронт» против России

Почему наши союзники постоянно пытаются протолкнуть "мирный план" в Украине

20 июля 2016, 10:38
7
Аэропорт имени Мазепы. Почему возмутились неопатриоты

Если вам, чтобы быть патриотом, обязательно нужно, чтобы "украинцами" были Малевич или Булгаков - это ваши личные проблемы и пережитки российского имперского мышления

18 июля 2016, 17:03
9
Кому выгодны теракты во Франции

Показательно, что в Кремле свято верят: угроза террора - единственная причина, по которой с ними могут «дружить»

15 июля 2016, 16:35
7
О крестном ходе, России и Московском патриархате

Московский патриархат – это, наверное, самая мощная и самая организованная пророссийская сила в Украине

14 июля 2016, 17:41
6
Дело Бати. Мина заложена под всех военных

Участники боевых действий в Донбассе стали заложниками политической целесообразности

04 июля 2016, 13:34
11
Мы останемся с Россией один на один

И благодаря "мудрой политике" украинской власти входим в это состояние не в лучшей форме

24 июня 2016, 19:39
5
Показуха Генпрокуратуры

Дела Онищенко и Кацубы – очередной этап политических «разборок» с использованием правоохранительных органов

22 июня 2016, 17:08
0
Вера, на которой паразитирует Путин

США хотят заставить Россию снова "играть по правилам" и вернуть ее в более прогнозируемый формат. Эти иллюзии еще дорого обойдутся миру

15 июня 2016, 07:03
1
Почему нам не нужны россияне

В Украину поедут только "мессии" - те, что хотят построить у нас "правильную Россию" своих мечтаний и фантазий. Без Путина и Кадырова

03 июня 2016, 15:37
28
Первые шаги Луценко: пиар или реальная работа?

Процесс обновления Генпрокуратуры может растянуться надолго, а результат нужен уже сегодня

30 мая 2016, 18:53
0
Зачем в Донбассе полицейская миссия ОБСЕ

Посредством миссии ОБСЕ Кремль сможет хотя бы частично легитимировать свое военное присутствие в Донбассе

24 мая 2016, 20:08
8
Чего ожидать от Луценко

Несмотря на весь видимый радикализм, Луценко всегда демонстрировал способность приспосабливаться

13 мая 2016, 17:13
3
Власть в Украине страдает раздвоением личности

У нашей власти наблюдается политическая шизофрения. Украинцам говорят одно, а на международной арене – другое

29 апреля 2016, 18:01
1
Почему генпрокурором назначают Луценко

Максимум, что сможет сделать будущий генпрокурор – стать публичным пиарщиком ГПУ и смотрящим от президента

21 апреля 2016, 16:03
1
У нас снова правительство Азарова

Сбылась мечта Порошенко – теперь он контролирует все

14 апреля 2016, 19:30
6
Временное правительство Украины

Новый Кабмин создается лишь с одной целью – выиграть время и подготовиться к новым парламентским выборам

11 апреля 2016, 18:03
1
Порошенко подходит к точке Януковича

Президент Украины оказался сейчас перед тем же выбором, что и его предшественник

28 марта 2016, 18:56
5
Что будет с Шокиным

Скамья запасных у президента достаточно короткая. Развязку ситуации с действующим генпрокурором будут максимально затягивать

17 марта 2016, 15:05
0
Зачем Порошенко обещает невозможное

Последнее заявление президента по Донбассу мне кажется лишь очередной попыткой подкрепить дух, подчеркнуть, что работа ведется

11 марта 2016, 16:14
9
Партийная диктатура в Украине

Теперь законодательство позволяет партиям выдвигать одних кандидатов, а в парламент проводить других

25 февраля 2016, 18:21
3
Кто и какие строит планы вокруг коалиции

Депутаты, вероятно, попытаются каким-то образом переформатировать коалицию, чтобы не проводить досрочные выборы

19 февраля 2016, 15:50
0
Почему Абромавичус решил уйти

После резких заявлений министра инициаторам его отставки придется оправдывать такое решение

03 февраля 2016, 14:03
2
Дело Азарова – провал Шокина

Решение европейской Фемиды было абсолютно прогнозированным

28 января 2016, 15:28
3
Пережить 2016-й

В следующем году Украина окажется под большим давлением - США и Европа потребуют имплементации Минских соглашений

30 декабря 2015, 20:11
2
Троллинг от Януковича

Сомневаюсь, что Янукович осмелится вернуться в политику ДНР, не говоря уже о Украине

09 декабря 2015, 17:22
5
Мы зря заговорили об исламском терроризме

Тема исламизма – любимое прикрытие Кремля

17 ноября 2015, 15:02
8
Нашли крайних. О ротациях Яценюка в правительстве

Ответственность за провалы с реформами и прочими инициативами должно нести всё правительство, включая Яценюка

04 ноября 2015, 14:03
1
Кто разыграет сепаратистскую карту после выборов

Одиозные партии Украины не столь принципиальны, как кому-то может показаться

27 октября 2015, 07:37
2
Местный расчет. Армия, война и ни слова о мусоре

Многим кандидатам просто нечего сказать о проблемах местного значения

21 октября 2015, 15:18
3
О перспективах создания российского анклава в Украине

Роль Украины сводится к тому, чтобы легитимировать решения, принимающиеся в рамках диалога между Россией, ЕС и США

13 октября 2015, 15:03
6
Лаврову на заметку. РФ и государственные перевороты

В России государственный переворот всегда был нормой утверждения нового полноправного правителя

02 октября 2015, 10:27
7
Закончилась ли война в Донбассе

В Сирии Путин демонстрирует силовые аргументы, а в Донбассе – готовность к переговорам

01 октября 2015, 16:11
4
Зачем украинцам оружие

Большинство тех, кто выступает за право владения оружия, не столько хотят стрелять, сколько демонстрируют недоверие к государственным институтам

23 сентября 2015, 10:31
7
Мои вопросы к власти после задержания Мосийчука

Генпрокуратура возбуждает дела лишь против тех людей, которые не связаны со старой кланово-бюрократической системой

18 сентября 2015, 15:03
6
Как Москва использует Минские соглашения

Отсрочка выполнения Минска означает заморозку конфликта в его нынешнем состоянии на неопределенный срок

11 сентября 2015, 16:22
2
Минск и хаос. Путин готовится к новой "зимней войне"

От сплочённости украинского общества не осталось и следа. К новой "зимней войне" мы подходим более разобщенными

04 сентября 2015, 13:17
14
Зачем Порошенко особый статус Донбасса

До выхода конституционного процесса на финальную прямую явных противников президента было не так уж и много

03 сентября 2015, 12:13
10
Культ Запада, или Главные опасности новой версии Конституции

В целом сегодняшний конституционный процесс ничем не отличается от конституционного процесса времен Кучмы или Януковича

31 августа 2015, 19:24
8
Опасайтесь превращения в Россию. О культе Минских соглашений

Дипломатические соглашения могут быть подспорьем в решении проблем Украины, но в объект поклонения их превращать не стоит

26 августа 2015, 08:13
2
Почему договариваться с боевиками о мире бесполезно

Несколько слов о "врагах" и их очеловечивании

25 августа 2015, 08:09
8
Поездка Путина в Крым: подготовка к новому конфликту

Россияне готовы отстаивать свои завоевания. Они готовы и к дальнейшему обострению ситуации, если это будет необходимо

20 августа 2015, 13:59
8
Нужно ли отменить выборы в Донбассе

Когда ты начинаешь выступать против выборов, в тебе просыпается маленький Янукович

18 августа 2015, 18:54
2
Горят крематории. Россияне уверены, что их морит голодом Обама

Совсем хилый фашист пошел. Пришлось самим уничтожать продукты: давить персики, раскатывать бульдозерами гусей, сжигать утят

17 августа 2015, 09:13
2
Пока Россия развалится. Мирный план

Пускай на фронте не обычные граждане,а наемники за счет элиты ждут, пока эта элита добьётся (при помощи западных партнеров) реализации своих планов

14 августа 2015, 09:24
12
Стоит ли верить в крах путинской России

Российский режим может пасть и отступить, а может - укрепиться, реализовав известный сценарий "37-й год"

10 августа 2015, 09:13
6
Как выглядят российско-украинские переговоры

Представьте: Украина: "Х". Россия: "У"

06 августа 2015, 10:25
3
Почва для реванша. Что показали выборы в Чернигове

Украинская политика остается верной принципам и методам времен президента Януковича

29 июля 2015, 07:37
2
Зачем Москва пугает всех войной

Закрепление в обществе ситуации паники, страха и предпосылок для подписания мира на условиях Кремля – главная цель информационных страшилок

27 июля 2015, 17:00
6
Анатомия зрады. Что стоит за уступками по Донбассу

Общество, которому не говорят ничего правдивого о дипломатическом решении, впадает от условий Минских соглашений в ступор

21 июля 2015, 13:11
4
Ради чего мы унижаемся перед Россией

Какие могут быть варианты прекращения войны? Можно победить и навязать мир на своих условиях

20 июля 2015, 11:21
3
Как Путин превратился в американскую марионетку

Увязнув в Украине, российский президент сделал шикарный подарок Белому Дому

17 июля 2015, 11:11
5
Решение об особом статусе Донбасса принято давно

По поводу новой "редакции" изменений в Конституцию, Нуланд, Обамы и Ирана

16 июля 2015, 11:53
13
Прогнившую прокуратуру нужно расформировать

Либо президент возьмется за реальные изменения и начнет их с прокуратуры, либо она рано или поздно потянет его на дно

15 июля 2015, 08:13
2
Народный совет Бессарабии, или Как разжигается сепаратизм

Какие факторы сдерживают распространение сепаратизма в Украине, а какие наоборот - разжигают

07 июля 2015, 17:38
1
Что стоит за отставкой Луценко

Одно из объяснений сложившейся ситуации - непубличная борьба за власть, которая последнее время наблюдается в пропрезидентском блоке

03 июля 2015, 19:45
0
Как Запад дразнит Россию

При желании ЕС и США давно могли остановить войну в Украине

02 июля 2015, 09:17
10
Путин позвонил Обаме

Для кого как, а для США ситуация складывается идеально

26 июня 2015, 10:01
18
Конец контрабандистов. Зачем власть пошла на блокаду Донбасса

Если блокада будет более-менее эффективной, то реакция противоположной стороны будет достаточно мощной

19 июня 2015, 18:26
5
Протесты в Донецке: ситуация накаляется

ДЛНР построены по принципу военного лагеря, в подобной системе интересы простых граждан не учитываются

15 июня 2015, 17:53
5
С чем связана смена позиции ДНР/ЛНР по Крыму

Нас ждет дипломатическая игра, в которой каждая из сторон будет требовать выполнения выгодных ей пунктов

10 июня 2015, 13:59
4
Что сейчас происходит в Крыму и Донбассе

Если отбросить всю мишуру?

08 июня 2015, 09:19
12
Почему 3 июня возобновились боевые действия

Что изменилось в жизни ДНР? Какие события привели к новой эскалации конфликта на востоке страны? 

04 июня 2015, 07:37
3
Переворот в ФИФА. Что если РФ лишат ЧМ-2018

Чемпионат мира по футболу нужен России, в том числе, и для пропагандистских целей, поэтому его возможная отмена используется в том же ключе

03 июня 2015, 15:34
4
Скоро Крым станет совершенно другим

Никто ничего в мире не даёт тебе просто так. Ты или берёшь, или отдаешь. Украина Крым отдала. Все

01 июня 2015, 10:31
45
Надоели фото пустых пляжей Крыма

Ну, пустые, и что? 

29 мая 2015, 12:07
41
Привезите в Донецк Януковича

Почему бы России на практике не осуществить утопию русского мира в отдельно взятой области. Даже двух 

26 мая 2015, 09:13
0
Дело пленных бойцов ГРУ. Чего боятся россияне

Судебный процесс по делу захваченных спецназовцев может быть использован Украиной в геополитической игре

19 мая 2015, 13:53
11
Конфликт интересов. О чем говорит увольнение Шкиряка

Яценюк и Шкиряк приняли обоюдное решение, согласно которому последнему стоит уйти, чтобы не создавать предлогов для дальнейших нападок на премьера

14 мая 2015, 10:52
2
Что скрывается за обвинениями против Клюева

При Шокине в работе Генпрокуратуры наметилась новая тенденция – озвучивать сразу несколько громких обвинений

13 мая 2015, 16:33
1
Советский культ Победы. Хватит подыгрывать Путину

Память о войне должна не насаждать ненависть и историю по российской модели, а активизировать историческую память

29 апреля 2015, 11:36
4
Что происходит с парламентской коалицией

Первым кандидатом на выход из нынешней коалиции станет Радикальная партия, вторым - Батькивщина

23 апреля 2015, 19:53
1
Путин хочет сделать из Донбасса вторую Гагаузию

Во время прямой линии с россиянами президент РФ ни разу не вспомнил о Новороссии, при этом настаивал на проведении в Украине конституционной реформы

16 апреля 2015, 18:54
2
Кто вступил в борьбу за шатающееся кресло Яценюка

Согласно последним замерам, рейтинги премьер-министра Арсения Яценюка стремительно падают. Вместе с ними падает популярность «Народного фронта» и парламентской коалиции в целом

09 апреля 2015, 19:37
1
Начало конца. Грозит ли Яценюку отставка

Депутаты собираются изучить возможные коррупционные схемы в правительстве Яценюка. Станет ли это началом конца его премьерства

08 апреля 2015, 14:11
1
РФ не нужен ни Донецк, ни Мариуполь. Только Украина целиком

Украина необходима российской империи как единое целое, которое органически продолжит традиции УССР

01 апреля 2015, 16:07
1
Убийством Немцова и речью о Крыме Путин бросает миру вызов

Зачем президент РФ взял на себя ответственность за политические убийства и оккупацию соседнего государства

11 марта 2015, 13:23
2
Москва готовится к большой войне

Если власти РФ тратят огромные ресурсы, чтобы вбить своим гражданам мысль о необходимости убивать украинцев, то делается это не просто так

24 февраля 2015, 17:55
54
Нам нужно разрушить Россию изнутри

РФ - клубок конфликтов, социальных и национальных противоречий, взаимной ненависти. И мы можем этим воспользоваться

19 февраля 2015, 13:21
14
Почему США не считают Россию врагом

Для Соединенных Штатов Россия – всего лишь проблема, причем не самая серьезная. Как и неспособная на реформы Украина 

17 февраля 2015, 11:53
0
Почему Путин уверен, что выиграет войну

Российский президент не воспринимает нашу страну из-за феноменального несоответствия между элитой и народом

09 февраля 2015, 08:20
5
Какой "мир" готовят нам Олланд и Меркель

Смысл предложения европейцев может заключаться в том, чтобы угомонить Путина, дав ему иллюзию обладания Украиной

05 февраля 2015, 18:23
16
Умирает не Путин. Умирает Россия

Страна становится все больше похожа на смертельно больного, который решил кутить на полную катушку

04 февраля 2015, 12:13
9
Рано говорить о потере Крыма и Донбасса

В истории нет ничего вечного. В 1938 году тоже верили, что Австрия присоединена к Германии навсегда

29 января 2015, 12:06
6
Карательная операция Кремля: унизить, запугать, уничтожить

Россия надеется, что запугивание и социально-экономическое давление вернут Украину в объятия Москвы и заставят украинский народ «стать смирным»

23 января 2015, 12:28
2
Для Кремля Украины не существует. Даже на карте

Для того, чтобы понять природу нынешнего конфликта, нужно обозначить некоторые краеугольные камни российского имперского мировоззрения, которое и определяет российскую же политику в нынешней ситуации

20 января 2015, 20:00
5
На чем держится “русский мир”

В России нет обманутых. Нет их и в Донбассе

01 декабря 2014, 11:44
2
Единственный способ разговора с путинской Россией

РФ всегда даст достаточно оружия, чтобы война не прекращалась, в надежде ослабить и "утихомирить" Украину, склонив ее к возврату под крыло империи

19 ноября 2014, 09:42
2
Зачем Москве лгать о коридоре в Крым

РФ нужна война как процесс и фактор существования, поскольку в мирное время эта страна начинает разлагаться

17 ноября 2014, 12:11
0
Почему не стоит поставлять в Донецк бесплатный газ

Если Донбасс не будет платить за энергию, он не должен выезжать за счет уничтожения прочих регионов страны и тянуть за собой в могилу всех

07 ноября 2014, 10:10
5
Как победить сепаратистов

Если мы отобьем Донбасс силой, то получим разрушенный регион, жители которого поголовно ненавидят Украину, но имеют все права украинских граждан

04 ноября 2014, 09:38
1
Российская власть как система управляемого идиотизма

Немного о "геноциде"

29 сентября 2014, 21:12
1
Главная угроза Украине

Если не провести полноценное реформирование Донбасса, он навсегда останется уязвимым местом, по которому снова и снова будут бить

25 сентября 2014, 12:06
1
Конец империи

Пускай никого не смущают многочисленные информационные вбросы о том, что Россия готовится к полномасштабной войне

22 августа 2014, 13:35
0
По версии Путина, в Украине биомусор воюет металлоломом

Вести переговоры с Путиным можно лишь в том случае, когда война с Украиной перестанет быть для него выгодным бизнесом, а будет нести угрозы. Тогда и слова найдутся, и средства повлиять на боевиков

16 июня 2014, 02:57
0

Петр Олещук

Политолог, преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко

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