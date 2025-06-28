Пока украинцы общаются на русском. Что делает Кремль

С нового учебного года Россия планирует исключить украинский язык из программ обучения начального, основного и среднего общего образования на оккупированных территориях.

До этого времени на территории оккупированных Россией районов Запорожской и Херсонской областей — территорий, где этническое большинство испокон веков составляют украинцы — родители еще могли выбрать украинский язык для обучения своих детей. И, кстати, известна статистика: в 2023 году в оккупированной части Запорожской области таких родителей было 46 процентов. Но теперь и такой опции больше не будет. Украинский язык на оккупированных украинских территориях окончательно маргинализируется, превращается в ненужный и даже опасный.

В то время, как в украинском обществе продолжаются дискуссии — когда некоторые наши соотечественники продолжают призывать не акцентировать внимание общества на языковых вопросах и убеждают, что это разъединяет украинцев, — Россия уверенно и методично всех объединяет. На русском языке. И, кстати, так было всегда.

И так было всегда

Именно Путин добился отмены нормы обязательного изучения языков народов России в школах национальных республик. А украинских школ на территории Российской Федерации нет еще со времен Голодомора на Кубани. Я очень хорошо помню, через какие круги ада пришлось пройти украинцам российской столицы, чтобы получить возможность открытия хотя бы воскресной школы для украинских детей. Конечно, сейчас ее уже нет, а организатор этой школы, пожилой человек, был вынужден после начала большой войны бежать из России под угрозой ареста.

И в этом — огромное цивилизационное различие между двумя враждующими государствами. Россия точно знает, что язык имеет значение. Она использует русский язык как инструмент русификации населения — где бы это население ни находилось. Она разбирает по кирпичикам национальную идентичность тех, кого покоряет, и затем использует их как пушечное мясо для покорения других народов. И она при этом защищает интересы русского языка там, где ему удалось закрепиться. Поэтому условие особого статуса русского языка было, есть и будет условием окончания российско-украинской войны со стороны Кремля. Даже не сомневайтесь.

А украинцы продолжают убеждать себя в том, что их идентичность может реализовываться, на каком бы языке они ни общались. Продолжают закладывать в головы своих детей русский язык. Продолжают обвинять тех, кто об этом говорит, в стремлении к дешевой популярности. И поэтому имеют все шансы выиграть битву — но проиграть войну. Так и остаться колонизированным народом, подпевающим тем, кто последовательно навязывает свой язык как цивилизационный «кинжал».

