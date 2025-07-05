Тридцатилетний «отдых от истории» Европы закончился падением обороны Мариуполя и массой российской бронетехники, которая тридцатимильными колоннами пошла из Беларуси на Киев

Это обнажило континент, чьи запасы бронетехники и парки артиллерии сократились вдвое, в то время как альянс НАТО формально «увеличился» на пятнадцать членов.

По сравнению с 1990 годом, сегодня НАТО — даже после присоединения пятнадцати новых членов — имеет на 35% меньше солдат, на 65% меньше танков и на 55% меньше артиллерийских стволов. Это суровый урок: сдерживание атрофируется, когда ослабевают силы и средства. Между тем внутренняя турбулентность США — бюджетные ограничения, противоречивые течения «Америка превыше всего» и избирательные циклы — ставят под сомнение устойчивость расширенного сдерживания, как обычных, так и ядерных сил.

Наступательно-оборонительная автономия для Европы