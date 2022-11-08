Где лежит ключ от Херсона и чего за месяц в должности достиг в Украине Суровикин 8 ноября, 19:21 Эксклюзив НВ

Для россиян есть печальная новость

В Херсонской области остается около 40 тыс. российских военных. Да, была ротация: кого-то вывели, кто не имеет особого значения, типа бойцов Росгвардии, а кого-то и завели туда. Это, в частности, десантники и новомобилизованные для пополнения личного состава. Плюс готовится провокация. Российские спецназовцы и десантники переоденутся в гражданскую одежду для создания картинки — будто бы в Херсоне будут обороняться местные жители против ВСУ. На мой взгляд, это классическая ИПСО: они провоцируют ВСУ на переход в наступление, имея мощную наиболее боеспособную и многочисленную группировку вдоль всей линии фронта. Чтобы наше наступление провалилось и мы понесли очень большие потери.

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Поэтому и ведется эта сопроводительная информационная кампания по поводу того, что они не сегодня-завтра покидают Херсон. И жест доброй воли, и что они только не упоминали.

Я думаю, что там будут ожесточенные бои.