С Путиным уже никто говорить не будет. Что это значит? 6 сентября, 16:40 Эксклюзив НВ Владимир Огрызко: Путин превратился в изгоя, и это — не только мое мнение (Фото:REUTERS)

Царь, который проигрывает, уже не царь

Что касается намеков Кремля о готовности к переговорам с Киевом, скажу: лучшая переговорная позиция у Украины будет только тогда, когда ВСУ заставят врага убраться с нашей территории. Но и тогда о переговорах, каким образом Украина будет отвечать на прихоти Москвы, говорить не придется. Мы тогда уже будем выдвигать свои требования. А они очевидны: Россия должна компенсировать нанесенный нам материальный ущерб, руководство этой страны должно предстать перед международным трибуналом и быть наказанным, как и непосредственные исполнители геноцидной политики России в отношении Украины. А то, что будет дальше с московским государством, — вопрос будущего. Мы будем обсуждать это не с россиянами, а с нашими партнерами.

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С самим Путиным уже никто не будет говорить. Путин превратился в изгоя, и это — не только мое мнение. Кстати, я очень сомневаюсь, что он улетит на встречу руководителей стран большой двадцатки на Бали в ноябре. Во-первых, Путин больше всего опасается за свою безопасность. А во-вторых, я не представляю, что с ним за один стол сядет кто-то из лидеров стран цивилизованного мира.

Думаю, что политическая карьера Путина уже подходит к концу. А с политической, и физическая жизнь, потому что в России по-другому не бывает. Царь, который проигрывает, уже не царь. Поэтому нам нужно думать о шагах после Путина, когда Россия встанет перед выбором: либо продолжать оставаться империей и окончательно и безвозвратно развалиться, либо попробовать (хотя мне кажется, что это малореалистично) немножко натянуть на себя покрывало демократизации. Однако россияне воспитаны не на либеральных традициях, а на рабских, так что в очень незначительной исторической перспективе РФ перестанет существовать в той форме, в которой она существует сегодня.

РФ перестанет существовать в той форме, в которой существует сегодня

Нынешний российский режим уже настолько далеко зашел, что возвращаться ему будет практически невозможно. Поэтому нам нужно думать не о каких-то переговорах с Москвой (хотя любая война заканчивается переговорами о мире), а об акте капитуляции России не только перед Украиной, но и перед всем цивилизованным миром. Там должны быть обозначены все шаги, которые цивилизованный мир сделает, чтобы больше на карте мира этой недоимперии не существовало.

Сегодня должность премьер-министра Великобритании заняла Лиз Трасс. Прежде всего, мы должны поблагодарить Бориса Джонсона за его лидерство (это слово, которое на Западе любят употреблять, здесь больше всего уместно). Он продемонстрировал, что является настоящим лидером современного Западного мира, своей очевидной яркой, бескомпромиссной политикой по отношению к РФ, ее агрессии и помощи Украине само собой. Будет ли Лиз Трасс идти по этому пути? Мне кажется, что не только будет, а в определенной степени превзойдет достижения Бориса Джонсона. Думаю, мы скоро увидим его в интересной новой ипостаси. А Лиз Трасс, думаю, продолжит курс Маргарет Тэтчер. Будет новой второй железной леди. И покажет России «кузькину мать».

Ну, а в отношении Украины разговора быть не может: наши особые сотрудничество, дружба и партнерство будут только укрепляться, в этом у меня нет никакого сомнения.

Полную версию интервью с Владимиром Огрызко смотрите на Радио НВ:

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