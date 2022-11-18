Что стоит за использованием Россией ракет с имитатором ядерного заряда 18 ноября, 23:01 Эксклюзив НВ

Тестируют ли использование этой ракеты в будущем, только с ядерным зарядом

В четверг, 17 ноября противовоздушная оборона Киева сбила минимум четыре дрона-камикадзе типа Shahed и минимум две крылатые ракеты. Одна из этих двух вражеских ракет была типа Х-55, в которой вообще не было боевой части. Вместо боевой части в этой ракете был «прикручен» блок, выступавший имитатором ядерной боевой части.

Видео дня

Свидетельствует ли это, что они тестируют будущее использование этой ракеты только с ядерным зарядом. Или о том, что ракеты заканчиваются. Давайте разберемся.

На мой взгляд, это может свидетельствовать о нехватке ракет. Они добрались уже до части ракетных запасов, где хранятся ракеты, предназначенные для тренировки экипажей и расчетов в применении ядерного оружия.

А если бы ее не сбили?

Надо объяснить. На этой ракете никогда не было ядерной боеголовки (99%). Ракеты хранятся отдельно от ядерных боезарядов. Но существует такое понятие у военных как «имитатор ядерной головы» для тренировки расчетов, выпускаемый заряд один в один как ядерная боеголовка, но начинка ее обычная — осколочно-фугасная. Расчеты тренируются на стыковке этой головной части, пилоты — на ее применении. Кстати, и применяется взрывчатое вещество повышенной мощности. Для того чтобы создать имитацию ядерного взрыва. Но это учебно-тренировочная ракета. И то, что ее использовали, говорит о том, что количество ракет действительно может быть уже критически недостаточным.

Относительно того, тестируют ли использование этой ракеты в будущем, только уже с ядерным зарядом. Думаю, вряд ли. Ибо на сегодняшний день тема ядерного шантажа ушла из первых строк новостей. Почему? Ибо большинство мирового сообщества высказались против применения в нашем конфликте каких-либо радиоактивных веществ или оружия массового поражения. Так что Россия может и вынашивала какой-то двойной замысел, однако, смотрите, они ведь не рассчитывали на то, что эта ракета будет сбита, и мы реально узнаем, какая главная часть установлена на этой ракете. А если бы ее не сбили и она упала и взорвалась? И кто увидел, что там установлена такая главная часть.

Так что вряд ли этим Россия применяет ядерный шантаж. Шантаж пока отошел на второй план.

Полную версию интервью с Олегом Ждановым слушайте на Радио НВ: