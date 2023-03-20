Главная интрига переговоров Си Цзиньпина и Путина 20 марта, 15:30 Эксклюзив NV Теперь Китай будет говорить Путину, что и как следует делать (Фото:REUTERS)

Сегодня Россия в двусторонних отношениях с Пекином теряет свою субъектность. Она просто превращается в сырьевое экономическое дополнение к Китаю

Посмотрите сегодня весь объем торговли фактически перешел на китайский рынок. Это значит, что теперь Китай будет говорить Путину, что и как следует делать, по какой цене продавать и покупать те или иные товары. То есть вассалитет Путина сейчас будет очевиден за единственным исключением — за исключением его ядерной бомбы.

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Вот здесь, мне кажется, есть тема, которую они могут проговорить в деталях, а именно: каким образом Россия может помочь Пекину очень быстро нарастить свой ядерный потенциал. Пока есть две страны — Россия и США, которые имеют больше этих смертоносных зарядов, но Китай отстает. И для того чтобы ему стать вровень с американцами, нужна реальная помощь России. Как я думаю, что взамен за эту помощь (если они об этом договорятся) Путин будет выклянчивать какие-то вооружения, возможно не такого калибра, что мы получаем от наших западных партнеров, но, по меньшей мере, снаряды, ракеты и тому подобное вполне возможно. И уже, как мы видим, есть сообщения о том, что американцы подтверждают: Россия использует как минимум снаряды производства КНР.

Так что, я думаю, именно здесь будет главная интрига переговоров. Ну, а все остальное будет одето в этакие красивые разговоры о вечной дружбе, стратегическом партнерстве, об идеологическом единстве и всем остальном, но мне кажется что для Си это будет очень-очень сложный визит.

Путин будет проклинать какие-то вооружения

Возвращаясь назад на несколько дней — почему Путин не сделал никаких политических заявлений во время своего посещения оккупированных им Крыма и Мариуполя — поставьте себя на его место. Из мачо, который должен был управлять миром и который заставлял бы фактически целовать свою руку западных прогнивших, как они говорят, декаданских политиков, его просто выбросили на обочину политического пространства. С ним никто уже не хочет иметь никакого дела, какие там фанфары? Здесь уже хотя бы на таком уровне продержаться. Обратите внимание на его походку, когда показывали, что он проехал в Крым. Это уже впечатление действительно человека, едва контролирующего свои движения. Так что думаю, что правы те, кто говорит, что финал — как политический, так и физический, приближается.

В этой связи хочу отметить, что все мы говорим, в основном, о внешнеполитических аспектах этого решения МУС, но мы не должны забывать, что главный сигнал пошел даже не на международников, а на вот эти псевдо элиты, которые находятся недалеко от Путина. Это значит, что все. Там останется только кучка ближайшего окружения, таких вот неадекватов как тот же Дмитрий Медведев или тот же Николай Патрушев, или кто-то в таком духе — Сергей Шойгу, Сергей Лавров, которые уже, как говорится, кровью связаны с Путиным и от него отступить уже не смогут. Но следующий круг, который понимает, что эта карта бита и с ней уже ничего не получится, он должен думать, что делать дальше. И именно сдавая эту первую группу во главе с Путиным, у них еще есть шанс, простите на слове, отовраться. То есть убедить Запад, что если они примут власть в свои руки и пойдут на все требования западного ультиматума, то в обмен на это Запад может простить им их преступления и более того — местами вернуть их возможности на том же Западе. И я думаю, что решение МУС для них сегодня очень важно.

Сейчас после этого решения процессы вокруг Путина начнутся значительно интенсивнее, и думаю, что не за горами то время, когда осуществится какой-то вариант дворцового переворота.

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