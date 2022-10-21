Что происходит на фронте и какова готовность Лукашенко к войне 21 октября, 18:13

Оперативная обстановка

Будем надеяться, что мы справимся с борьбой против иранских дронов-камикадзе в ближайшее время и максимально снизим угрозу их применения со стороны РФ. Поскольку есть развертывание зенитной артиллерии по всей территории Украины. Отметилась зенитная артиллерия в Киевской области. Сбиты были все летевшие дроны — 16 из 16-ти. Работала спаренная зенитная установка 23−2 и ее аналоги. К тому же сейчас разворачивается целая система постов наблюдения и радиоэлектронной борьбы.

Видео дня

Итак, оперативная обстановка на фронте.

Противник пытается удержать временно захваченные территории, при этом не оставляет попыток проведения наступательных действий в Бахмуте и Авдеевке. Кстати, есть информация из российских пабликов: российские обозреватели говорят о том, что якобы готовится на 22 октября массированная атака на наши позиции, вот именно на этом направлении с привлечением огромного количества зэков.

Пишут о том, что везут заключенных самолетами со всех концов РФ. Причем, заключенные жалуются на то, что вербовка происходит в добровольно-принудительном порядке. Видимо, будут формировать (это даже говорят российские блогеры) штрафные батальоны из числа заключенных. Заключенные опасаются, что их отправят на наши позиции, как это делали после нападения фашистской Германии на Советский Союз — гнали штрафников впереди регулярных войск. То есть, фактически, РФ возвращается в 1941 год.

Посмотрим, как это будет выглядеть. Разведка наша наблюдает. Думаю, что наши предпримут меры, для того, чтобы организовать встречу этих штрафных батальонов.

Разведка наша наблюдает. Думаю, что наши предпримут меры

На новопавловском и запорожском направлениях — позиционные бои. Противник продолжает формировать оборонительные позиции на южнобугском направлении. По имеющейся информации, на временно оккупированную территорию Луганской области прибыло подкрепление из числа мобилизованных. Везут первую волну, распихивая по оперативным направлениям. И эта ситуация будет нарастать. Уже на херсонском направлении видели их, на донецком и в Луганской области. При этом даже оккупационные власти отмечают многочисленные случаи грабежей и мародерства. Почему? Потому что снабжение отстает, численность войска увеличивается, а есть нечего. Пока обоз привезет, они идут грабить и мародерить. То есть, повторяется история, которая была под Киевом в Буче, Мотыжине, в Харьковской области — Изюме, Балаклее. Идут грабить, естественно, когда идет грабеж, возникает проблема — что делать с хозяевами. Вполне возможно несанкционированное применение оружия. Поэтому мобилизованные автоматически становятся военными преступниками: совершают силовые действия с применением оружия против местного населения.

Не исключено, что значительное количество указанного контингента прибыло из пенитенциарных учреждений. То, что я говорил раньше — свозят заключенных. С ними намного проще. РФ — неправовая страна. Не соблюдаются правовые нормы по отношению к населению. Еще раз напомню слова Евгения Пригожина, как он зекам говорил — «тот, кто хочет — будет воевать вместе с нами, кто не хочет — мы их расстреляем». Вот по такому принципу они и действуют.

Мы наблюдаем перемещение российских войск на территорию Беларуси. Генштаб Украины дает такую информацию: угроза вторжения из Беларуси может значительно возрасти весной.

Я ранее говорил, что это может произойти к концу года. Но Генштаб утверждает, что до конца года враг не сможет накопить достаточно сил и средств для повторного наступления, а весной такая угроза может значительно возрасти. По официальным данным нашего Генштаба, сейчас на территории Беларуси находится 10 тыс. мобилизованных военнослужащих РФ. На это количество прибыло до 170 танков, до 200-т ББМ (бронетранспортеры и боевые машины пехоты и десанта), до 100 минометов.

Вот такое вооружение. Это рабочая команда, которая будет готовить материальную базу для размещения большой группировки войск. Когда эта группировка начнет прибывать и какой характер она будет приобретать по ходу своего формирования на территории Беларуси — это мы с вами будем наблюдать. И, соответственно, будем готовиться для того, чтобы ее нивелировать.

Больше смотрите в видеоблоге Олега Жданова:

Оригинал

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Погляди НВ