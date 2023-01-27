Мы должны выстоять в ближайшие месяцы 27 января, 12:37 Эксклюзив NV

Почему на Западе заговорили о двух-трех неделях, которые определят ход войны

Ближайшее время вряд ли будет решающим. Я бы все-таки остановился на том, что ближайшие месяцы будут для Украины решающими, о чем первым сказал президент Польши Анджей Дуда.

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Дело в том, что на сегодняшний день РФ пытается возобновить наступление на восточном направлении — на Донбассе. И это будет самым решающим. Россияне сейчас собрали волну мобилизации, начинают и вторую волну понемногу, но пока еще не в полном объеме и не масштабно. И от этого сражения будет зависеть, как дальше начнет развиваться война.

Если Россия будет иметь хотя бы частичный успех по захвату Донецкой и Луганской областей в пределах административных границ, это позволит Путину продать обществу подобное как победу. Кстати, есть информация из российских источников, что Путин вроде бы поставил дедлайн командующему объединенной группировкой сил России в Украине Валерию Герасимову и министру обороны Сергею Шойгу, когда восстанавливал их в руководстве операцией, чтобы до апреля они захватили Донецкую и Луганскую области в пределах административных границ. Если Россия будет иметь хотя бы частичный успех в этом, это позволит Путину продать обществу как победу. И тогда заставить российское общество пойти в военкомат, поднять вторую волну мобилизации и готовить армию для дальнейшего продвижения вглубь Украины и захвата нашего государства.

Просто конфликт перейдет в плоскость замороженного и затяжного

Если мы выстоим в этой оборонной операции и нанесем максимальный разгром российским войскам, тогда у нас есть шанс перейти в контрнаступление с целью освобождения наших территорий. Именно в ближайшие месяцы Россия будет пробовать возобновить наступление, поэтому все говорят, что это решающие месяцы и критические для Украины. У нас или победа, или поражение. Причем поражение не окончательное, а просто конфликт перейдет в плоскость замороженного и затяжного, Путин получит какие-то преимущества, будет формировать новейшую армию, потом будет какой-то перерыв, и через некоторое время он возобновит наступление.

Что касается возможного наступления из Беларуси: я так понимаю, что не совсем им удалось с первой волной мобилизации или недостаточно они отмобилизовали для того, чтобы осуществить все свои планы. Сегодня мы уже имеем информацию, что из Беларуси они выводят свои войска и перебрасывают их на Донбасс. Не будет никаких других направлений. Скорее всего, основное направление будет в Донецкой области, а вспомогательное направление может быть в Запорожской области — и то, если России хватит ресурса, особенно боеприпасов к артиллерии, тяжелой техники и вооружений для войск. Потому что у них все уже становится дефицитом.

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