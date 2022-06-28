Сложная осень для Путина 28 июня, 21:20 Эксклюзив НВ

Осень будет очень сложной для российской экономики, а значит всего остального, что с этим связано

Начну с того, что обещания G7 по поводу бессрочной поддержки Украины — это очень важное политическое заявление. Потому что здесь главное слово — бессрочный. Это означает, что, несмотря на все шатания, которые мы наблюдаем в позициях некоторых стран, общеколлективный Запад будет помогать нам всем тем, чем нужно и сколько нужно. И это ключевой месседж, который мы слышим из этого саммита, и я думаю, что это как раз и вдохновляет нас на продолжение борьбы, потому что мы не одни, мы вместе со всем цивилизованным миром.

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Появилось предположение, мол, канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франции Эмманюэля Макрона «убедили англосаксы». Считаю, что действительно их убедили те вещи, которые они увидели, когда побывали в Украине. Эмоциональное влияние на всех западных лидеров, которые бывают там, где побывали совсем недавно российские бандиты, оказывает на них очень серьезное влияние. И если вы вспомните, как резко поменялась позиция Еврокомиссии после того, как Урсула фон Дер Ляйен побывала в Буче. То же происходит с Макроном, Шольцем. Ибо при всей толстокожести многих западных политиков они все же остаются людьми. И когда видят результаты злодеяний русской орды, то у них не может не меняться позиция. А в отношении англосаксов здесь есть правда в том, что они распределили роли, и каждый из руководителей, Джонсон или Байден, еще дополнительно объяснили и Макрону, и Шольцу, что та линия, которая так или иначе вытекает из тех или иных заявлений этих лидеров. о том, что нужно искать компромиссы, не надо унижать Россию, и другой политический бред, ее надо забывать, а переходить к тому, что нужно давать больше оружия. И эти западные лидеры прекрасно понимают, что даже отдельные поставки очень небольших партий оружия действительно ситуацию не изменят. Надо переходить к более мощным, серьезным шагам, которые наконец-то и положат конец этой войне.

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