О чем говорит визит генсека НАТО в Украину 21 апреля, 17:50 NV Премиум

К нам впервые с начала войны прибыл генсек НАТО Йенс Столтенберг

Сигнал от этого визита есть, в принципе, положительный и тенденция вырисовывается действительно более или менее положительно. Хотя тут же сразу скажу — это совсем не значит, что все будет идти очень гладко и быстро, как нам того хотелось. К сожалению, сила инерции у некоторых наших партнеров остается достаточно большой, и ее надо будет преодолевать. Но, опять же, тенденция, на мой взгляд, положительная. Это значит, что в Альянсе все больше и больше склоняются к той позиции, о которой мы им говорили уже десятилетие: Россия — это враг. Они это боятся говорить откровенно, говорят, что это соперник, что это вызов, но от смены слов суть не меняется и с этим врагом нужно соответствующим образом себя вести.

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Мы — украинцы — как страна, которая доказала всему миру, что мы готовы, умеем и можем бить этого врага, для стран НАТО не проблема, а чрезвычайно важное достижение. Это пока, к сожалению, не стало стопроцентным пониманием всех членов Альянса. Кто-то продолжает думать — а вдруг что-нибудь произойдет, если Украина станет членом Альянса. Но с этим " вдруг что-нибудь произойдет" надо наконец нашим западным партнерам прощаться. Украина укрепит Североатлантический союз. Украина сделает его, так сказать, ну почти завершенным.

Почему «почти»? Потому что думаю, что на этом его расширение не закончится. У нас есть и другие страны, желающие присоединиться, в частности, Грузия. Потому думаю, что здесь процесс на этом не закончится. Но ключевым элементом построения новой архитектуры как европейской, так, возможно, и глобальной безопасности будет участие Украины в альянсе, и это мы должны довести до сознания всех наших натовских партнеров.

Модель уже отработана в Финляндии и Швеции

Гадание, конечно, это не очень благодарное дело, но я думаю, что мы, к сожалению, в Вильнюсе слишком больших продвижений вперед не получим. И нам не нужно уже сейчас строить какие-то завышенные планы, потому что для всех абсолютно понятно, что Украина не может стать членом Альянса, пока идет война, пока Украина и Запад не победят Россию. Поэтому сказать, что в июле мы получим по прямому приглашению «завтра давайте начинаем переговоры о вступлении», думаю это было бы ну несколько наивным.

Другое дело, что в Вильнюсе страны Альянса (если бы они смотрели на ситуацию перспективно и не прятали голову в песок, некоторые, по меньшей мере, из них), то должно было быть сделано очень четкое заявление о том, что Украина является страной, стоящей на пороге вступления в Альянс, и от Украины и Альянса зависит, насколько быстро мы пройдем этот последний этап вместе. Альянс должен обеспечить Украину всем необходимым для того, чтобы максимально быстро победить российскую агрессию и перейти после этого к практическим шагам, которые в короткой перспективе приведут ко вступлению.

Так найдутся и в тех странах поддерживающие нас голоса, которые скажут, что в Украине не все в порядке с правовой системой или с борьбой с коррупцией (все последние примеры дают им карты в руки). Но коррупция так же и в США, и в Германии, и во Франции, и в Италии и где угодно, вопрос только в том, как на это смотреть — как на причину отказать, или как на способ преодолеть проблему совместными усилиями, если конечно и украинские власти у нас будут смотреть не сквозь пальцы, а так, как нужно. Но повторяю: в первую очередь мы должны будем добиться победы над рашизмом. Если это произойдет, тогда все остальное будет идти гораздо проще и быстрее. Да, есть страны, которые будут нас блокировать, но ни одна страна из членов Альянса не захочет оставаться в одиночестве в такой изоляции, когда все за и одна, которая против. Роль бабы-яги не всегда приятна.

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Многие на Западе занимаются тем, что называется принимать желаемое за действительное. Ну давайте помечтаем и придумаем что-то такое, чего на самом деле нет. Нет международного права, знаете, где-нибудь посередине. Есть либо территориальная целостность, либо ее нет, есть либо признание незыблемыми границ в послевоенной Европе либо такового нет. От гибридности нужно наконец-то отказываться. Поэтому пусть там некоторые рисуют какие-то проекты, рассказывают о компромиссах, по которым Крым не будет включен в действие 5-й статьи НАТО, — вопрос, в котором компромиссов быть не может. Это либо признал, что агрессор имеет право нападать и забрать чужую территорию, либо нет.

Мы должны очень четко и ясно говорить, что модель уже отработана в Финляндии и Швеции, когда США, Британия дали этим странам гарантии, мало чем отличающиеся от гарантий 5-й статьи. Не надо ничего придумывать, не надо рисовать замки в воздухе и придумывать какие-то формулы, которые на самом деле будут недейственными. Действует только одно — ты нападаешь на меня, на тебя нападает мой союзник. Здесь логика максимально проста.

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