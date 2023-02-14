Чего Украине ждать от Рамштайна и почему в России начинается большая турбулентность 14 февраля, 15:45

О Рамштайне и призыве США к своим гражданам покинуть РФ. Что происходит?

В Брюсселе началось девятое заседание в формате Rammstein. На этот раз подготовка к нему прошла не так помпезно, как в предыдущий раз, однако от этого оно не менее важное.

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Как обычно по традиции возглавляет делегацию Украины министр обороны, и главные вопросы повестки дня этой этого заседания в Рамштайне, следующие:

— Защита украинского неба, в том числе, через привлечение авиационной платформы — то есть боевой авиации западных стран.

— Развитие танковой коалиции;

— Формирование запасов прочности по боеприпасам. Это очень больная и требующая решения тема.

— Тренинговые программы для наших воинов. Я напомню, очень многие страны берут на обучение наших военнослужащих.

— Стабильность поддержки, логистика, обслуживание, ремонт, практическая реализация военного Шенгена. Видите, даже такой получился термин — военный Шенген. Это, я так понимаю, объединяет те страны, которые не просто передают нам оружие, но и берут его на обслуживание.

Так что, по заявлению министра обороны Украины, есть оптимизм. Он провел ряд переговоров с партнерами накануне саммита и их вовлеченность, поддержка дают основания для оптимизма. То есть, вопрос авиации и ракет может быть решен в ходе этого Рамштайна.

Мы на пороге больших событий внутри РФ

Но не ожидайте сенсации после его окончания. Он продлится два дня — 14 и 15 февраля в Брюсселе в штаб-квартире НАТО. Я думаю, что даже если будут приняты какие-то ключевые вопросы, то о многих из них мы вряд ли с вами узнаем. Скорее всего, позже, постфактум, когда они будут уже выполняться.

В этом же ключе в канун Рамштайна генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сделал заявление о том, что Альянс может предоставить Украине современные боевые самолеты для самозащиты. В то же время, генсек отметил что союзники по НАТО не будут вмешиваться в войну, которую Россия развязала против Украины. Столтенберг заявил это на брифинге, и из его брифинга можно сделать следующую выжимку.

— Поставки военных самолетов в Украине будут обсуждаться во время встречи министров обороны стран членов НАТО. Я напомню, что как раз именно эти консультации на уровне министров обороны начнутся сразу после окончания конференции в формате Rammstein там же в Брюсселе. Там могут нам вот такой подарок и сделать.

— Снабжение авиацией не сделает североатлантический Альянс стороной конфликта. То есть, это обычные поставки оружия как любым другим странам.

— Пока самолеты не являются приоритетом, гораздо важнее поставка уже согласованной военной техники, в частности, бронетехники. То есть то, что сейчас поставляется, это у них в приоритете.

— Темпы поставок боеприпасов в Украину в разы превышает возможности их производства. Поэтому Альянс должен увеличить объемы производства чтобы их запасы не иссякали. Сейчас темпы поставок боеприпасов покрывают за счет запасов, и разница между производством и расходованием существенная. Поэтому, скорее всего, будут запускать производство снарядов.

— Украина и Россия находится на стадии «война логистики». Именно поэтому союзники должны как можно скорее отправить военную помощь Киеву. То есть на Западе это понимают. Теперь надо, чтобы они это быстро сделали.

Еще одна новость очень интересная. Посольство США в РФ призвало американцев немедленно уехать из страны. «Не въезжайте в Российскую Федерацию из-за непредсказуемых последствий вторжения российской армии в Украину, угрозы преследования и задержания граждан США сотрудниками местных служб безопасности ограничения полетов в Россию и из России», — говорится в сообщении американского посольства. Также указывается, что граждане США, проживающие или путешествующие в России, должны немедленно покинуть эту страну. Аналогичные сообщения посольство публиковало и ранее — в начале российско-украинской войны 5 марта 2022 года и в июле прошлого года — в период обострения боев на Донбассе. Но сейчас опять ожидается обострение, в том числе, в боевой обстановке.

И видите, ситуация усугубляется еще и внутриполитической конъюнктурой в Российской Федерации. Там как внутри начинается брожение в сторону двух извечных вопросов России — «Кто виноват?» и «Что делать?». Эти два вопроса наконец-то становятся во главу угла. За ними следует русский бунт бессмысленный и беспощадный. Так что ждем. Мы на пороге больших событий внутри РФ. Такой вывод, во всяком случае, можно сделать из общей обстановки, которая складывается в Кремле, особенно, между башнями Кремля, как мы раньше любили говорить, начинается большая турбулентность.

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