Процесс пошел. Зачем Макрон говорит с Путиным 6 декабря, 13:03 Эксклюзив НВ На Западе пытаются держать связь с Путиным, чтобы понимать, что происходит в его голове (Фото:REUTERS)

Меня сейчас спрашивают, что означают эти заявления президента Франции Эммануэля Макрона о гарантиях безопасности для РФ, чтобы она села за стол переговоров?

Я уверен, что за стол переговоров она не сядет, пока ее туда не посадят. Но я не думаю, что в таком случае это можно назвать переговорами. С террористами не о чем говорить. Им нужно выдвигать ультиматумы, которые они должны принимать и подписывать или быть уничтоженными. Вот собственно и есть формат этих «переговоров», о которых почему-то говорят на Западе.

Видео дня

Ну, некоторые говорят почему-то о том, что это — определенные на Западе люди, которые должны поддерживать какой-то контакт с этими обезумевшими кремлевскими руководителями. Безусловно, возможен такой вариант. Действительно, приводят слова Макрона, мол, когда я общаюсь с Путиным, это худшие часы моей жизни. Думаю, в этом ему можно поверить.

Хотя почему-то мне кажется, что здесь больше той традиционной западной псевдолиберальной толерантности, которая, на самом деле, приводит ко всему тому, что мы имеем сегодня.

Ведь если бы реакция Запада еще в 2008 году, а перед этим еще в Чечне в 1995 году, а затем и в 2000 годах на российскую агрессию была другой, уже не говоря о 2014 году, то, думаю, до сегодняшних ужасов мы бы не дожили.

Начались процессы создания трибунала над путинским режимом

Начались процессы создания трибунала над путинским режимом. То, что россияне совершили в Украине, является абсолютно понятными преступлениями против человечности. И тут безотносительно — говорят ли что-то Макрон и Шольц — это уже свершившиеся факты, которые собраны. И прокуратура любой страны, даже если это не будет специальный международный трибунал, может возбудить уголовное дело по факту. Поэтому эти два параллельных направления друг другу не мешают.

То, что трибунал будет создан — я в этом почти не сомневаюсь. Вопрос только в том — когда.

Сейчас идут серьезные переговоры между юристами с одной простой целью — сделать так, чтобы создание такого трибунала не стало прецедентом и чтобы сама идея создания международных трибуналов не была девальвирована. Это верно. Потому что завтра Россия вместе с Китаем или Северной Кореей создаст свой трибунал и это превратится прямо в кощунство. Нужно отрабатывать такие принципы создания этого трибунала, таковы его характеристики, почему он создается, чтобы его не могли повторить те же авторитарные режимы.

Я думаю, что этот процесс уже вышел на завершающую стадию, и это вопрос месяцев, явно не лет.

Это одно направление. А второй — эти постоянные попытки или желание держать связь с Путиным, это способ хотя бы так узнавать, что происходит в его голове. Потому что у нас нет другого термометра, который может измерить эту температуру, может там уже за 39. И тот же Макрон после очередного контакта скажет своим друзьям, что там надо уже давать не антибиотики, а уже отрезать голову, потому что дальше такое терпеть нельзя. Все может быть. Мы можем здесь только предположить.

Поэтому я думаю, что эти два параллельных процесса будут продолжаться. Хотя, скажу, что сейчас все условия перемирия в руках наших ВСУ. И дай Бог, чтобы он их оберегал. Чтобы он давал им силы и вдохновение. А мы должны каждый, кто сегодня в тылу, делать все от нас зависящее, чтобы помочь хоть в чем-то.

Полную версию интервью с Владимиром Огрызко слушайте на Радио НВ: