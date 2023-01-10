Россияне спишут на это все. Что происходит вокруг Соледара и к чему армия РФ готовится в Беларуси 10 января, 17:08 Эксклюзив NV

Мы просто должны быть к этому готовы

Россия и Беларусь будут проводить совместные лётно-тактические учения с 16 января по 1 февраля. Я думаю, что главная цель этих учений — держать нас в напряжении и, попросту говоря, мотать нам нервы. Они хотят провести эти учения в рамках создания сил безопасности Союзного государства. Так они мотивируют это. Но на самом деле думаю, что будет для нас опасность с каждым вылетом и поднятием в воздух этих самолетов. Особенно, если там будут участвовать самолеты, способные нести ракетное вооружение — что-то вроде того же комплекса Кинжал. Или, возможно, будут вовлечены самолеты типа Ту-22М3 — это стратегические бомбардировщики, которые могут нести ракеты типа Х-22. Угроза существует, на мой взгляд, одинаковая: применение сухопутных войск, применение авиации.

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Нет никакой гарантии, что завтра та разбросанная почти вдоль всей нашей границы бригада российских Искандеров не начнет ракетные пуски вглубь нашей территории, на расстояние до 500 километров. Нет никакой гарантии, что поднимающийся в воздух самолет МиГ-31 не произведет пуск ракетой Кинжал. Мы просто должны быть готовы к этому. И когда эта техника начинает двигаться, мы объявляем воздушную тревогу.

Однако то, что авиация больше угрожает, чем сухопутные войска, я бы не сказал. Я бы сказал, что есть общая угроза применения российских войск с территории и воздушного пространства Республики Беларусь.

Нашей противовоздушной, противоракетной обороне нечего противопоставить ракете Кинжал. Хотя у нас есть комплексы NASAMS и IRIS-T — они могут бороться с ракетами, в том числе баллистическими. Вероятность их поражения очень низка у этих комплексов. Но с появлением у нас комплекса Patriot вероятность сбивания или защиты от сверхзвуковых баллистических ракет типа Кинжал будет увеличиваться. Но сегодня фактически нечем отбивать.

Они представят это как взятие Берлина

Очень тяжелая ситуация под Соледаром. Уже есть официальная информация от Оперативного командования Восток, что командирам на местах переданы соответствующие резервы и необходимое количество средств для усиления обороны наших войск. Генеральный штаб действительно оказывает помощь и старается как можно больше усилить нашу оборону в этих городах. Действительно, они не имеют оперативного значения. Тем более, за городом Бахмут готова уже новая линия обороны, которая в своем составе еще имеет естественную преграду — Донецкий канал. И мы можем просто отойти на этот рубеж и занять оборону.

Но, по моему мнению, здесь уже ситуация более политическая, чем военная. Российская Федерация хочет получить хоть какое-нибудь преимущество для того, чтобы поднять боевой дух своей армии и патриотические настроения в российском обществе. Чтобы поощрять население для дальнейшего участия в войне против Украины. Для нас это очень важно в том смысле, чтобы не дать им этого сделать, чтобы подавлять как можно больше и российскую армию, и российское общество. В том смысле, что они не способны сегодня вести наступательные операции.

Хотя один населенный пункт взят российскими войсками — они на него спишут все. Они представят это как взятие Берлина в очередной раз и спишут на него все потери, как в технике, так и в личном составе. Скажут, что деды воевали, вот и мы воюем. Они умирали и мы умираем, но мы побеждаем". Вот этого, на мой взгляд, нельзя допустить, чтобы у них была такая возможность.

Представители Сил специальных операций говорили о том, что россияне могут взорвать дамбу Сватовского водохранилища, чтобы замедлить продвижение ВСУ на северной Луганщине. Такой прорыв может просто на несколько суток отсрочить мероприятия, которые Вооруженные силы Украины пытаются сейчас там совершать. Там не такое большое водохранилище и сход воды, по разным оценкам, может произойти через несколько суток — максимум — через пять суток она сойдет. А если учесть морозы… С каждым днем количество воды, которое может быть сброшено в результате подрыва дамбы, уменьшается. Потому что водохранилище промерзает. И вода, которая будет разливаться, будет тоже промерзать или замерзать на поверхности земли.

Поэтому думаю, что это будет просто задержка для Вооруженных сил Украины — подождать, пока вода пройдет, а затем продолжить выполнять боевые задания.

Стратегическое значение Кинбурнской косы — это вход в Днепровский лиман. Тот, кто будет владеть косой, будет контролировать все судоходство из Черного моря в Днепр и из Днепра в Черное море. Поэтому она имеет огромное значение, с одной стороны. У Российской Федерации есть преимущество — они по суше могут добираться туда. А нам нужно переправляться через Днепровский лиман или реку Днепр обходить, для нас это проблема. Но можно считать, что первый этап операции удачный. Почему? На сегодняшний день там нет постоянного гарнизона российских войск, нет позиции российской артиллерии. Они могут там действовать силами специальных операций, которые делаем, кстати, и мы постоянно. И поэтому там идет война спецназов на данный момент. Но очень важно, что там нет постоянного гарнизона и нет постоянного контроля российской стороны.

За первую неделю этого 2023 года есть много хороших новостей от наших партнеров. США предоставят нам БМП Bradley. От Германии, кажется, мы наконец-то получаем БМП Marder. Франция пообещала колесные танки. Греция готова отказаться от БМП Marder в интересах Украины. Но перелом в том, каким образом мыслят наши западные партнеры по вооружению для Украины, прошел немного раньше. Осенью я еще говорил, что ставки сделаны, ставок больше нет. Все уже определились: кто с какой стороны баррикады находится. А сейчас они понимают, что, выбрав нашу сторону баррикады, выбрав светлую сторону, нужно не просто лозунгами поддерживать Украину, а нужно предоставлять конкретное вооружение, которое будет способствовать выполнению поставленных задач в этой войне. Теперь же они являются нашими партнерами, которые зависят от исхода этой войны. И поэтому прямая зависимость от этих результатов побуждает их уже не просто менять свое понимание этой ситуации, но и побуждает к конкретным действиям — уже не единичным, а масштабным.

Рейтинг армий мира опубликовали аналитики компании Global Firepower. Украина повысила свой рейтинг — сейчас она на 15 месте. И остается на втором месте армия Российской Федерации. Почему? Потому что методика так рассчитывается. Там учитывается количество ядерных боевых зарядов, а ядерный арсенал Российской Федерации не поменялся. Триада ядерная как существовала, так она существует, не убавилась. Также боевой опыт там учитывается. Не учитывается, проигрывает ли страна в войне или не проигрывает. Главное, что она участвует и ее войска имеют боевой опыт.

Такие основные критерии, в соответствии с применяемой методикой, оставляют Россию на втором месте по состоянию, численности, боевому опыту Вооруженных сил Российской Федерации. А у нас развертывание армии, начало перевооружения на западные образцы и (тоже) боевой опыт повлиял на то, что мы поднялись в рейтинге на 7 позиций.





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