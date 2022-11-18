Почему Запад настойчиво подталкивает Украину к формуле поиска согласия с Россией 18 ноября, 06:10 Эксклюзив НВ

Речь идет, скорее всего, о замене верхушки режима

В эти дни ничего удивительного не происходит. Потому что ждать, что Россия прекратит свои преступления, — наивно. Она будет их продолжать до последнего своего дыхания, и нам, к сожалению, нужно иметь только терпение, соответствующее оружие и его эффективно применять.

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А нам деликатно, но настойчиво хотят навязать другую позицию наши партнеры, которые считают, что есть основания для того, чтобы все-таки формулу взаимопонимания с Россией искать и находить. Вот поэтому и происходит вся эта челночная дипломатия, когда приезжает советник президента США Джейк Салливан, затем глава ЦРУ Уильям Бернс, потом что-то вдруг довольно нехарактерное начинает говорить генерал Марк Милли, появляются заявления Эрдогана или Макрона. Это все укладывается в одну понятную линию: Запад по состоянию на данный момент не хочет быстрого развала России.

Запад так же вел себя и в отношении СССР. Ведущие лидеры Запада не хотели его распада, считая, что так будет гораздо проще управлять всей этой территорией.

Единственный позитив в этом плане — развитие истории не зависит от мнения того или иного политика. Ибо есть вещи, определяемые самим ходом этой истории. Вспомните, что ни Буш-старший, ни Маргарет Тэтчер, ни Гельмут Коль не желали развала СССР. И призывали делать все, чтобы сохранить его. И где теперь СССР?! На страницах истории. Ибо не мог выжить и существовать.

Развитие истории не зависит от мнения того или иного политика. Где теперь СССР?!

То же, я убежден, ожидает и РФ. Но этого не хотят признавать сегодня на Западе. Продолжают цепляться за теорию, мол, мы поменяем Путина на кого-то другого — и в России что-то изменится. Но ничего там не изменится. Потому что там нужно менять систему, а не фамилию дежурного узурпатора. К этому простому мнению на Западе пока не пришли. И вот потому придумывают то, что мы сегодня наблюдаем. Не дают оружие, которое может ускорить военное поражение России, а затем и политический крах, потому что в России одно связано с другим напрямую.

Есть закономерности, что так или иначе возобладают. Вопрос только в том, сколько мы за это заплатим. Боюсь, что дорого заплатим.

То, что люди, ведущие тайные или явные переговоры с Западом, готовы избавиться от Путина в обмен на сохранение своей власти и собственности — это уже, как говорится, секрет Полишинеля. Это, конечно, так. За спиной Путина сейчас многое делается, о чем ему, конечно, не докладывают. Но группа людей, стоящая сбоку или сверху или снизу Путина, не имеет значения, которая очень сильно теряет от нынешней абсолютно катастрофической для России ситуации, безусловно, будет думать, как обменять Путина на свою безопасность, на очередные финансовые достижения, на то, чтобы вернуться к предыдущей райской жизни на Западе Поэтому я более чем убежден, что подобные непубличные переговоры уже давно ведутся. Ставки достаточно высоки. Речь идет, скорее всего, об изменении верхушки режима. Но самая большая проблема Запада — он не понимает, что сменив верхушку, не меняется система. После того, как новый узурпатор получит власть, пройдет немного времени, когда мы вернемся к ситуации, аналогичной сегодняшней. Но это будет не завтра и не послезавтра. На это уйдут годы. Поэтому близорукая западная политика на это соглашается. Размышляя, ну это уже будет не при моей каденции, я уже тогда не буду министром, премьером или президентом, а там дальше пусть разбираются. Этакая примитивная логика и приводит к трагедиям и катастрофам, которые мы сегодня все вместе переживаем. Если бы Ангела Меркель или Николя Саркози или Барак Обама думали, как должны думать руководители ключевых западных стран и на перспективу, то не было бы ни Сирии, ни войны 2014 года в Украине, не было бы и в 2022-м 24 февраля. Но они остались миротворцами. Вон Обама стал нобелевским лауреатом в области мира. Вот теперь мы пьем эту горькую чашу обамовского мира, как и меркелевского. Такова, к сожалению, логика нынешних событий.

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