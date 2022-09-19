Олег Жданов

Олег Жданов

Полковник запаса ВСУ, военный эксперт

Новая вербовка и частные армии. На что делает ставку Путин

19 сентября, 21:06
Эксклюзив НВ
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Олег Жданов: Путин все больше делает ставку на нерегулярные добровольческие и марионеточные формирования войск (Фото:REUTERS)

Олег Жданов: Путин все больше делает ставку на нерегулярные добровольческие и марионеточные формирования войск (Фото:REUTERS)

Кампания формирования регионами РФ добровольческих батальонов провалена. Сейчас началась новая кампания по созданию каждым олигархом частной армии

На сегодняшний день ЧВК Вагнера и, в принципе, вооруженные силы Российской Федерации создали эдакий конвейер смерти. Потому что они набирают людей, подписывают контракты и бросают их на линию фронта. Ни о каком слаживании войск речи не идет. Первое слаживание войск начинается после четырех месяцев тщательной боевой подготовки. Она начинается с тщательной технической подготовки, затем слаживание на разных ступенях — от расчета до части. И только потом проведение тактико-специальных занятий и командно-штабных учений. Вот тогда считается, что подразделение слаженное.

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Если будет перерыв где-то на полгода, или на год, вот тогда ЧВК да и части ВС РФ смогут восстановить боеспособность до того состояния, в котором она у них должна сегодня быть. Но не раньше.

Аналитики американского Института изучения войны в своей новой сводке по итогам 18 сентября сообщили, что Путин все больше делает ставку на нерегулярные добровольческие и марионеточные формирования войск, а не на регулярные части и подразделения Вооруженных сил РФ. Поэтому в вопросе вербовки действует в обход российского высшего военного командования. Это уже действительно на грани фантастики, потому что у РФ нет двух армий для того, чтобы Путин мог полагаться на кого-то другого.

Кстати, тот же Институт изучения войны написал, что эти ЧВК на Донецком направлении просто убиваются о нашу оборону и несут бешеные потери. Но при этом продолжают наступать, руководствуясь принципом, что «приказ никто не отменял». Поэтому они идут и идут, и кладут людей. В отличие от обычных частей ВС РФ, частные компании заставляют этих контрактников все же идти в наступление. Контракт никто не отменял, подписал — деньги получаешь, пожалуйста, шуруй в наступление, пока тебя не убьют или не ранят.

Эти батальоны могут сыграть злую шутку с Путиным

Единственное, что можно здесь отметить, что вроде бы Путин поручил российским олигархам собрать частные компании. Каждый олигарх должен сформировать какое-то подразделение, что-то вроде ЧВК, и отправить ее на фронт. Видимо, этих добровольцев и имели в виду в Институте изучения войны.

Потому что тот проект с добровольческими батальонами, который звучал еще месяц назад (там их должно было быть аж 50). Но если 5 батальонов они собрали, это хорошо. Кампания была провалена и этих добровольческих батальонов мы так и не увидели. Сейчас началась новая кампания по созданию каждым олигархом частной армии.

Я тогда говорил, что эти добровольческие батальоны могут сыграть злую шутку с Путиным в том смысле, что их могут присвоить местные советы и использовать по собственному усмотрению. Тем не менее, это мотивированные люди, хотя в большинстве материально, но идеологически они должны более или менее быть подкованы, чтобы идти на эту войну. А тут сейчас олигархи, которым позволят сформировать эти частные компании, соответственно Минобороны РФ даст им оружие, и я не уверен, что все олигархи отдадут эти армии на фронт. Может, их оставят для себя? И будут решать свои, коммерческие вопросы?

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Теги:   Владимир Путин Олигархи Российская армия Добровольческий батальон Частная военная компания Вагнера ЧВК Война России против Украины Олег Жданов

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