Устранение Путина. Какой сигнал посылают из России Западу 13 сентября, 20:59 Эксклюзив НВ Владимир Огрызко: Путин пребывает сейчас в состоянии абсолютной оторванности от реальности (Фото:REUTERS)

Ключевой вопрос — какую логику действий выберет коллективный Запад

Идет уже самоуничтожение путинского режима. И они, видимо, уже не могут понять, что такой политикой ускоряют собственный конец. Люди здравомыслящие, которые способны адекватно оценивать ситуацию, они в определенный момент остановились бы и, по меньшей мере, предложили бы какие-то варианты. А если нам предлагают вариант капитуляции на условиях России — значит, логики у режима очень мало.

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На прошлой неделе депутаты сразу двух органов местного самоуправления РФ — в Москве и Санкт-Петербурге — обнародовали официальные заявления с призывом к отставке российского диктатора Владимира Путина. А 12 сентября к ним присоединились коллеги из других округов.

Мне кажется, что эту ситуацию следует рассматривать как такую, что определенные силы, которые уже видят начало конца, через таких депутатов, активистов, журналистов начинают подавать сигналы на Запад. Мол, мы готовы к тому, чтобы начать процесс отстранения этого режима от власти.

А там дальше будем договариваться на, скорее всего, ваших условиях. Поскольку после того, что ВСУ их поставят на паузу в прямом понимании этого слова, там требовать уже чего-то будет практически невозможно.

То есть мне кажется, через такие вещи определенные силы дают на Запад прямые сигналы — давайте думать, что будет уже после Путина. А там и будем искать компромиссы только для того, чтобы сохранить либо эту Россию в нынешнем виде, либо хотя бы ее обломки, но так, чтобы мы, любимые, не сильно пострадали.

Не патриотам-шовинистам решать, что будет с РФ

Не патриотам-шовинистам, занимающимся умничанием в российских пабликах, решать то, что будет с РФ. Там есть мощные финансово-экономические группы, прекрасно понимающие перспективу, если власть, не доведи господи, окажется в руках этих патриотов. Это будет стопроцентный процесс крушения. Поэтому эти группы будут договариваться на экономических интересах, чтобы спасти себя и свои состояния от тотального развала, потому что он уже пошел, и они это чувствуют.

Поэтому, думаю, там будет комбинация интересов какой-то силовой и экономической части, которые найдут возможность помириться, отступить, лишь бы только не довести Россию до тотального краха.

И тут ключевой вопрос — какую логику действий выберет коллективный Запад. Позволит ли он, чтобы это все было спущено на полутормозах и доведено до того, что потом Россия снова начнет подниматься. Или возобладает та линия, когда доведут ее до экономического краха и, соответственно, неспособности угрожать соседям.

И что же Путин? Мне кажется, что он пребывает сейчас в состоянии абсолютной оторванности от реальности. При таких обстоятельствах люди в здравом уме начинали бы делать практические разумные вещи. Ситуация с психикой у Путина сложная. Или его уже ведут и не дают нормальной информации о том, что происходит, для того, чтобы загнать уже в абсолютный тупик и затем воспользоваться этим, показать, что он неадекватен, его надо менять. Такой вариант исключать нельзя. Или он просто настолько уже сконцентрировал власть в одних руках, что все то, что ему доносят, Путин не воспринимает. Если он на себе замыкает руководство операциями, в которых он ни черта не понимает, это значит, что там действительно уже клиника.

Полную версию интервью с Владимиром Огрызко смотрите на Радио НВ:

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