Петр Олещук

Если бы процесс не проходил перед камерами, возможно, и результат был бы другим
Если бы процесс не проходил перед камерами, возможно, и результат был бы другим
Озвученные Луценко обвинения очень серьезные. Но не все обратили внимание на одну деталь
Баланс существования новых антикоррупционных структур должным образом не выстроили. Многие из них превращаются в пятое колесо
Пока украинцы занимаются привычным делом – фантазиями на тему возвращения Крыма, россияне работают
Вырисовывается стратегия внешнеполитической коммуникации РФ
Очевидно, цель пресс-конференции Януковича – легализация нового текста его же обращения в адрес Путина
Процесс над Януковичем превратился в процесс о сомнительной роли первых лиц Украины
Один спортсмен выиграл золото. Сразу раскопали несколько "зрад"
На годовщину событий Майдана, президент заявил о своем "беспрецедентном" решении участвовать в судебном процессе. Что имеется в виду?
Депортация Саакаашвили означает, что государство страдает острой шизофренией
Россия с помощью наемников может решать разные задачи, формально не вступая в войну
Украинская политическая элита часто использует такую коммуникационную стратегию, как "довести все до абсурда". И Луценко придерживается этой схемы
Россия никогда не отказывалась от идеи вернуть оружие
В Киеве никто не соблюдает ограничений в 50 км. Потому что это – абсурд
Если вы считаете, что Вакарчук — ваш президент, я не отрицаю, но вы должны учесть несколько обстоятельств
Думаете, они прекратят попытки протолкнуть эти нормы?
У государства все же есть, как ни странно, мощный и эффективный репрессивный аппарат
Украинские силовики заявляют, что Кремль ведет работу по фальсификации выборов президента Украины в 2019 году
Что спровоцировало последние события в так называемой Луганской народной республике
Возможны два формата отношений: либо Украина признает себя младшим партнером, либо это партнерство будет равнозначным
31 октября СМИ сообщили об обысках у сына Арсена Авакова Александра в рамках дела о закупках рюкзаков для МВД
Рассматриваемый документ укрепляет власть президента, удовлетворяет патриотический электорат внутри страны, а также декларирует, что Россия является агрессором
Теперь мы будем наблюдать, как ответственность за случившееся перебрасывается между разными органами власти
Недавно со стороны МВФ были озвучены очередные критерии получения Украиной нового транша кредитов. В частности, об этом заявил директор по коммуникациям МВФ Джерри Райс на брифинге в Вашингтоне
Почему я считаю, что речь именно о "замораживании конфликта"
Просто напомню последовательность событий
Выступление президента перед парламентом больше напоминало предвыборную речь. По сути, это неформальный, но содержательный старт его кампании
После вступления в силу санкционного законодательства США не могут предложить России ничего, что ей нужно. То есть, торговаться с Кремлем невозможно, потому что отсутствует предмет торга
Я – сторонник уменьшения доли государственной собственности в экономике Украины
С одной стороны – Трамп подписал закон о санкциях, с другой – не ясно, насколько полным будет воплощение его положений
У РФ пропадает даже теоретическая возможность того, что она каким-то образом – подкупом, давлением, агрессией – повлияет на позицию США
Это решение – важнее 10 резолюций Совбеза ООН и нескольких международных судов
Глупость лишения Саакашвили гражданства – многомерна
Ситуация для нашей страны не новая
Россия начинает новую идеологическую игру, смысл которой заключается в создании другой Украины
Такие депутаты, как Довгий, воспринимаются другими депутатами, как часть корпорации
ЕС может расценить закон о спецпроверках как дискриминационный
Ряд сопутствующих проблем часто перечеркивает достижения президента в глазах миллионов простых украинцев
Причиной поляризации является не Шухевич или Бандера, а российская агрессия, которая продолжается, и в условиях которой каждый должен определиться, ты «за наших, или за их»
Оценка работы "профессиональных антикоррупционеров" в глазах общественности будет зависеть от оценки, которую им предоставят "антикоррупционеры непрофессиональные"
Сразу после назначения Луценко я назвал его генпрокурором от пиара. И объективно мне кажется, что за первый год он на 110% подтвердил этот тезис
Фактически, мы предоставляем Путину железобетонные аргументы для легитимизации своего присутствия в Крыму
После вчерашней пресс-конференции президента хотелось бы обозначить некоторые ключевые позиции, которые, на мой взгляд, являются важными
Текущие заявления Путина свидетельствуют о том, что он не желает отступать ни в чем и не готов идти на какие-либо мирные инициативы
Это удивительное мастерство. Так бороться с коррупцией, чтобы ни один коррупционер не пострадал, но все были убеждены, что борьба идет
Они уже не стремятся к переустройству мира на коммунистических началах, а просто отвергают все западное в плане идей
Если даже Украина выиграет, а Россия решение не выполнит, то единственное, что нам остается - обращаться в Совбез ООН, где у России есть право вето
Подергавшись в начале срока, Трамп, очевидно, вынужден примерить на себя роль «президента–республиканца–ястреба»
А вам в голову не приходило, что те, которые «против» – они высказываются так, потому что это вызывает столь бурную реакцию?
Есть нюансы, которые могут если не остановить процесс, то сдвинуть его реализацию по срокам
Мы можем сколько угодно говорить, что безвиз не имеет значения, но в Москве так не думают
Такая рокировка может стать одним из вариантов для замены Луценко, но пока все же рассматривается как запасной
Этот месседж должен был показать перебежчикам, что прятаться негде
Воевать должны украинцы и за украинские же деньги. Поэтому Путину не нужна блокада ОРДЛО
25 лет показали: делать вид, что "все хорошо", когда на самом деле все плохо – не самая умная тактика. И оттягивать изменения просто нельзя
Блокада ничего не разрушила. Она вскрыла нарыв, который теперь заливает всех гноем, что, конечно, неприятно, но что с этим делать?
Это государственная шизофрения, и она не может не вызывать недовольства в обществе
Думаю, назначение заявления представителя Белого дома по Крыму и Украине – внутреннее
Кремль убирает наиболее одиозных персонажей
Если наша реакция будет вялой, Москва пойдет дальше – в одесском направлении
Украина показывает, что не намерена придерживаться неформальных обязательств перед Россией, если та не выполняет своих
Мы обречены на постоянные скандалы и взаимные обвинения
Россия ищет оптимальный для себя механизм выхода из войны в Украине
"Широкое соглашение" между Россией и США действительно рассматривалось и рассматривается на уровне людей, которые отвечают за внешнюю политику в администрации Трампа
Вера целой страны в то, что нам кто-то что-то вернет - это вера в то, что вор расчувствуется и рано или поздно вернет кошелек
Почему в России такую роль отводят этому "состраданию"? Очевидно, это вопрос морального состояния в рамках самого российского войска
Не исключено, что Россия пытается перезагрузить минский процесс и готовит условный Минск-3
Нидерландский ультиматум закрывает перспективы членства в ЕС в обозримой перспективе
Если мы не начнем работать – трезво, реалистично, с использованием имеющихся ресурсов – Россия сместит баланс в свою пользу
Американцы демонстрируют готовность "сдать" Сирию, цена на нефть растет, украинцам советуют забыть о Крыме. Что происходит?
Нужно становиться богатыми. Если перестанем быть столь ярко выраженными нищебродами, от нас, по крайней мере, перестанут шарахаться как от покрытого лишаем маргинала
Чтобы внедрить в общественное сознание идею, которая считается неприемлемой, ее сначала нужно сделать приемлемой, допустимой
Кризисному Евросоюзу кризисная Украина не очень-то и нужна
На Майдане лишь выбирался вариант ее реализации: финляндский или балтийский
Россия, очевидно, считает, что вышла из "украинского кризиса" победителем
Нас ждут не слишком приятные месяцы, когда Путин и Трамп будут клясться друг другу в любви. Но вряд ли это продлится долго
Экс-президент Грузии не просто заявил об отставке – он выступил с громкими обвинениями в сторону президента и его окружения
Подданные Королевства Нидерланды элементарно не знали положений Ассоциации с Украиной, и слушали "страшилки" пророссийских политиков
Несмотря на все риски и проблемы, Россия сумела использовать эту тему по полной программе
Отвод войск возможен лишь в том случае, если на освобождающиеся территории войдут миротворцы
Проведение выборов до разоружения и вывода войск, по сути, означает легитимацию российско-сепаратистских сил
Выучить украинский – все же гораздо проще, чем десятилетиями сидеть в окопах и терять лучших граждан
Поездки в РФ – теперь не самая разумная линия поведения для украинцев
Давайте проведем круглый стол, парламентские слушания, примем резолюции, сформируем конвент и проведем референдум относительно политического урегулирования конфликта – так работает демократия
Твое внимание постоянно чем-то отвлекают. Даже если тебя не интересует ничего, кроме футбола и "Игры Престолов"
Говоря о том, что США стремятся развалить Россию, мы воспроизводим идеологемы самих россиян
Восстановление территориальной целостности Украины для Порошенко – как победа мировой революции для большевиков
Решить проблему Донбасса отказом не получится. Потому что оккупированные районы не являются субъектами. Субъектом является только Россия, и у нее собственные интересы. А районы - это лишь инструмент
Создание новых правоохранительных органов сводит роль прокуратуры до минимума. И ей это не нравится
Путин, когда ему будет нужно, сам себя спровоцирует
Россия не прочь пересмотреть формат этой войны
Если Крым - это Украина, то мы не можем ограничивать свои суверенные права. В том числе и на восстановление территориальной целостности
Каждый из них - это заложник, которого можно использовать для продвижения идеи "урегулирования в Донбассе"
Если будет принята Конституция, автором которой предлагается Надежда Савченко, то можно будет говорить о совершенно "безболезненной" реинтеграции ОРДЛО по плану России
Мы сами должны пройти свой очень долгий и сложный путь, но любая помощь на этом пути – это минус месяцы или годы, минус определенное количество жертв
Кандидат-республиканец - просто прагматик. И он говорит то, что он говорит, только потому, что считает, что это - самая выгодная стратегия
Почему наши союзники постоянно пытаются протолкнуть "мирный план" в Украине
Если вам, чтобы быть патриотом, обязательно нужно, чтобы "украинцами" были Малевич или Булгаков - это ваши личные проблемы и пережитки российского имперского мышления
Показательно, что в Кремле свято верят: угроза террора - единственная причина, по которой с ними могут «дружить»
Московский патриархат – это, наверное, самая мощная и самая организованная пророссийская сила в Украине
Участники боевых действий в Донбассе стали заложниками политической целесообразности
И благодаря "мудрой политике" украинской власти входим в это состояние не в лучшей форме
Дела Онищенко и Кацубы – очередной этап политических «разборок» с использованием правоохранительных органов
США хотят заставить Россию снова "играть по правилам" и вернуть ее в более прогнозируемый формат. Эти иллюзии еще дорого обойдутся миру
В Украину поедут только "мессии" - те, что хотят построить у нас "правильную Россию" своих мечтаний и фантазий. Без Путина и Кадырова
Процесс обновления Генпрокуратуры может растянуться надолго, а результат нужен уже сегодня
Посредством миссии ОБСЕ Кремль сможет хотя бы частично легитимировать свое военное присутствие в Донбассе
Несмотря на весь видимый радикализм, Луценко всегда демонстрировал способность приспосабливаться
У нашей власти наблюдается политическая шизофрения. Украинцам говорят одно, а на международной арене – другое
Максимум, что сможет сделать будущий генпрокурор – стать публичным пиарщиком ГПУ и смотрящим от президента
Сбылась мечта Порошенко – теперь он контролирует все
Новый Кабмин создается лишь с одной целью – выиграть время и подготовиться к новым парламентским выборам
Президент Украины оказался сейчас перед тем же выбором, что и его предшественник
Скамья запасных у президента достаточно короткая. Развязку ситуации с действующим генпрокурором будут максимально затягивать
Последнее заявление президента по Донбассу мне кажется лишь очередной попыткой подкрепить дух, подчеркнуть, что работа ведется
Теперь законодательство позволяет партиям выдвигать одних кандидатов, а в парламент проводить других
Депутаты, вероятно, попытаются каким-то образом переформатировать коалицию, чтобы не проводить досрочные выборы
После резких заявлений министра инициаторам его отставки придется оправдывать такое решение
Решение европейской Фемиды было абсолютно прогнозированным
В следующем году Украина окажется под большим давлением - США и Европа потребуют имплементации Минских соглашений
Сомневаюсь, что Янукович осмелится вернуться в политику ДНР, не говоря уже о Украине
Тема исламизма – любимое прикрытие Кремля
Ответственность за провалы с реформами и прочими инициативами должно нести всё правительство, включая Яценюка
Одиозные партии Украины не столь принципиальны, как кому-то может показаться
Многим кандидатам просто нечего сказать о проблемах местного значения
Роль Украины сводится к тому, чтобы легитимировать решения, принимающиеся в рамках диалога между Россией, ЕС и США
В России государственный переворот всегда был нормой утверждения нового полноправного правителя
В Сирии Путин демонстрирует силовые аргументы, а в Донбассе – готовность к переговорам
Большинство тех, кто выступает за право владения оружия, не столько хотят стрелять, сколько демонстрируют недоверие к государственным институтам
Генпрокуратура возбуждает дела лишь против тех людей, которые не связаны со старой кланово-бюрократической системой
Отсрочка выполнения Минска означает заморозку конфликта в его нынешнем состоянии на неопределенный срок
От сплочённости украинского общества не осталось и следа. К новой "зимней войне" мы подходим более разобщенными
До выхода конституционного процесса на финальную прямую явных противников президента было не так уж и много
В целом сегодняшний конституционный процесс ничем не отличается от конституционного процесса времен Кучмы или Януковича
Дипломатические соглашения могут быть подспорьем в решении проблем Украины, но в объект поклонения их превращать не стоит
Несколько слов о "врагах" и их очеловечивании
Россияне готовы отстаивать свои завоевания. Они готовы и к дальнейшему обострению ситуации, если это будет необходимо
Когда ты начинаешь выступать против выборов, в тебе просыпается маленький Янукович
Совсем хилый фашист пошел. Пришлось самим уничтожать продукты: давить персики, раскатывать бульдозерами гусей, сжигать утят
Пускай на фронте не обычные граждане,а наемники за счет элиты ждут, пока эта элита добьётся (при помощи западных партнеров) реализации своих планов
Российский режим может пасть и отступить, а может - укрепиться, реализовав известный сценарий "37-й год"
Представьте: Украина: "Х". Россия: "У"
Украинская политика остается верной принципам и методам времен президента Януковича
Закрепление в обществе ситуации паники, страха и предпосылок для подписания мира на условиях Кремля – главная цель информационных страшилок
Общество, которому не говорят ничего правдивого о дипломатическом решении, впадает от условий Минских соглашений в ступор
Какие могут быть варианты прекращения войны? Можно победить и навязать мир на своих условиях
Увязнув в Украине, российский президент сделал шикарный подарок Белому Дому
По поводу новой "редакции" изменений в Конституцию, Нуланд, Обамы и Ирана
Либо президент возьмется за реальные изменения и начнет их с прокуратуры, либо она рано или поздно потянет его на дно
Какие факторы сдерживают распространение сепаратизма в Украине, а какие наоборот - разжигают
Одно из объяснений сложившейся ситуации - непубличная борьба за власть, которая последнее время наблюдается в пропрезидентском блоке
При желании ЕС и США давно могли остановить войну в Украине
Если блокада будет более-менее эффективной, то реакция противоположной стороны будет достаточно мощной
ДЛНР построены по принципу военного лагеря, в подобной системе интересы простых граждан не учитываются
Нас ждет дипломатическая игра, в которой каждая из сторон будет требовать выполнения выгодных ей пунктов
Что изменилось в жизни ДНР? Какие события привели к новой эскалации конфликта на востоке страны?
Чемпионат мира по футболу нужен России, в том числе, и для пропагандистских целей, поэтому его возможная отмена используется в том же ключе
Никто ничего в мире не даёт тебе просто так. Ты или берёшь, или отдаешь. Украина Крым отдала. Все
Почему бы России на практике не осуществить утопию русского мира в отдельно взятой области. Даже двух
Судебный процесс по делу захваченных спецназовцев может быть использован Украиной в геополитической игре
Яценюк и Шкиряк приняли обоюдное решение, согласно которому последнему стоит уйти, чтобы не создавать предлогов для дальнейших нападок на премьера
При Шокине в работе Генпрокуратуры наметилась новая тенденция – озвучивать сразу несколько громких обвинений
Память о войне должна не насаждать ненависть и историю по российской модели, а активизировать историческую память
Первым кандидатом на выход из нынешней коалиции станет Радикальная партия, вторым - Батькивщина
Во время прямой линии с россиянами президент РФ ни разу не вспомнил о Новороссии, при этом настаивал на проведении в Украине конституционной реформы
Согласно последним замерам, рейтинги премьер-министра Арсения Яценюка стремительно падают. Вместе с ними падает популярность «Народного фронта» и парламентской коалиции в целом
Депутаты собираются изучить возможные коррупционные схемы в правительстве Яценюка. Станет ли это началом конца его премьерства
Украина необходима российской империи как единое целое, которое органически продолжит традиции УССР
Зачем президент РФ взял на себя ответственность за политические убийства и оккупацию соседнего государства
Если власти РФ тратят огромные ресурсы, чтобы вбить своим гражданам мысль о необходимости убивать украинцев, то делается это не просто так
РФ - клубок конфликтов, социальных и национальных противоречий, взаимной ненависти. И мы можем этим воспользоваться
Для Соединенных Штатов Россия – всего лишь проблема, причем не самая серьезная. Как и неспособная на реформы Украина
Российский президент не воспринимает нашу страну из-за феноменального несоответствия между элитой и народом
Смысл предложения европейцев может заключаться в том, чтобы угомонить Путина, дав ему иллюзию обладания Украиной
Страна становится все больше похожа на смертельно больного, который решил кутить на полную катушку
В истории нет ничего вечного. В 1938 году тоже верили, что Австрия присоединена к Германии навсегда
Россия надеется, что запугивание и социально-экономическое давление вернут Украину в объятия Москвы и заставят украинский народ «стать смирным»
Для того, чтобы понять природу нынешнего конфликта, нужно обозначить некоторые краеугольные камни российского имперского мировоззрения, которое и определяет российскую же политику в нынешней ситуации
РФ всегда даст достаточно оружия, чтобы война не прекращалась, в надежде ослабить и "утихомирить" Украину, склонив ее к возврату под крыло империи
РФ нужна война как процесс и фактор существования, поскольку в мирное время эта страна начинает разлагаться
Если Донбасс не будет платить за энергию, он не должен выезжать за счет уничтожения прочих регионов страны и тянуть за собой в могилу всех
Если мы отобьем Донбасс силой, то получим разрушенный регион, жители которого поголовно ненавидят Украину, но имеют все права украинских граждан
Если не провести полноценное реформирование Донбасса, он навсегда останется уязвимым местом, по которому снова и снова будут бить
Пускай никого не смущают многочисленные информационные вбросы о том, что Россия готовится к полномасштабной войне
Вести переговоры с Путиным можно лишь в том случае, когда война с Украиной перестанет быть для него выгодным бизнесом, а будет нести угрозы. Тогда и слова найдутся, и средства повлиять на боевиков
Лондон оказался на пороге страшного дипломатического поражения от Москвы
Последние американские санкции серьезно ударили по стране. Может ли это немного усмирить Путина?
Лондон оказался на пороге страшного дипломатического поражения от Москвы
Последние американские санкции серьезно ударили по стране. Может ли это немного усмирить Путина?
Почему из-за нежелания хотя бы на один шаг просчитывать последствия своих действий должны страдать целое поколение и вся страна?
Лондон оказался на пороге страшного дипломатического поражения от Москвы
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