Договорились ли Трамп и Си по российско-украинской войне

Главным образом — об очередном торговом перемирии. Точнее, договаривались команды за несколько дней до встречи лидеров, но договорились. Несколько слов о контексте и этих итогах:

Реклама

Поднятие ставок было умышленным и в рамках подготовки к встрече. Обе стороны, чем ближе было к встрече в Южной Корее, тем больше сигнализировали о готовности уступить. Китай — внедрением драконовского контроля за экспортом редкоземов, по которым США тотально зависимы от Китая. США — отказом от 100% пошлин на китайский импорт. Классическая схема «эскалация ради деэскалации» сработала с обеих сторон.

Так называемое торговое перемирие — всего на год. Предыдущее было на полгода и истекало 10 ноября. Для Трампа эти сроки могут быть вполне оправданными, к тому же они укладываются в «передышку», которая Трампу нужна для подготовки и результата на промежуточных выборах в Конгресс в следующем году. Для Китая год — это вообще не те категории, которыми они мыслят и планируют. Мгновение. Так что это действительно краткосрочная пауза, которая стратегию Пекина по завоеванию роли мирового гегемона никоим образом не меняет.

Си и Трампа устроил бы один вариант

По российско-украинской войне, как бы парадоксально это ни звучало, но и Си, и Трампа устроил бы один вариант — прекращение активных боевых действий вдоль линии разграничения. По разным причинам, конечно. Для Трампа — это будет своеобразной победой, потому что завершить войну полноценно он уже не надеется. Для Си — это стабилизация в Европе, с которой Китай пытается перезапустить отношения на фоне трамповского тяготения к изоляционизму, а также это позволило бы «законсервировать» Россию в состоянии зависимости от Китая по торговле, обороне, производству технологий надолго.

NOTA BENE: Но эту стабильность на линии фронта, если бы ее можно было достичь, тот же Китай использует для предложений так называемых small beautiful projects. Вам не послышалось и это не опечатка. Именно «маленькие прекрасные проекты» — это новая стратегия мягкой силы и инструмент участия Китая в восстановлении третьих стран после завершения боевых действий.

Из важного символического: если во время встречи Трампа и Путина на Аляске, это Украина и «большая» Европа боялись стать третьими лишними в этой «сделке», то сейчас третьим лишним, который явно не дотягивает до лиги «больших игроков», чувствует себя Москва. И это хорошо. Китай оказывает России поддержку, но его интересы не равны и не тождественны интересам Кремля и Путина, в частности.

Давайте внимательно следить, не договорятся ли Китай и США об ослаблении/отдельных условиях для китайских покупателей российской нефти. Уже сейчас несколько государственных нефтяных компаний Китая приостановили закупки у Роснефти и Лукойла — это прямо связано с нежеланием попасть под санкции. Но давайте следить, не распространится ли торговое перемирие на нефтяную отрасль, по которой последний удар американских и европейских санкций выглядит амбициозно.

Если подытожить: эта встреча, торговое противостояние и повышение ставок, которые ей предшествовали, — это лишь верхушка айсберга. Борьба за первенство, за влияние и роль гегемона для Китая продолжается. Для Трампа — в меньшей степени и в другой форме. И это — слабое место США, потому что можно оказаться спортсменом, который вдруг обнаружил, что поиграл, потому что не вовремя опомнился, что команда «старт» уже прозвучала.

Оригинал

Текст публикуется с разрешения автора