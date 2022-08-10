Перегруппировка войск. Что сейчас происходит на Донбассе 10 августа, 16:03 Эксклюзив НВ

Мы стараемся перехватить ход войны в плане навязывания боевых действий, стараемся российской армии навязать нашу войну, и нам понемногу это удается

Вот видите, мы заставили российские войска, почти при отсутствии резервов из Российской Федерации, произвести самую масштабную перегруппировку после отступления от Киева. И они перегруппировались, переток войск осуществили на юг Украины.

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Российский генштаб, по моему мнению, приступил к имитации массированной наступательной операции на востоке Украины, чтобы заставить передислоцировать наши войска с юга на восток. Здесь идет очень большая игра в масштабах всей группировки войск, кто кого перетянет, переиграет. Пока мы переигрываем, у нас есть все шансы заставить Российскую Федерацию или сесть на юге в глухую оборону, или начать наступательную операцию на херсонском или криворожском направлении. Я так понимаю, это наш замысел.

Что я имею в виду, говоря об имитации крупных наступательных действий на востоке?

Всеми силами противник пытается создать иллюзию массированного наступления. При отсутствии достаточного количества резервов, притом, что, кстати, в последние двое суток мы уже наблюдаем на бахмутском направлении такую нехватку личного состава, что они на штурмовые действия наших позиций посылают диверсионные группы. То есть уже не батальонно-тактические группы штурмуют наши позиции, переходят в атаку, а диверсионные группы, которые мы обнаруживаем и уничтожаем, несут потери. Но они упорно идут в наступление на наши позиции, чтобы создать иллюзию массированного наступления, чтобы мы срочно начали перебрасывать свои резервы на восточное направление, артиллерию на восточное направление, авиацию на восточное направление. А потом они выберут, где будет слабее, и там ударят сами.

В рядах российской армии обострились межнациональные конфликты

Тут следует заметить, что в рядах российской армии обострились межнациональные конфликты. Примеров тому все больше. У россиян, считающих себя этническими россиянами, хотя таковыми они могут и не быть, есть одна особенность. Они ставят себя выше не только по национальному или этническому признаку, они пытаются продвигать идею, что они высшая раса, старший брат для всех других народов, и все остальные народы должны им подчиняться. А это уже нацизм.

Нам это играет на пользу, потому что это деморализует личный состав и разваливает дисциплину в армии. Сегодня они конфликтуют между собой, завтра откажутся вести боевые действия в одном окопе, послезавтра перестреляют либо друг друга, либо сдерживающих их в этих окопах командиров и уйдут оттуда. Это очень хорошо, особенно сейчас, когда командованию Российской Федерации приходится делать сводные батальонно-тактические группы, из остатков нескольких батальонно-тактических групп они сводят в одну для того, чтобы восстановить боеспособность. А там оказываются люди разных национальностей, из разных подразделений, не знающие друг друга. И тут начинаются конфликты: кто где займет оборону, кто первым пойдет в наступление, кто вообще не пойдет в наступление и так далее. Критическим это станет тогда, когда будет носить массовый характер.

Полную версию интервью с Олегом Ждановым читайте здесь

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