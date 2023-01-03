Новые ракетные удары и атаки беспилотниками. Чего ждать дальше
Интервалы между нанесением массированных ракетных ударов будут увеличиваться
Пять суток подряд на территорию Украины (а больше всего Киев) бомбили ракетами и беспилотниками пуская их небольшими дозами. Все могло начаться раньше, но 26 декабря взрывы на аэродроме Энгельс сорвали реальный массированный удар с количеством как обычно под 90 ракет. И уже запуск 69 ракет на 29 декабря — это такой нервный срыв. Они не выдержали и решили нанести удар тем количеством, которое накопили, тем, что восстановили и смогли поставить в строй (организационно собрать вместе). А уже 31 декабря — это было «окончательное явление» того, что осталось в боевом состоянии, — они применили именно ракеты. Это отголосок того удара, который не удалось совершить 26 декабря.
Что касается атак беспилотниками, то здесь ситуация, на мой взгляд, складывается следующим образом. Ракеты, готовые к применению, использованы. Теперь у них обычно пауза — от 10 дней до двух недель — завезти их снова, подготовить, дополнительно подготовить самолеты и экипажи — технические вопросы. Что остается? Дроны. Поэтому после ракетных ударов трое суток россияне вели за нами «беспокоящий огонь» для психологического истощения нашего населения. Больше всего достается Киеву и Киевской области. Дроны невозможно запустить как ракеты залпом, чтобы они летели большой стаей. Они пускаются с некоторым интервалом. Берут 40−50 дронов и за всю ночь их пускают. Вот рассказывают, что в Киеве, как на передовой, всю ночь продолжается стрельба и пуски ракет с нашей стороны, прожекторы освещают небо. Мы понимаем, что большинство людей сидит в бомбоубежищах с детьми, бодрствует, а утром надо кому-то идти на работу, кому-то — по делам. И все эти ночи подряд часть нашего населения проводит в бомбоубежищах.
Не считайте ракеты, считайте средства их уничтожения
Они меняют тактику, пытаются влиять на наше население любым способом. Как могут, так и пакостят. Есть уже даже шутки по поводу того, мол, ну когда уж вы нам испортили новый год и не дали спать с 1-го на 2-е января, то, конечно же, мы капитулируем, отдаем все наши территории и вообще подписываем то, что Украина будет частью России. Но ведь они действительно так мыслят, в этой ментальности живут, и это мнение очень тяжело сломать. Они думают — вот еще один удар, еще одна такая ночь — и украинцы завтра выйдут на улицы, начнем сносить свою власть и требовать мира любой ценой. Они не хотят понять то, что у нас более 90% населения не за капитуляцию, а за победу. И мы делаем все, чтобы в этом году победа наступила. И мы верим, что она наступит в этом году.
Относительно нанесения ударов по пусковым установкам иранских дронов. Во-первых, у нас нет средств, которые гарантированно бы доставали в районы запуска этих шахедов. Во-вторых, шахеды имеют дальность применения примерно до 1000 км. Без проблем одолевают 700−800 км по запасу горючего на борту. А вообще пусковая установка таких шахедов — обычный грузовик с тентованным кузовом. Машина останавливается, тент снимается, кузов поднимается до угла 45 градусов, и там стоит такая рамка, в которой до пяти дронов Shahed-131 или Shahed-136. И с этой рамки производятся пуски этих шахедов. Затем кузов опустили, тент натянули, машина уехала. Все. Вычислить районы пусков этих дронов очень тяжело. Они находятся на мобильной базе. Вот в чем состоит главная проблема.
Вот мы имеем заявление Кирилла Буданова, руководителя разведки, что именно ракет у россиян осталось на два массированных удара. Я вообще сторонник того, что не нужно считать количество ракет в РФ. Ибо этого количества точно не знает даже западная разведка. Там есть запасники еще из СССР, к тому же производство этих ракет было секретным.
На сегодняшний день даже наша разведка колеблется в цифрах. Первоначально говорили, что до 40 ракет в месяц Россия может выпустить типа Х-101 и Калибр. Сегодня уже звучит цифра до 50 ракет в месяц. Единственное, с чем я соглашаюсь с нашим руководителем разведки, интервалы между нанесением массированных ракетных ударов будут увеличиваться. Месяц-полтора — чтобы нанести массированный удар до 100 единиц. А если такие комбинированные удары — 10 крылатых ракет и к ним 20−30 дронов-камикадзе, то тогда можно наносить с тем же интервалом, как это делается на сегодняшний день.
Логика говорит нам: не считайте ракеты, считайте средства их уничтожения и возможности приобретения этих средств.
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