Китай, Россия, оружие. Чего ждать Украине в 2023 году 30 декабря, 20:13 Эксклюзив NV

Я думаю, что 2023 год станет для наших сил обороны годом контрнаступления

У нас есть все шансы и возможности для того, чтобы совершить контрнаступательные операции по освобождению наших территорий от российских оккупантов. Любое направление может стать перспективным для ВСУ. Наиболее перспективные, я считаю, это луганское и запорожское направления. Но если верить американскому Институту изучения войны, что российские войска выдыхаются на донецком направлении и у них нет уже резервов, то как только они остановят свое наступление, мы можем предпринять там контрнаступательные действия. Так что все три направления могут быть перспективными. Вопрос — какое из них выберет Генштаб ВСУ.

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Что касается новых видов оружия, в которых нуждается Украина, то, думаю, мы все получим в следующем году. Возможно не так быстро, как нам бы хотелось, но и западные танки типа Leopard могут появиться в рядах ВСУ, и оперативно-тактические ракеты типа ATACMS тоже могут появиться. Также я не исключаю, что мы до весны можем получить западную авиацию от наших партнеров. Это самолеты типа F-15 или F-16, управлять которыми, по крайней мере, готовятся наши пилоты еще с лета текущего года.

Вполне следует ожидать и мобилизованных, которые еще проходят обучение, и новой волны мобилизации в РФ. Здесь трудно спорить с главнокомандующим генералом Валерием Залужным в том смысле, что февраль-март — это более реальные сроки, когда РФ может выставить до 200 тыс. более или менее подготовленных военнослужащих. Единственный огромный вопрос, возникающий у меня — на чем они приедут — на грузовиках или на бронетехнике? Если на бронетехнике, то где они ее возьмут и какая это будет бронетехника? Вопрос личного состава, думаю, в России можно решить на сегодняшний день, а вот вопрос вооружения, особенно тяжелого вооружения для этих военнослужащих, по моему мнению, это очень большая проблема на РФ сейчас.

Статус-кво по отношению к Беларуси останется неизменным

Что касается угрозы из Беларуси, то, думаю, она сохранится на том же уровне, на котором она сегодня, а именно — маловероятном. Я не думаю, что Лукашенко внезапно изменит свое мнение. Я также не верю в то, что Путин найдет какие-то рычаги, что заставили бы Лукашенко отдать приказ вооруженным силам Беларуси вмешаться в эту войну на стороне РФ. Поэтому я думаю, что статус-кво по отношению к Беларуси останется неизменным.

Что касается ситуации на международной арене, все страны уже определились с позицией относительно нашей войны. И здесь мы просто можем ожидать либо они немного расшевелятся и начнут в больших объемах поставлять нам вооружение, либо конфликт будет затягиваться именно из-за недостатка тех видов вооружения, которые они нам поставляют. Для них это пропорциональная зависимость — сроки поставки вооружения и окончания войны. Если они в этом заинтересованы, то будут двигаться. Если нет, тогда будет сохраняться статус-кво и объемы будут такие, как они есть на сегодняшний день. Но в любом случае, я думаю, что все страны уже определились, и единственное, что может быть, это расширение формата Рамштайн в том смысле, что к нему присоединятся еще какие-то страны.

Что касается Китая, то, думаю, он будет решать в первую очередь собственные проблемы, а не наши и не российские. У них проблемы — Тайвань и внутренний финансовый кризис. Эти две проблемы будет пытаться решить Китай в следующем году.

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