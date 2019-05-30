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Игорь Гуменный

собственник UBC Group, член совета директоров Союза украинских предпринимателей

Окно возможностей. Что нужно Украине?

Сегодня, 13:07
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Страна должна действовать как предприниматель

Если мы просто будем следовать советам The World Bank, то будем расти на 3.4% в 2020 и на 3.8% в 2021. Этого мало. Для успеха нужен рост минимум 7-8%. Страна должна действовать как предприниматель.

Безусловно, реформы, прописанные World Bank, – это гигиена. Но этого мало, нужно больше, нужны амбициозные действия и решения новой власти для двукратного роста.

Не просто реформы по рецепту ВБ или МВФ, а созданная государством питательная среда для ведения бизнеса. Режим ведения бизнеса должен быть ощутимо лучшим, чем в Западной Европе. Тогда к нам потекут инвестиции.

А рецепт от МБ это в лучшем случае рост на 3-4%. «Щоб прискорити економічне зростання, Україні потрібен швидкий прогрес у реалізації ключових структурних реформ, – зазначила Сату Кахконен, директор Світового банку у справах Білорусі, Молдови та України. – Це означає створення ринку земель сільськогосподарського призначення, розділення природних монополій в енергетичному секторі, посилення врядування у державних банках, досягнення прогресу в боротьбі з корупцією та забезпечення фінансової стабільності».

У нас самое низкое место среди стран бывшего СССР

Украина постоянно в окне возможностей, хотя в рейтинге конкурентоспособности стран, занимает 54-е место из 63-х стран, для которых производились расчеты.

У нас самое низкое место среди стран бывшего СССР.
Правда, по сравнению с минувшим годом страна поднялась на пять позиций.

На все это смотреть нужно как на возможность. Это хорошие стартовые возможности.

Все, что нужно: реформы и слаженные действия украинской политической элиты. С такой низкой базой у нас все возможности стать лидерами по темпам роста.

Дополнительная мотивация – позиции наших ближайших соседей: РФ заняла 45-е место, такое же, как и годом ранее. Польша — 34-е (-4). 

Из стран бывшего СССР самое высокое место — у Литвы, 29-я строчка (+3).

P.S. В рейтинге Doing Business-2019 Украина также поднялась на пять позиций и заняла такое же неприглядное 71 место.

Текст опубликован с разрешения автора

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Теги:   МВФ Экономика Бизнес

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