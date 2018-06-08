Олег Кохан

ЕС погряз в экзистенциальном кризисе. За последнее десятилетие все, что только могло пойти не так, пошло не так. Как политический проект, поддерживавший послевоенный мир и процветание в Европе, оказался у этой черты?
На текущий момент компромисс вокруг законопроекта об Антикоррупционном суде выглядит следующим образом
Сколько, оказывается, человек уверены, что главная задача СБУ – убедить их величества. Выложить им все доказательства. И плевать на тайну следствия
Похоже, разудалому Дональду Трампу удалось то, что не удавалось предшественникам
Нужны не выжидание, а государственная позиция, адекватный ответ и кризисное реагирование. А то доиграемся, как в Крыму
У моста через Керченский пролив извечные российские враги – природные и государственные
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